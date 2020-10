Anastasiya Shkurdai Personal Best 50 Stile/50 Dorso Vasca Corta A Brest

2020 BREST SPRINT

October 1st – October 2nd

Brest Oblast Olympic Swimming Center, Brest, Belarus

SCM (25m)

La diciassettenne Anastasiya Shkurdai ha gareggiato nella sua nazione natale, la Bielorussia, durante il fine settimana.

La Shkurdai è salita sul gradino più alto del podio in 5 gare individuali, tra cui i 50 e i 100 metri stile libero, i 50 metri dorso, i 100 metri misti i 100 metri farfalla.

I risultati per la bielorussa sono stati i seguenti:

50 metri stile libero – 24,52

100 metri stile libero – 53,54

50 metri dorso – 26,80

100 metri misti – 1:00.10

100m farfalla – 56,65

Anastasiya è la campionessa europea in carica in vasca corta dei 100 metri farfalla. Il titolo lo conquistò ai Campionati di Glasgow nel Dicembre 2019. Il suo personal best in questa distanza è rappresentato dal tempo di 56,09 nuotato nella finale di Las Vegas della prima stagione della International Swimming League (ISL). Sarà componente della squadra Energy Standard anche per la seconda stagione del campionato.

Per quanto riguarda le gare nuotate a Brest, ha realizzato tre primati personali.

Nei 50 metri stile libero il crono di 24,52 cancella il suo precedente PB di 25,35 realizzato a Glasgow.

Il tempo di 26.80 nei 50 metri dorso migliora il precedente primato personale di 27,14 del gennaio 2019. Nei 100 metri misti migliora di oltre otto decimi, passando da un personale di 1:00.96 di Gennaio 2019 al tempo di 1:00.10.

LA Shkurdai è ora al primo posto nella classifica femminile europea di categoria della stagione sia nei 100 farfalla che nei 50 stile libero e 50 dorso.