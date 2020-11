Ylia Shymanovich Abbassa Il Record Europeo 100 Rana Maschili

Ylia Shymanovich migliora se stesso e nei 100 metri rana maschili in vasca corta nuotati questa mattina a Budapest durante il Match n. 7 della International Swimming League.

L’atleta che concorre con il team Energy Standard ha eseguito un passaggio ai 50 metri di 26.03 per chiudere primo con il tempo di 55.85. Il crono rappresenta il suo personal best di sempre e va a cancellare il primato Europeo che aveva stabilito appena lunedì in 55.86.

Shymanovich detiene il Record Europeo dai Campionati Europei in vasca corta che si svolsero a Glasgow nel Dicembre 2019. In Scozia l’atleta strappò il primato ad Adam Peaty.

Nella stessa gara in rilievo anche Emre Sacki. Dopo aver abbassato il record europeo ieri nei 50 metri rana, Sacki ha nuotato per la prima volta in carriera i 100 sotto i 56 secondi. Per lui un second posto che vale quanto un primo, con il tempo di 55.97.