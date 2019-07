Championnats d’Europe Juniors : Résultats du 2e jour

CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS DE NATATION 2019

100 m DOS MESSIEURS – FINALE

Record d’Europe Junior – 52.53, Kliment Kolesnikov (RUS), 2018

Record des Championnats – 53.52, Kliment Kolesnikov (RUS), 2018

Or – Thomas Ceccon (ITA), 54.13

Argent – Nikolai Zuev (RUS), 54.40

Bronze – Jan Cejka (CZE), 54.47

L’Italien Thomas Ceccon a mené la course du 100 m nage libre du début à la fin. Agé de 18 ans, il remporte cette épreuve en 54.13, un temps un peu moins rapide que ce qui lui avait valu une médaille de bronze (53.65) lors des Jeux Olympiques de la jeunesse 2018, mais cependant suffisant pour s’emparer de l’or ici à Kazan. La meilleure performance de Ceccon, un temps de 53.60, était la seule sous les 54 secondes parmi tous les participants. Il nagera sur cette distance, ainsi que sur 50 m dos, aux Championnats du monde à Gwangju dans deux semaines.

Le Russe Nikolai Zuev prend la seconde place en 54.40, suivi du Tchèque Jan Cejka en 54.47, qui améliore son meilleur temps personnel de plus d’une seconde. Il est désormais à seulement 15 dixièmes du record de République Tchèque.

400 m NAGE LIBRE DAMES – FINALE

Record d’Europe – 4:03.57, Ajna Kesely (HUN), 2018

Record des Championnats – 4:05.89, Ajna Kesely (HUN), 2018

Or – Isabel Gose (GER), 4:07.96

Argent – Giulia Salin (ITA), 4:10.13

Bronze – Yana Kurtseva (RUS), 4:10.26

L’Allemande Isabel Gose, 17 ans, a littéralement dominé le 400 m nage libre. Elle s’impose en 4:07.96, soit le seul chrono en dessous des 4:10. C’est une incroyable performance pour la jeune Allemande, puisque son précédent record personnel était de 4:10.00. Elle a donc gagné 2 secondes. Son temps de ce soir est désormais le record d’Allemagne dans la catégorie 17 ans. Gose avait pris la médaille d’argent aux Championnats d’Europe Juniors l’année dernière sur cette épreuve en 4:11.01. Elle participera également au 100 m nage libre et au relais 4×100 m nage libre mixte ce soir.

Giulia Salin, qui avait remporté le 800 m nage libre hier, termine deuxième en 4:10.13, suivie de la Russe Yana Kurtseva en 4:10.26.

100 m NAGE LIBRE MESSIEURS – DEMI-FINALE

Le Britannique Matthew Richards, 16 ans, s’est qualifié pour la finale du 100 m nage libre avec le meilleur temps en 49.50, améliorant son meilleur temps personnel de 41 dixièmes, qu’il avait réalisé aux séries ce matin (49.91). L’Ukrainien Vlayslav Bukhov s’est qualifié avec le second temps en 49.55. C’est la première fois qu’il nage en dessous des 50 secondes. Jacob Whittle, l’un des plus jeunes nageurs en lice à seulement 14 ans, a également nagé pour la première fois sous les 50 secondes en 49.97.

200 m NAGE LIBRE DAMES – FINALE

Record d’Europe Junior – 2:06.71 (cible)

Record des Championnats – 2:08.55, Emese Kovacs (HUN), 2007

Or – Blanka Berecz (HUN), 2:09.80

Argent – Fanni Fabian (HUN), 2:09.97

Bronze – Laura Lahtinen (FIN) 2:11.14

La Championne d’Europe Junior du 200 m papillon Blanka Berecz a défendu son titre avec succès, même si la course a été un peu plus serrée que ce qu’elle aurait pu imaginer. Sa compatriote, Fanni Fabian, lui a presque volé la vedette en terminant à seulement 17 centièmes de Berecz. Berecz améliore son record personnel en s’imposant en 2:09.80, tout comme Fabian qui prend l’argent en 2:09.97.

200 m 4 nages MESSIEURS – DEMI-FINALE

Record d’Europe Junior – 1:59.50 (cible)

Record des Championnats – 1:59.17, Tom Dean (GBR), 2018

Top 8: Leon Marchand (FRA), 2:00.66 Ron Polonsky (ISR), 2:01.32 Apostolos Papastamos (GRE), 2:01.79 Gal Cohen Groumi (ISR), 2:01.87 Noe Ponti (SUI), 2:01.89 Danil Zaytsev (RUS), 2:01.98 Clément Bidard (FRA), 2:02.04 Sergei Isaev (RUS), 2:02.20



Le Français Leon Marchand s’est qualifié avec le meilleur temps sur le 200 m 4 nages en 2:00.66. Deux Israéliens se sont également qualifiés, Ron Polonsky en 2:01.32 et Gal Cohen Groumi en 2:01.87. Le Grec Apostolos Papastamos a réalisé le troisième meilleur chrono en 2:01.79, tandis que le Champion d’Europe Junior du 50 m papillon de la veille, Noe Ponti, s’est qualifié avec le 5e meilleur temps en 21:01.89. Le Français Clément Bidard s’est également qualifié en 2:02.04.

100 m NAGE LIBRE DAMES – FINALE

Record d’Europe Junior – 53.61, Freya Anderson (GBR), 2018

Record des Championnats – 53.97, Marrit Steenbergen (NED), 2015

Or – Isabel Gose (GER), 54.86

Argent – Maya Tobehn (GER), 55.21

Bronze – Aleksandra Sabitova (RUS), 55.38

Malgré un délai relativement court entre sa médaille d’or du 400 m nage libre et la course du 100 m nage libre, Isabel Gose réalise un doublé ce soir en s’emparant d’une nouvelle médaille d’or lors du 100 m nage libre. Elle s’impose en 54.86, améliorant son précédent (et éphémère) record personnel (55.08) qu’elle avait réalisé hier pendant les demi-finales. Sa compatriote Maya Tobehn prend la médaille d’argent en 55.21, tandis que la Russe Aleksandra Sabitova hérite du bronze en 55.38.

200 m BRASSE MESSIEURS – FINALE

Record d’Europe Junior – 2:09.64 (cible)

Record des Championnats – 2:10.69, Anton Chupkov (RUS), 2015

Or – Aleksandr Zhigalov (RUS), 2:11.25

Argent – Caspar Corbeau (NED), 2:11.41

Bronze – Leon Marchand (FRA), 2:12.17

Après les très belles performances réalisées lors des séries et de la demi-finale hier, le Russe Aleksandr Zhigalov s’est finalement imposé en 2:11.25, devant le Néerlandais Caspar Corbeau en 2:11.41 et le Français Leon Marchand en 2:12.17. Le Russe Zhigalov conserve donc son titre, puisqu’il avait également remporté l’épreuve l’année dernière aux Championnats d’Europe Junior 2018 en 2:12.47.

Le Français Leon Marchand améliore, une nouvelle fois, son record de France catégorie 17 ans établi hier (2:12.21) de 4 centièmes.

200 m DOS DAMES – FINALE

Record d’Europe Junior – 2:06.62 (cible)

Record des Championnats – 2:08.97, Polina Egorova (RUS), 2017

Or – Erika Gaetani (ITA), 2:10.28

Argent – Honey Osrin (GBR), 2:10.30

Bronze – Anastasiya Shkurdai (BLR), 2:11.84

Dans une course qui s’est terminé à la touche, c’est l’Italienne Erika Gaetani qui s’est imposée en 2:10.28, à seulement 2 centièmes de la Britannique Honey Osrin qui se contente de la médaille d’argent. Gaetani améliore son précédent record personnel (2:12.86) réalisé l’année dernière avec cette performance. Anastasiya Shkurdai termine troisième en 2:11.84, une performance un peu en dessous des capacités de la Biélorusse qui détient le record national de Biélorussie en 2:10.58 sur cette épreuve.

200 m PAPILLON MESSIEURS – DEMI-FINALE

Record d’Europe Junior – 1:52.71, Kristof Milak (HUN), 2018

Record des Championnats – 1:53.79, Kristof Milak (HUN), 2017

Top 8: Mark Torok Dominik (HUN), 1:59.34 Adam Hloben (CZE), 1:59.64 Sebastian Lunak (CZE), 1:59.83 Igor Troyanovs’kyy (UKR), 1:59.93 Edward Mildred (GBR), 2:00.27 Bjoern Kammann (GER), 2:00.42 Ferran Sire Figueras (ESP), 2:00.68 Michele Sassi (ITA), 2:01.11



4 nageurs ont nagé sous les 2:00 lors des demi-finales du 200 m papillon. Le plus rapide des 4 a été le Hongrois Mark Torok Dominik en 1:59.34, suivi des Tchèques Adam Hloben et Sebastian Lunak en 1:59.64 et 1:59.83 respectivement. Le Russe Egor Pavlov, qui avait pourtant un record personnel à 1:56.81, termine 9e et ne se qualifie pas pour la finale.

200 m BRASSE DAMES – DEMI-FINALE

Record d’Europe Junior – 2:19.64 (cible)

Record des Championnats – 2:23.06, Maria Astashkina (RUS), 2015

Top 8: Evgenia Chikunova (RUS), 2:21.07* Record des Championnats Anastasia Marakova (RUS), 2:27.13 Kayle Van Der Merwe (GBR), 2:27.18 Justine Delmas (FRA), 2:27.91 Eszter Bekesi (HUN), 2:28.19 Laura Lahtinen (FIN), 2:28.70 Josephine Dumont (BEL), 2:28.94 Thea Blomsterberg (DEN), 2:29.00



La Russe Evgenia Chikunova, 14 ans, a survolé la demi-finale du 200 m brasse. Elle améliore son record personnel, établi lors des Championnats nationaux (2:22.67) pour se qualifier avec le meilleur temps en 2:21.07. Elle signe également un nouveau record des Championnats. La Française Justine Delmas s’est qualifié avec le 4e temps en 2:27.91.

Le temps de Chikunova est désormais la deuxième meilleure performance mondiale de l’année, juste derrière l’Américaine Annie Lazor et son 2:20.77.

1500 m NAGE LIBRE MESSIEURS – FINALE

Record d’Europe Junior – 14:48.92 (cible)

Record des Championnats –15:04.91, Akos Kalmar (HUN), 2018

Or – Kirill Martynychev (RUS), 15:01.59* Record des Championnats

Argent – Ilia Sibirtsev (RUS), 15:08.57

Bronze – Sven Shwarz (GER), 15:09.41

La Russie réalise un doublé sur le 1500 m nage libre, puisque Kirill Martynychev a décroché l’or en 15:01.59 et Ilia Sibirtsev l’argent en 15:08.57. Martynychev fait désormais partie du le TOP 20 mondial cette saison. L’Allemand Sven Schwarz s’est emparé de la médaille de bronze en 15:09.41.

Relais 4×100 m NAGE LIBRE MIXTE – FINALE

Record d’Europe – 3:28.50, HUN, 2017

Record des Championnats – 3:28.50, HUN, 2017

Or – GER, 3:28.43* Record des Championnats / Record d’Europe

Argent – RUS, 3:29.12

Bronze – ITA, 3:30.12

L’Allemagne termine la deuxième journée de compétition avec une victoire lors du relais 4×100 m nage libre mixte. L’équipe, composée de Rafael Miroslaw, Artem Selin, Maya Tobehn et Isabel Gose s’est imposée en 3:28.43, soit un nouveau record des Championnats et d’Europe. C’était la 3e course de Gose ce soir, après avoir déjà gagné deux médailles d’or sur le 400 m et 100 m nage libre un peu plus tôt dans la soirée. Elle réalise donc un triplé lors de cette seconde journée.

On peut également noter les belles performances d’Andrei Minakov (avec un passage à 49.03) pour la Russie, dont le relais termine à la seconde place, et de Thomas Ceccon qui donne la médaille de bronze à l’Italie (avec un passage à 48.62).