Londra Pronta Ad Ospitare Le Olimpiadi-Tokyo “Nessuno Spostamento”

A Londra, Shaun Bailey, un candidato sindaco della capitale britannica, ha postato un Tweet proponendo Londra come possibile città ospitante i Giochi Olimpici 2020:

“Londra può ospitare le Olimpiadi nel 2020. Abbiamo le infrastrutture e l’esperienza”. E a causa dell’epidemia di coronavirus, il mondo potrebbe aver bisogno che ci facciamo avanti”.

London can host the #Olympics in 2020.

We have the infrastructure and the experience.

And due to the #coronavirus outbreak, the world might need us to step up.

As Mayor, I will make sure London is ready to answer the call and host the Olympics again.https://t.co/1jJesWS1D6

— Shaun Bailey (@ShaunBaileyUK) February 19, 2020