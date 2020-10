Cali Condors In Testa Avanti Ai Campioni In Carica Energy Standard

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE – MATCH 1

I Cali Condors sono riusciti a vincere il primo match della stagione 2 della ISL contro i campioni in carica Energy Standard.

L’attuale classifica generale del campionato comprende le 4 squadre che hanno gareggiato finora: Cali Condors, Energy Standard, LA Current e NY Breakers.

Ad ognuno dei 10 incontri della stagione regolare, le squadre otterranno punti in relazione a come finiscono l’incontro:

1° posto – 4 punti

2° posto – 3 punti

3° posto – 2 punti

4° posto – 1 punto

A differenza delle gare individuali, non ci sono punti jackpot, quindi una squadra non guadagnerà punti extra per aver vinto una partita con un enorme margine. Per esempio, i Condor hanno vinto la partita n. 1 per 103 punti, ma hanno comunque ottenuto solo 4 punti in classifica generale.

I punti del jackpot hanno fatto un’enorme differenza quest’anno. Sulla carta, Energy Standard sembrava avere il roster più forte. Le vittorie multiple di Caeleb Dressel, la skin race con Lilly King e Molly Hannis hanno ampliato il vantaggio dei Cali Condors.

Un cambiamento rispetto all’ISL dell’anno scorso è che non ci sono divisioni per continente. L’anno scorso queste divisioni continentali hanno permesso alle prime 2 squadre americane e alle prime 2 squadre europee di passare in semifinale. In questa stagione, invece, le prime 8 squadre in assoluto, indipendentemente dal continente, passeranno in semifinale.

CLASSIFICA SQUADRE DOPO MATCH 1