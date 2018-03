Trofeo Città di Milano-Tutto Pronto per un weekend di Spettacolo

8° trofeo citta’ di milano

L’organizzazione

Un nuovo sito internet mobile friendly, risultati in tempo reale ed un’organizzazione impeccabile.

La visione delle gare è assicurata anche a chi non potrà recarsi a Milano.

Le gare di venerdì 9 Marzo 2018 verranno trasmesse in diretta sul canale RAISPORT+ HD dalle 16.30 alle 18.30

La Diretta streaming assicurerà agli appassionati di godersi comodamente anche le gare di sabato 10 Marzo!

Questo lo sfondo dell’evento che si svolgerà nella piscina “D. Samuele” di Milano a partire dal 9 Marzo.

Per l’evento è stato concesso il Patrocinio di Federazione Italiana Nuoto, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Università degli Studi di Pavia, CONI Lombardia, Comitato Italiano Paralimpico Lombardia, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, Federazione Italiana Disabilità Intellettivo Relazionali.

Main sponsor dell’evento: Energon Esco e TYR, sponsor tecnico della Nuotatori Milanesi.

L’evento, gemellato con il Meeting del Titano di San Marino, è seconda ed ultima tappa del Gran Prix d’inverno.

Le presenze

Nella vasca da 50 metri del capoluogo lombardo, si daranno battaglia oltre 1200 atleti, per un totale di quasi 2800 presenze gara. Numeri senza precedenti ed un’edizione di livello internazionale per le presenze confermate:a Chad Le Clos, Mykhaylo Romanchuk e Benjamin Proud con Energy Standard e alla Nazionale della Repubblica Ceca, si aggiungono altri importanti nomi: i francesi Charlotte Bonnet e Damien Jolie, la canadese Mary-Sophie Harvey (Energy Standard).

L’Italia schiera ben 29 atleti che vantano presenze in Nazionale:

Gabriele Detti sarà presente nella manifestazione, ma per ora non ci sarebbe conferma ufficiale circa la partecipazione alle gare.

Come abbiamo più volte sottolineato, il campione livornese è nel pieno della ripresa dall’infortunio alla spalla. E’ comprensibile dunque che vengano in questa fase limitati gli sforzi eccessivi per non compromettere il percorso riabilitativo.

PROGRAMMA GARE

VENERDÌ 9 Marzo – inizio gare ore 9.00

100 stile libero

200 stile libero

50 rana

100 rana;

50 dorso

100 farfalla

200 farfalla

100 dorso

200 misti

400 stile libero

50 stile libero

200 rana

200 dorso

50 farfalla

400 misti

800 stile libero

SABATO 10 Marzo – inizio gare ore 9.00

100 stile libero

200 stile libero

50 rana 100rana

100 farfalla 100 dorso 50 dorso

200 farfalla 200 misti

400 stile libero

50 stile libero

200 rana 200 dorso

50 farfalla

400 misti

1500 stile libero

FINALI – inizio gare ore 16.00

L’ordine delle finali (a cui accederanno i primi 8 tempi) seguirà

l’ordine delle batterie del mattino.

I primi 8 tempi di iscrizione negli 800 femmine, nei 1500 maschi e

nei 400 misti gareggeranno nel pomeriggio.

DOMENICA 11 Marzo

Mattino – inizio gare ore 9.30

50 delfino 100 dorso 50 rana 100 stile libero 400

misti

Pomeriggio – inizio gare ore 15.30

400 stile libero 100 delfino 50 dorso 100 rana 50