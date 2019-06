Tiro A Volo: Stefano Ballo Nuota Personale Nei 200Sl-Pilato Bene Nei 100 Ra

TIRO A VOLO MEET 2019

Seconda serata di finali al Tiro a Volo Meet 2019, che si sta svolgendo nella piscina del foro italico di Roma.

200 METRI STILE LIBERO MASCHILI – FINALE A

Tra i risultati più rilevanti, nella Finale A dei 200 metri stile libero maschili Stefano Ballo nuota il suo primato personale, toccando la piastra in 1:47.98 e fissando il nuovo Record della Manifestazione. Tempo molto interessante in vista del Trofeo Settecolli che si svolgerà nella stessa piscina tra due settimane. Il Settecolli sarà l’ultima opportunità per la qualificazione ai Mondiali FINA di Gwangju.

Stefano Ballo ai Campionati Assoluti ad Aprile 2019 conquistava la medaglia di bronzo nei 200 metri stile libero, nuotando il suo personale di sempre, 1:48.05. In un periodo che lui stesso dichiara di carico, per la prima volta in carriera abbatte il muro del minuto e 48.

100 METRI RANA DONNE

Nella finale della categoria Ragazze, Benedetta Pilato nuota le due vasche in 1:09.00 a soli 12 centesimi dal suo personale, nuotato ai Campionati Assoluti di Riccione ad Aprile e Record Italiano Categoria Ragazze.

Nella finale Assoluta vince e fissa il nuovo Record della Manifestazione Ilaria Scarcella, con il tempo di 1:08.52.

ALTRI RISULTATI