A Lignano Simone Barlaam E Antonio Fantin Record Del Mondo Nei 50 SL Cat S9-S5

WORLD PARA SWIMMING WORLD SERIES – LIGNANO

A Lignano Sabbiadoro, dove è in corso la tappa delle World Series 2019, Simone Barlaam ha siglato due volte il Record del Mondo nei 50 metri stile libero, cat. S9.

Questa mattina, Barlaam (Polha Varese) ha nuotato la vasca secca in 24.51.

Dopo aver stabilito il Record Europeo nei 100 metri stile libero durante la prima giornata, Barlaam offre spettacolo nei 50 metri.

Nella finale del pomeriggio ha ritoccato ulteriormente il suo stesso record, fermando il crono a 24.39.

Questa mattina, Simone Barlaam ha dichiarato (Fonte FINP):

“I 50m stile sono la mia gara preferita. Avevo voglia di un risultato importante”. “Fino ad ora il bilancio è positivo sia per me che per la mia squadra. Siamo i Campioni d’Italia in carica e stiamo mettendo a segno ottime prestazioni, vivendo insieme giornate fantastiche”

Due Record del Mondo ad opera di atleti italiani in una sola giornata.

Antonio Fantin, tesserato Fiamme Oro, ha stabilito questa mattina il Record del Mondo nei 50 metri stile libero con il tempo di 30.16, abbassando il suo stesso Record fissato ai Campionati Europei di Dublino nel 2018, in 31.16.

Un miglioramento di un secondo secco per Fantin, il quale ha manifestato la sua gioia per aver stabilito il Record a Lignano:

“L’aria di casa è la migliore, sono molto soddisfatto”. “Ci tenevo tantissimo a fare bene qui a Lignano Sabbiadoro”. “Un record del mondo è sempre qualcosa di speciale. Non credevo di riuscire a scendere di un secondo ed oggi pomeriggio, nelle finali, cercherò di migliorarlo ulteriormente. Mi sentivo bene in acqua, con sensazioni positive. Le World Series stanno andando alla grande, sono molto felice”