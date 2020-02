Cancellata Para SWS E Campionato Italiano Invernale Paralimpico

PARA SWIMMING WORLD SERIES 2020

Melbourne – 14- 16 Febbraio

Ligano Sabbiadoro (Italy) – 27 Febbraio – 01 Marzo (CANCELLATA)

Sao Paolo – 16-28 Marzo

Sheffield – 9-12 Aprile

Indianapolis – 16-18 Aprile

Singapore – 1-3 Maggio (CANCELLATA)

Berlino – 18-21 Giugno

Dopo aver cancellato con diversi mesi di anticipo la tappa di Singapore prevista per i primi giorni di Maggio, la Para Swimming Series è costretta a vedere un’altro appuntamento depennato dal calendario. A partire da giovedì 27 era infatti prevista la tappa italiana del circuito a Lignano Sabbiadoro. La gara valida anche come Campionato Italiano Invernale sarà cancellata.

Il sito ufficiale della FINP ha comunicato che

A seguito dell’ordinanza emessa dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia del 23 febbraio 2020, riferita alla situazione “Coronavirus” si comunica che il Comitato Organizzatore, di concerto con la FINP hanno preso atto di dover cancellare la manifestazione “World Series WPS World Para Swimming – Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto paralimpico” di Lignano Sabbiadoro in programma per i prossimi 27, 28, 29 Febbraio e 1 Marzo. Questo include anche le classificazioni del 24-26 febbraio.

Sono ad oggi molti gli eventi annullati o posticipati a data da definire a scopo di tutela dal contagio del “Coronavirus”. Non solo nell’est del Mondo, dove ha avuto inizio l’epidemia ma anche in Europa e in particolare modi in Italia.

Il Trofeo Città di Milano che si sarebbe dovuto svolgere il prossimo fine settimana è stato sospeso. Così come lo SwimTo del capoluogo piemontese che ha dovuto chiudere i battenti rinunciando all’ultima sessione di finali previste per domenica pomeriggio.

Ma non sono solo le manifestazioni sportive e le competizioni a subire forti contraccolpi. Molte regioni e città hanno chiuso le porte degli impianti sportivi. Tra questi sono comprese le piscine in quanto “luoghi di aggregazione” e diversi atleti non sono in grado di allenarsi in questi giorni. P