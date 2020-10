Lilly King, Murphy E Sjostrom Guidano Classifica MVP-I Premi In Denaro

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE – MATCH 1

Lilly King, Ryan Murphy e Sarah Sjostrom sono i primi tre atleti della classifica della seconda stagione della International Swimming League. La King ha guadagnato 87,5 punti nel corso dei due giorni di gara, 13 punti in più di Ryan Murphy di LA Current per 13 punti. Sarah Sjostrom di Energy Standard, l’MVP della stagione 2019, è terza.

Lilly King non ha mai perso una gara in ISL. Ha vinto tutte le gare individuali e tutte le staffette dei misti nella scorsa stagione. Le sue vittorie nei 50/100 e 200 metri rana hanno dato il contributo maggiore ai Cali Condors in questo avvio di stagione. Ciò che le ha dato il vantaggio decisivo è stata la vittoria della skin race nello stile rana.

LILLY KING Punteggio 200 rana 15 50 rana 19 Staffetta 4×100 misti 4.5 100 rana 24 Skin race 50 rana 25 Punti MVP 87.5

Oltre ai 20.400 dollari in premio in denaro che ha guadagnato per la sue gare, Lilly King ha ricevuto un bonus di 10.000 dollari per i suoi 87,5 MVP punti.

I risultati di Murphy sono stati simili a quelli della King. Ha vinto il 50 e il 100 dorso. E’ stato il secondo classificato nei 200, ed ha vinto con la staffetta mista maschile. Inoltre, si è portato a casa la vittoria della skin race. Le sue prestazioni gli hanno fatto guadagnare 74,5 punti MVP, corrispondenti a un bonus di 6.000 dollari, oltre ai 22.000 dollari che si è portato a casa con la vittoria in gara.

RYAN MURPHY POINTS SCORED 200 Back 7 50 Back 24 Men’s Medley Relay 4.5 100 Back 10 50 Back Skins * 29 Total MVP Points 74.5

Sarah Sjostrom è terza nella classifica MVP con 66,5 punti e un bonus di 4.000 dollari. Per le gare a cui ha partecipato in due giorni ha inoltre guadagnato premi per 15.200 dollari.