Marco Koch erhält Einladung von ISL New York

Marco Koch ist jetzt der erste deutsche Schwimmer, der in ein Team der International Swimming League eingeladen wurde und zwar vom Team New York. Es gibt auch eine deutsches Team “ONEflow Aquatic”. Unterstützt wird die ISL bei der Teambildung in Deutschland von der Neckarsulmer Sportunion. Stuttgart wird als Stadt quasi der Gastgeber des Teams sein – Neckarsulm liegt ca. 45 Minuten entfernt von Stuttgart. In Stuttgart ist auch ein Wettkampf der ISL geplant – am 28. und 29.09.2019. ONEflow Aquatic wird geleitet von Christian Hirschmann als Teammanager und Hannes Vitense (Titelfoto) als Teamcoach.

Wie Marco Koch der Frankfurter Rundschau in einem Interview mitteilte, wird er bei Team New York mitmachen. In dem Interview sagte er weiterhin: „Es ist eine gute Sache, wenn es mehr Wettkämpfe gibt, bei denen auch mehr Schwimmer Geld verdienen können“.

Die Schwimmer erhalten neben Startgeldern und Reiskostenzuschüssen beachtliche Preisgelder, die es Profischwimmern ermöglichen sollen, ihren Sport auf eine abgesicherte finanzielle Basis zu stellen. Es soll einen Preisgeldtopf von 5,3 Millionen USD ausgeschüttet werden – bei verschiedenen Veranstaltungen in Europa und den USA. Dabei treten jeweils die Teams aus den europäischen Ländern – bisher Energy Standard und Oneflow Aquatic, weitere werden dazu kommen – USA gegeneinander an.

Gewertet wird nach einem Punktesystem mit 9-7-6-5-4-3-2-1 Punkten für die schnellsten Acht, Staffeln zählen doppelt. Die Teams bestehen aus Frauen und Männern und können frei zusammengestellt werden. Schwimmer aus Asien und Australien sind aufgerufen, sich den europäischen Teams oder den US Squads anzuschließen.