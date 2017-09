Dale Neuburger in FINA, conflitti di interessi e trasparenza – parte1

Forse il nome di Dale Neuburger non vi dice nulla, ed allora ripercorriamo per un istante parte della campagna per l’elezione del Presidente della FINA.

All’inizio del mese di Giugno Swimswam pubblicò un’intervista con il candidato per la Presidenza della FINA, nonchè Presidente in carica della Federazione Italiana Nuoto e della LEN, Paolo Barelli. Paolo Barelli era in piena campagna elettorale ed accusava il vicepresidente FINA Dale Neuburger (USA) di essere in conflitto di interesse. Il ricorso presentato dal presidente Barelli venne respinto dalla Corte di Arbitrato dello Sport (CAS).

Ma veniamo al dunque: Paolo Barelli ha accusato Neuburger di conflitto d’interesse a causa della sua carriera professionale con la TSE Consulting SA Svizzera, un’azienda che la FINA ha assunto per l’organizzazione di vari eventi. Neuburger, tuttavia, non è un dipendente diretto della TSE, ma è il presidente di Sports Strategy Inc, situata negli Stati Uniti, la quale a sua volta ha un accordo di agenzia con TSE Consulting SA.

In un’intervista rilasciata a Reid Carlson per Swimswam (clicca qui per l’articolo in lingua originale) Dale Neuburger dice qual’è la sua posizione su tutta la vicenda.

Vi riporto l’intervista:

SwimSwam: Come spiegheresti il tuo ruolo all’interno della FINA ad un semplice membro della comunità o ad un lettore casuale di Swimswam?

Dale Neuburger: “Il mio ruolo è Vice Presidente. Sono uno dei membri del Comitato Esecutivo della FINA e talvolta il comitato Esecutivo si riunisce per prendere decisioni nel tempo intercorrente le riunioni dell’Ufficio FINA, perché l’Ufficio FINA si incontra tradizionalmente una o due volte all’anno e talvolta ci sono decisioni che sono più urgenti che devono essere prese nell’immediato”.

“In termini di responsabilità, rappresento gli Stati Uniti Sport acquatici. Gli Stati Uniti Sport acquatici sono composti da cinque organizzazioni: USA Swimming, USA Diving, USA Synchro, USA Water Polo e USA Master Swimming. Quindi la mia rappresentazione non è puramente USA Swimming, è rappresentare tutte le discipline acquatiche e cinque diverse organizzazioni costituenti degli Stati Uniti Sport acquatici “.

“Gli Stati Uniti Sport acquatici è un membro della FINA, non USA Swimming … è Stati Uniti Sport acquatici, che è una collezione di queste cinque organizzazioni”.

“[In aggiunta a quella … dal 2005 sono stato il “FINA Bureau Liaison” al Comitato Tecnico Nuoto FINA. Ciò significa che sono responsabile di trasmettere informazioni al Comitato Tecnico Nuoto e alle sue riunioni sulle azioni o iniziative della FINA Bureau. E io sono anche la persona che rappresenta il Comitato Tecnico Nuoto Tecnico della FINA presso le riunioni della FINA Bureau per ottenere le raccomandazioni per l’approvazione all’Ufficio FINA. Quindi tutto ciò che viene in relazione con il nuoto come disciplina lo fa attraverso il Comitato Tecnico Nuoto presso l’Ufficio FINA e sono responsabile per comunicare tali raccomandazioni. In alcuni casi sono molto chiari e diretti; a volte hanno bisogno di spiegazioni supplementari per la logica, o per la storia passata, o qualcosa di simile “.

“Sono anche Presidente dal 2009, della Commissione per lo sviluppo FINA, che è responsabile della promozione dello sviluppo dello sport in tutto il mondo. E sono molto felice di dire che il numero di allenatori americani e funzionari che fanno parte del programma è notevolmente aumentato. Ci sono molti rappresentanti americani, sia nei centri di allenamento che nei centri ufficiali in tutte le cinque discipline, e un sostanziale contributo, una partecipazione sostanziale dei rappresentanti americani con elevati livelli di esperienza “.

Potete leggere la biografia di Neuburger qui

SwimSwam: “Sono contento che tu abbia menzionato la partecipazione sul lato americano, perché questo mi ricorda qualcosa che Paolo Barelli ha detto; che sperava un futuro in cui paesi come gli Stati Uniti – le federazioni più forti del mondo – si rafforzino e assumano un ruolo maggiore all’interno della FINA. Pensi che siamo già lì? Pensi che stiamo già guidando? C’è qualcosa in più che gli Stati Uniti potrebbero fare all’interno di FINA? “

Dale Neuburger: “Ci sono 22 comitati all’interno della struttura governativa della FINA e ci sono rappresentanti americani su 19 di questi comitati, con 8 di quei individui in posizioni di leadership all’interno di tali comitati”.

“Gli Stati Uniti hanno più partecipazione [e] una maggiore rappresentanza all’interno del governo della FINA rispetto a qualsiasi altro paese del mondo. E le persone che sono membri di quelle commissioni e commissioni sono alcuni degli individui più rispettati del mondo.» « Vi dirò, è stato facile sostenere gli americani perché le persone nominate sono persone di elevata distinzione, alto carattere, grande successo e credo che la rappresentanza degli Stati Uniti sia al più alto livello della storia della FINA e dimostra anche la leadership americana all’interno della FINA, sia molto importante per il futuro della nostro sport “.

[Per consultare l’elenco del rappresentanti americani clicca qui]

SwimSwam: “Hai obiettivi specifici che vorresti vedere realizzati durante questo quadriennio? Cosa fai tu e cosa FINA per rendere meglio la comunità acquatica internazionale? Quali sono i progetti che vorresti che FINA portasse avanti in questo quadriennio per migliorare questo sport? “

Dale Neuburger:” Sì, assolutamente. Non farei questo se non avessi avuto degli obiettivi universali o globali per il nostro sport. E innanzitutto vi direi che sono stato il Presidente della Commissione per lo sviluppo della FINA dal 2009. A Rio ci sono stati 103 federazioni nazionali in tutto il mondo che hanno avuto atleti che hanno raggiunto uno standard “A” o “B” per Rio 2016 . Quel numero per Londra 2012 è stato 81. Quindi, in un periodo di quattro anni, 22 federazioni aggiuntive in tutto il mondo avevano almeno un atleta che ha raggiunto uno standard “A” o “B”.

“Abbiamo 68 federazioni con ‘A ‘standard, [e] 35 federazioni con solo’ B ‘standard. Così c’è stato un significativo aumento del numero di federazioni in tutto il mondo con almeno un atleta che esegue entro il 3% del tempo del 16esimo posto dei precedenti Giochi Olimpici (Londra). Quindi un grande miglioramento. ”

“Il nostro obiettivo è quello di raggiungere 125 federazioni che avranno almeno un nuotatore con uno standard “A” o “B”, riconoscendo che gli standard continuano a diventare più rigidi. Questa è la misura dello sviluppo che pensiamo sia realmente importante, ed è qualcosa che siamo molto concentrati e continueremo a rappresentare.

Quindi, il primo obiettivo è quello di aumentare il numero di federazioni nazionali in tutto il mondo che hanno almeno un nuotatore qualificato per i Giochi Olimpici a Tokyo con uno standard “A” o “B”.

“Secondo … Spero che ci sarà una maggiore partecipazione all’atleta, maggiore impegno nell’atleta, nel processo di governo della FINA nei prossimi quattro anni. Penso che non esista un singolo obiettivo più importante per il successo continuato del nostro sport e dell’organizzazione che la vitalità e l’energia e la creatività che provengono da atleti che sono attivi nelle proposte della FINA e di questo sport in generale. Quindi, sono assolutamente impegnato a lavorare con la leadership di atleti sia a livello nazionale che internazionale per aiutare a raggiungere quegli obiettivi”

“Terzo … il nostro sport è al momento migliore della sua storia. A Pechino, Londra e Rio, il nuoto era lo sport più osservato dei Giochi Olimpici. Con la misurazione del CIO, non di FINA. Così per la prima volta, 2008, -12, -16, nuoto, non atletica, è stato il numero uno sportivo trasmesso in tutto il mondo per i Giochi Olimpici. ”

“Il nuoto ha avuto l’interazione maggiore con i social media durante Rio 2016, il primo tempo è stato misurato dal CIO. La prima volta in assoluto. Più interazione per il nuoto che qualsiasi altro sport. Maggiore interazione con Michael Phelps rispetto a qualsiasi altro atleta. ”

” Il nuoto conta 49 eventi nel programma olimpico. Più eventi di qualsiasi altro sport, inclusa l’atletica, per la prima volta dal 1896. Quindi, con 49 eventi sul programma olimpico, 328 set di medaglie vinte ai Giochi Olimpici, il nuoto è più importante di quanto non sia mai stato prima. ”

” E quarto, FINA ha ora importanti riserve finanziarie che sono più grandi di cinque anni fa, sostanzialmente più grandi di cinque anni fa, per tante ragioni. E adesso è il momento per noi di utilizzare quei soldi per investire nello sport. Investire nel futuro dello sport. Così sarò molto attivo nei nuovi programmi, nuove iniziative, costose, ma hanno anche il potenziale per trasformare il nostro sport. Per mantenere la nostra posizione come lo sport olimpico numero uno, ma anche per trasformare il nostro sport in diversi modi “.

” Quindi, in sintesi: uno è lo sviluppo, perché il nostro diventi davvero uno sport globale, non solo uno sport regionale. Così, più grande è la nostra partecipazione tra atleti qualificati in tutto il mondo, meglio sarà per questo sport. Due, rappresentazione di atleti e impegno. E tre nuovi programmi e iniziative per utilizzare le risorse finanziarie nella FINA per trasformare lo sport in diversi modi “.

Se ora vi state chiedendo dove sia la parte “succulenta” vi rimando alle parti 2 e 3, dove arriveranno le risposte alle accuse di conflitto di interesse!