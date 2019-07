Junioren-EM: Bronze für 4x200m Freistilstaffel der Frauen

Van Der Merwe Takes Surprise 100 Breast Gold, Becomes 5th Fastest Brit Ever British star Kayla Van Der Merwe clocked a time of 1:07.12 to take European Championships gold in the women’s 100m breast.

Josif Miladinov Breaks 100 Fly Bulgarian Record at Euro Junior Champs As the youngest swimmer in the field, Miladinov showed off some impressive speed in this race, roaring to a 23.85 on the first 50.

Germany’s Artem Selin Crushes 21.83 Euro Jr Record For Gold In Kazan Germany has been mighty impressive at these European Junior Championsihps, with Artem Salin capping off the meet with a Euro Jr Record in the men’s 50m free.

Campionati Europei Juniores: Costanza Cocconcelli Bronzo Nei 50 Metri Farfalla

Artem Selin wird Junioreneuropameister mit neuem Veranstaltungsrekord

Campionati Europei Juniores Kazan: Erika Gaetani Argento 100 Metri Dorso

Junioren-EM: Luca Armbruster gewinnt Bronze über 100 m Schmetterling