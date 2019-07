Sun Yang Replica Su Horton:”Mancare DI Rispetto A Me Va Bene, Ma Non Alla Cina”

Come vi abbiamo riferito nel corso del nostro lungo pomeriggio di ieri, Mack Horton, medaglia d’argento nei 400 metri stile libero, si è astenuto dalle celebrazioni.

Al momento di salire sul podio è rimasto in piedi, non salendo sul secondo gradino e rimanendo in silenzio per tutto il tempo.

Quando venuto il momento della foto di rito con i tre medagliati insieme su un unico gradino, Horton è rimasto ai piedi del podio.

Stesso atteggiamento ha riservato alla sfilata davanti ai fotografi, rimanendo defilato rispetto a Sun Yang e Gabriele Detti.

Il campione del mondo, fresco di oro Sun Yang, ha indetto una conferenza stampa.

Le dichiarazioni di Sun sono riportate dal quotidiano The Indipendent Uk , che qui si traducono dall’inglese:

“Ero consapevole che l’atleta australiano aveva un’insoddisfazione e sentimenti personali nei miei confronti”. “Ma è stato un peccato perché mancare di rispetto a me va bene, ma mancare di rispetto alla Cina è stato un vero peccato e per questo sono dispiaciuto”. “Sono consapevole di avere fan qui e anche persone a cui non piaccio, ma sono molto soddisfatto di aver vinto la gara oggi”.