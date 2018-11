Copa del mundo Tokyo día 3: Xu Jiayu, récord del mundo en 100 espalda

El chino Xu Jiayu ha batido hoy con 48.88 el récord mundial de Kliment Kolesnikov de 48.90, establecido el año pasado. Xu, de 23 años, continúa su estelar paso por el tercer cluster de la Copa del mundo, en la que ha batido ya varios récords nacionales en las pruebas de espalda. Todas las miradas estarán puestas en él para el mundial de Hangzhou en diciembre, donde se enfrentará al ruso Kolesnikov. El australiano Mitchell Larkin ha sido 2º con 49.54 y el japonés Masaki Kaneko 3º con 50.48.

