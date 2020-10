International Swimming League Stagione 2 Match 1 – Recap Live

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE – MATCH 1

RISULTATI PDF (DAY 1)

Benvenuti nel nostro primo recap live della stagione 2020/2021.

Nella Duna Arena di Budapest, già teatro dell’edizione 2017 dei Campionati Mondiali FINA, sono già pronte quattro delle dieci squadre che compongono il campionato della seconda stagione.

Per chi si fosse perso l’edizione2019, ricordiamo che nella ISL non è importante il tempo realizzato (o almeno lo è in maniera marginale). Ciò che conta è la posizione di arrivo, poichè nel sistema di punteggio ideato dalla Lega, la squadra ed il singolo nuotatore acquistano punti in base alla posizione ottenuta.

SISTEMA PUNTEGGIO

I punti vengono assegnati su una scala da 1 a 9. Il vincitore della gara si aggiudica 9 punti. I punti vengono raddoppiati nelle staffette e assegnati dopo ognuna delle 3 gare di skin race. Ci sono penalità di punti se un atleta, o una squadra nella staffetta, viene squalificato o non finisce la gara.

Ad ogni gara parteciperanno due nuotatori di ogni club. I punti guadagnati individualmente si sommano e vanno al club. La squadra con il maggior numero di punti delle 39 gare vince il match.

STAGIONE “REGOLARE” – PUNTI DELLE SQUADRE

1° Posto: 4 punti

2° posto: 3 punti

3° posto: 2 punti

4° posto: 1 punto.

Dopo questa breve premessa, godiamoci la prima gara internazionale della nuova stagione. Ai blocchi di partenza quattro squadre, tre americane Cali Condors, NY Breakers, LA Current, ed i campioni in carica, gli europei di Energy Standard

CORSIE BUDAPEST DAY 1

100 METRI FARFALLA DONNE

100 METRI FARFALLA UOMINI

200 METRI DORSO DONNE

200 METRI DORSO UOMINI

200 METRI RANA DONNE

200 METRI RANA UOMINI

4X100 STILE LIBERO DONNE

AGGIORNAMENTO CLASSIFICA

50 METRI STILE LIBERO UOMINI

50 metri stile libero donne

200 METRI MISTI UOMINI

200 METRI MISTI DONNE

50 METRI RANA UOMINI

50 METRI RANA DONNE

4X100 STILE LIBERO UOMINI