Paolo Barelli In Piazza: Lo Sport E’ In Ginocchio Servono Aiuti Immediati

Il Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli è sceso in piazza questa mattina a Roma in Piazza del Pantheon.

La manifestazione pacifica è stata organizzata per sensibilizzare il Governo sul grave momento di crisi che sta vivendo il mondo dello sport in seguito ai provvedimenti adottati con il nuovo DPCM.

Barelli ha espresso la sua preoccupazione dichiarando:

“E’ un momento molto difficile per tutto il Paese.

La grande famiglia dello sport rischia di cadere in una crisi profonda.

E’ difficile accettare che l’attività di 100 mila associazioni sportive sia stata penalizzata in questa maniera.

Tutto ciò non è accettabile.

Auspico che le promesse che sono state fatte, anche al sottoscritto non più tardi di domenica scorsa, dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte siano mantenute.

I soldi che servono sono tanti.

Le categorie che stanno soffrendo in Italia sono molteplici.

il mondo dello sport non è l’unico ad essere in ginocchio. Non so se ci saranno fondi a sufficienza per tutti: me lo auguro.

Lo sport in Italia, ahimè, non lo si pratica a scuola, nelle università ma esclusivamente per merito delle associazioni sportive e di tutte le persone, tecnici e non solo, che ci lavorano”.