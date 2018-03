Trofeo Città di Milano Day2: Cusinato Record-Uragani Le Clos e Bonnet

8° Trofeo citta’ di Milano

Inizia la seconda giornata del Trofeo Città di Milano 2018.

Finali trasmesse in diretta streaming ed un’organizzazione che si conferma abilissima nella gestione dell’evento.

Il trofeo è per molti atleti un vero e proprio test in vista dei Campionati Italiani Assoluti che si terranno tra un mese a Riccione.

Il traguardo da raggiungere è la qualificazione agli Europei in vasca lunga di Glasgow e la caccia al tempo limite è definitivamente aperta.

Ricordiamo che per l’evento è stato concesso il Patrocinio di Federazione Italiana Nuoto, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Università degli Studi di Pavia, CONI Lombardia, Comitato Italiano Paralimpico Lombardia, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, Federazione Italiana Disabilità Intellettivo Relazionali.

Main sponsor dell’evento: Energon Esco e TYR, sponsor tecnico della Nuotatori Milanesi.

L’evento, gemellato con il Meeting del Titano di San Marino, è seconda ed ultima tappa del Gran Prix d’inverno.

400 misti femmine

Finale con ben tre atlete che hanno partecipato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro.

In finale Ilaria Cusinato, medaglia di bronzo degli ultimi Europei di Copenhagen. Ilaria parte in vantaggio e tocca per prima la piastra dei 100 metri. A metà gara è ancora la Cusinato a condurre, con Sara Franceschi che la segue. Nella frazione a rana l’atleta allenata da Stefano Morini mantiene la posizione, ma la Harvey ricuce il distacco con la Franceschi e si porta in seconda posizione. Ultimi 100 metri a stile libero per la conquista del podio. Ilaria Cusinato chiude in 4.39.66 e fissa il nuovo Record della Manifestazione e Primato Personale!

ORO CUSINATO Ilaria 4’39.66 ARGENTO HARVEY Mary-sophie 4’44.26 BRONZO PIROVANO Anna 4’48.15

50 rana femmine

Martina Carraro atleta Fiamme Azzurre/ NC Azzurra 91 primatista in vasca lunga sui 100 metri rana, conferma la supremazia sulla rana veloce. Si prende la vetta del podio con 31.63.

ORO CARRARO Martina 31.63 ARGENTO VALENTINI Nicol 32.97 BRONZO MOROTTI Sara 33.19

100 rana maschi

Torna in acqua Fabio Scozzoli. Il vice campione europeo in vasca corta della distanza accede alla finale con il tempo di 1.02.36.

Agli scorsi Europei in vasca corta di Copenhagen Fabio stabiliva anche il record italiano dei 100 metri rana con il tempo di 56″15.

Scozzoli passa i primi 50 metri in testa in 28.56. Tocca la piastra in 1.01.26

ORO SCOZZOLI Fabio 1.01.26 ARGENTO POGGIO Federico 1.01.63 BRONZO PIZZINI Luca 1.02.31

100 farfalla maschi

Finale dal sapore internazionale per i 100 metri farfalla.

Sui blocchi salgono: Jeremy Desplanches, Kregor Est Zirk, Daniele D’Angelo, Enzo Nardozza, Giacomo Carini, Nans Roch, Matteo Rivolta e Chad Le Clos.

Matteo Rivolta ai Campionati Italiani Assoluti, il primo dicembre 2017, stabiliva il nuovo Record Italiano sulla distanza dei 200 metri farfalla con il tempo di 1’53″06. Soltanto dieci giorni dopo il Record stabilito a Riccione, Matteo si rituffava in vasca.

A Copenhagen vince la medaglia d’oro nei 100 farfalla con il tempo di 49″93

La lotta stavolta è con Chad Le Clos! Il Campione olimpico sudafricano allenato da Andrea Di Nino ha già offerto spettacolo puro a Milano durante le finali di ieri pomeriggio.

Chad Le Clos passa già la prima vasca in vantaggio e ferma il cronometro dei 100 metri a 51.36, fissando il Record della Manifestazione

Chad a caldo dichiara di essere molto soddisfatto della gara e di essere felice di essere in Italia. Anticipa che domani sarà a Napoli con Andrea di Nino per qualche giorno di allenamento.

ORO LE CLOS Chad 51.36 ARGENTO RIVOLTA Matteo 52.90 BRONZO ROCH Nans 53.34

50 dorso maschi

Simone Sabbioni torna dal collegiale a stelle e strisce dopo la partecipazione alla Tyr Pro Swim Series ad Atlanta

Il 2017 è stato l’anno del gran ritorno di Simone. Ai Campionati Europei in vasca corta che si sono tenuti a Copenhagen dal 13 al 17 Dicembre 2017, Simone Sabbioni vince l’oro sui 50 metri, l’argento sui 100 metri dorso, e l’argento con la staffetta mista 4×50.

In terra Danese Sabbioni ritocca anche i due primati Italiani:

Record Italiano 50 metri dorso 23″05

Record Italiano 100 metri dorso 49″68

Milano è dunque un ottimo test per verificare lo stato atletico in vista dei prossimi Campionati Italiani.

Fischio di inizio e nella lotta Milli/Sabbioni si insinua il terzo incomodo.

Dalla corsia 3 arriva la sorpresa! Mirco di Tora, classe 1986, sovrasta i giovani e si aggiudica l’oro! Due Olimpiadi al suo attivo, ex primatista dei 50 e 100 dorso, Mirco continua a fare risultati.

ORO DI TORA Mirco 25.98 ARGENTO MILLI Matteo 26.12 BRONZO SABBIONI Simone 26.16

200 farfalla femmine

I migliori tempi di ingresso in finale sono delle Azzurre Alessia Polieri e Ilaria Bianchi.

La vice Campionessa Europea in vasca corta Ilaria Bianchi conduce sin dalle prime vasche, dando vita ad un testa a testa finale con Alessia Polieri

ORO BIANCHI Ilaria 2.10.38 ARGENTO POLIERI Alessia 2.10.95 BRONZO PETRONIO Aurora 2.15.52

50 farfalla femmine

La francese Charlotte Bonnet, dopo le due medaglie conquistate ieri, entra anche nella finale dei 50 mt. farfalla.

In corsia 4 c’è Elena Di Liddo. Tesserata con il Circolo Canottieri Aniene, origini pugliesi per la sorridente specialista dello stile farfalla.

Tra i migliori piazzamenti internazionali ricordiamo: argento Youth Olympic Games 2010 nei 50 farfalla; oro Universiade 2015 1ª – 4×100 mista, argento 100 farfalla; Universiade 2017 argento 50 e 100 mt farfalla; bronzo 4×100 mista.

La francese Bonnet fa incetta di medaglie a Milano, aggiudicandosi anche i 50 farfalla!

ORO BONETT Charlotte 26.63 ARGENTO DI LIDDO Elena 26.74 BRONZO SVECENA Lucie 27.18

100 stile libero femmine

La gara Regina al femminile vede partire dalla corsia 4 l’instancabile Charlotte Bonnet.

In assenza di Federica Pellegrini i colori italiani vengono difesi dalle azzurre Erika Ferraioli e Aglaia Pezzato. Tra le finaliste anche: Miriana Durante, Anna Kolarova, Giada Galizi, Giulia Borra, Nicoletta Uberti.

Charlotte Bonnet esce dalla vasca dopo aver vinto i 50 farfalla ed immediatamente dopo torna dietro al blocco di partenza per i 100 stile.

Nonostante la stanchezza per la gara appena disputata, la Bonnet tira giù il poker di ori!

ORO BONNET Charlotte 55.32 ARGENTO FERRAIOLI Erika 55.82 BRONZO KOLAROVA Anna 56.27

200 stile libero maschi

Chad Le Clos non si fa mancare nulla ed onora il Trofeo Città di Milano anche con la finale dei 200 stile libero maschile.

Pochi minuti dopo aver conquistato l’oro nei 100 farfalla, si tuffa di nuovo per dare spettacolo nei 200 stile libero.

Chad Le Clos ferma il cronometro in 1.48.32, siglando il Record della Manifestazione che apparteneva a Filippo Magnini.

ORO LE CLOS Chad 1.48.32 ARGENTO POTHAIN Jordan 1.49.96 BRONZO ZUIN Mattia 1.50.80

50 stile libero maschi

I califfi della velocità sono pronti per la battaglia da combattere in un’unica vasca.

L’inglese Benjamin Proud è l’uomo da battere.

Ma ai suoi lati partono i velocisti italiani Luca Dotto e Marco Orsi.

Entrambi Campioni Europei (vasca corta) agli ultimi Campionati di Copenhagen. Luca Dotto nei 100 stile libero, Marco Orsi nei 100 mt misti.

Tra i finalisti qui a Milano anche: Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano, Sergii Shevtsov, Alessandro Miressi, Federico Bocchia

La partita si gioca in pochi secondi, e stavolta il re della velocità è Benjamin Proud. Ferma il cronometro a 21.61 e fissa il nuovo Record della Manifestazione

ORO PROUD Benjamin 21.61 ARGENTO DOTTO Luca 22.13 BRONZO ORSI Marco 22.56

Gli altri risultati

1500 stile libero maschile

ORO MICKA Jan 15’13″22 ARGENTO JOLY Damien 15’14.20 BRONZO ACERENZA Domenico 15’21.68

50 farfalla FINP

ORO MONICA Boggioni pt 1081,69 ARGENTO DIODOROVA Anastasia pt 880,98 BRONZO VICCH Silvia pt. 805,80

100 dorso femmine

ORO BAUMRTOVA Simona 1.00.41 Record della Manifestazione ARGENTO DAVIES Georgia 1.01.08 BRONZO SCALIA Silvia 1.01.73

200 misti maschi

ORO DESPLANCHES Jeremy 1.59.45 Record della Manifestazione ARGENTO SORRISO Giovanni 2.02.94 BRONZO GLESSI Lorenzo 2.04.31

200 dorso maschi

ORO MENCARINI Luca 2.00.13 ARGENTO CICCARESE Christopher 2.00.61 BRONZO BIETTI Jacopo 2.02.41

400 stile libero femmine

ORO LINDA Caponi 4.09.93 ARGENTO MUSSO Erica 4.12.95 BRONZO CARLI Diletta 4.13.69

200 rana femmine