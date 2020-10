Campionati Giapponesi: Matsumoto Record Nei 200 Stile Libero Maschili

CAMPIONATI GIAPPONESI VASCA CORTA 2020

Sabato 17 Domenica 18 Ottobre

Tokyo Tatsumi International Swimming Centre

SCM (25m)

Start list

SwimSwam Italia preview

Risultati

I Campionati Giapponesi in vasca corta sono iniziati al Tatsumi International Swimming Center.

Nella nostra preview, che potete leggere qui, avevamo indicato come gara da non erodere i 200 metri stile libero maschili, gara che non ha deluso le aspettative.

Il vice campione del mondo nella distanza, Katsuhiro (Katsuo) Matsumoto ha nuotato nelle batterie il quinto tempo di ingresso in finale, 1:45.20.

Nella finale si è invece scatenato. Con un passaggio ai primi 100 in 49.44 ed un ritorno a 52.66, Matsumoto è stato il primo a toccare la piastra fermando il crono a 1:42.10, producendo il suo nuovo personal best. Il tempo è anche il nuovo record giapponese sulla distanza ed abbassa il precedente siglato dallo stesso atleta in 1:42.41 nell’edizione 2019 della manifestazione.

La presenza di Matsumoto ai campionati in corta ha anche un gran significato per l’atleta. Questa è infatti la prima gara dopo essere risultato positivo in un test antidoping un paio di mesi fa.

Ad Agosto Matsumoto aveva partecipato ai Campionati Giapponesi in vasca lunga che a causa delle misure restrittive, si sono svolti nelle prefetture. Dopo i Campionati aveva partecipato ad un collegiale in Messico. Al ritorno, il Giapponese veniva trovato positivo ad un test antidoping anche se con tracce appena rilevabili. FINA accertò che la positività era stata causata dall’aver mangiato senza saperlo, carne contaminata durante il collegiale.

Da sottolineare, tornando alla gara, che il secondo classificato, con il tempo di 1:44.08, è stato il 16enne Konosuke Yanagimoto. Il tempo nuotato da Yanagimoto è il nuovo record di categoria giapponese.