Secondo Giorno Tappa Budapest ISL: Recap Live Tutti I Risultati

SECONDO GIORNO – ASSEGNAZIONE CORSIE

Secondo giorno per la tappa di Budapest della stagionale inaugurale della International Swimming League.

Le quattro squadre del gruppo B si ritrovano nella Duna Arena per sfidarsi ancora in gare avvincenti.

La serata culminerà con una delle sfide più entusiasmanti del campionato: la Skin race.

Un duello tra otto atleti sui 50 metri stile libero (sia donne che uomini) che porterà al vincitore il bottino del triplo del punteggio.

Il programma di stasera prevede sedici gare individuali e tre staffette.

Ricordiamo inoltre che, a partire dalla tappa di Dallas, la FINA riconoscerà i Record del Mondo che verranno (eventualmente) fissati.

Seguiteci mentre riepiloghiamo l’incontro in tempo reale.

Diversamente rispetto a ciò a cui siamo abituati, non ci sarà il timing in tempo reale.

Durate le gare non vengono indicati i tempi dei passaggi, né tantomeno tutti i tempi di arrivo.

LA INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE, INFATTI, NON PUNTA SUL RISCONTRO CRONOMETRICO, MA SUL POSIZIONAMENTO PER LE RISPETTIVE SQUADRE.

Per un Recap più completo, abbiamo comunque inserito oltre all’ordine di arrivo, il relativo riscontro cronometrico.

100 METRI STILE LIBERO DONNE

Ranomi Kromowidjojo aveva un vantaggio di mezza lunghezza del corpo su Cate Campbell, ma l’australiana non ha perso tempo per recuperare e porsi in vantaggio.

La sua compagna di squadra nei London Roar Emma McKeon, ha spinto fino a far guadagnare il primo 1/2 della serata per i Roar.

Ranomi per gli Iron chiude terza.

100 METRI STILE LIBERO UOMINI

1. Kyle Chalmers – London Roar – 45.77

2. Vladimir Morozov – Iron – 46.42

3. Nathan Adrian – LA Current – 46.70

4. Markus Thormeyer – New York Breakers – 46.86

5. Pieter Timmers – Iron – 46.93

6. Marcelo Chierighini – New York Breakers – 47.01

7. Michael Chadwick – LA Current – 47.15

8. Cameron McEvoy – London Roar – 47.56

Il campione olimpionico della distanza in carica, Kyle Chalmers batte tutti e sigla l’unico under 46 del campo. I London Roar ancora con i massimo punteggio grazie al 45.77 dell’australiano.

Team Iron schiera il velocista Vladimir Morozov che chiude secondo con 46.70. Al terzo posto un LA Current, Nathan Adrian che chiude in 46.70.

Avvio un po’ a rilento per i Breakers, che dopo l quarto e quinto posto nella gara femminile, conquistano un quarto e sesto posto in quella maschile.

100 METRI RANA DONNE

Alia Atkinson, seconda una settimana fa, si è aggiudicata la vittoria per il team Iron. Dopo aver vinto ieri i 50 metri rana, ha portato a termine questa gara con determinazione, guidando il gruppo sin dall’inizio. Unica atleta sotto il minuto e quattro secondi.

La connazionale Breeja Larson dei NY Breakers conquista un secondo posto molto importante per la sua squadra, che è ultima in classifica, anticipando di un solo centesimo il tocco della piastra rispetto ad Annie Lazor.

100 METRI RANA UOMINI

1. Adam Peaty – London Roar – 56.19

2. Felipe Lima – LA Current – 57.04

3. Kirill Prigoda – London Roar – 57.29

4. Michael Andrew – New York Breakers – 57.74

5. Erik Persson – Iron – 58.23

6. Marco Koch – New York Breakers – 58.40

7. Josh Prenot – LA Current – 58.73

8. Peter John Stevens – Iron – 59.50

La vittoria di Adam Peaty per i London Roar forse era scontata. Accelera nel secondo 50 e conquista la sua seconda vittoria individuale nella ISL con il tempo di 56.19. Kirill Prigoda e Felipe Lima sono riusciti a tenere testa a Peaty per i primi 50 metri, prima che il londinese iniziasse la volata.

400 METRI STILE LIBERO DONNE

1. Ajna Kesely – Iron – 4:01.27

2. Veronika Andrusenko – Iron – 4:02.10

3. Boglarka Kapas – London Roar – 4:02.49

4. Mireia Belmonte – London Roar -4:04.10

5. Katie McLaughlin – LA Current – 4:04.11

6. Reva Foos – New York Breakers – 4:04.99

7. Gabby DeLoof – New York Breakers – 4:07.82

8. Anastasia Gorbenko – LA Current – 4:12.88

Team Iron conquista primo e secondo posto portando a casa punti molto importanti. Vince Anja Kesely e subito dopo tocca per seconda Veronika Andrusenko.

Terzo e quarto posto sono invece stati conquistati dalla squadra London Roar, grazie a Boglarka Kapas e Mireia Belmonte in lotta. La sedicenne Anastasia Gorbenko ha mancato lo standard di tempo minimo.

400 METRI STILE LIBERO UOMINI

1. Elijah Winnington – London Roar – 3:38.30

2. Kristof Milak – Iron – 3:39.37

3. Jack McLoughlin – New York Breakers – 3:39.41

4. Henrik Christiansen – Iron – 3:39.73

5. Clyde Lewis – New York Breakers – 3:41.73

6. Alexander Graham – London Roar – 3:44.75

7. Andrew Seliskar – LA Current – 3:46.96

8. Blake Pieroni – LA Current – 3:49.32

Ancora una vittoria per i London Roar, questa volta grazie al diciannovenne Elijah Winnington, primo con 3:38.30.

Kristof Milak per il Team Iron ha toccato per secondo realizzando un crono di 3:39.37, mentre i Breakers si piazzano al terzo posto con Jack McLoughlin.

STAFFETTA 4×100 MISTI DONNE

1. London Roar – 3:47.39

2. London Roar – 3:49.65

3. LA Current – 3:49.85

4. New York Breakers – 3:50.74

5. Iron – 3:52.32

6. New York Breakers – 3:52.45

7. LA Current – 3:54.91

8. Iron – 3:55.93

Minna Atherton ha consegnato alla squadra London Roar un enorme vantaggio dopo la sua frazione a dorso. Chiude in 55.12, appena nove centesimi dal record del mondo. Jess Hansen ha nuotato la frazione a rana e Marie Wattel ha tenuto duro nella frazione a delfino. La vittoria è stata sostanzialmente sigillata con la stella dello sprint Cate Campbell che ha chiuso la partita e portato 32 punti.

Minna Atherton dopo aver sfiorato il WR dei 100 metri dorso in vasca corta, sai alle prese con la gara individuale tra pochi minuti.

200 METRI MISTI UOMINI

1. Andrew Seliskar – LA Current – 1:53.11

2. Josh Prenot – LA Current – 1:54.59

3. Gunnar Bentz – Iron – 1:55.09

4. Finlay Knox – London Roar – 1:55.30

5. Vini Lanza – London Roar – 1:55.67

6. David Verraszto – Iron – 1:56.74

7. Tomas Peribonio – New York Breakers – 1:57.54

8. Mack Darragh – New York Breakers – 1:58.91

Il versatile ex star della NCAA Andrew Seliskar ha condotto la gara sin dai primi 25 metri per la LA Current e ha tenuto duro mettendo a segno una vittoria imponente con il tempo di 1:53.11. LA Current che porta a casa il primo ed il secondo posto grazie al 1:54.59 di Josh Prenot. I due americani sono gli unici ad aver realizzato un tempo sotto il minuto e 55 secondi. Al terzo posto per Iron, Gunnar Bentz con 1:55.09

200 METRI MISTI DONNE

Le tribune sono impazzite per la star ungherese Katinka Hosszu. Dalla corsia numero 8 Katinka ha definitivamente seminato le altre atlete con la frazione nello stile rana. Sydney Pickrem ha tentato di colmare il divario, ma Hosszu l’ha lasciata nella sua scia nell’ultimo 50.

50 METRI FARFALLA UOMINI

1. Szebasztian Szabo – Iron – 22.20

2. Tom Shields – LA Current – 22.58

3. Michael Andrew – New York Breakers – 22.73

4. Dylan Carter – LA Current – 22.84

4. Kristof Milak – Iron – 22.84

6. Marius Kusch – New York Breakers – 22.89

7. James Guy – London Roar – 23.34

8. Kirill Prigoda – London Roar – 23.66

Dopo aver esultato per Katinka Hosszu nei 200 metri misti, la tribuna della Duna Arena festeggia un altro ungherese. Il team Iron è vincente anche nei 50 metri farfalla uomini grazie al 22.20 di Szebasztian Szabo.

Tom Shields degli LA Current è secondo con 22.58, mentre Michael Andrew porta i New York Breakers al terzo posto con 22.73

