Shaine Casas Explodes in 200 Back for 1:36.54, Shoots up to #4 All-Time (Video) Shaine Casas jumped ahead of Ryan Lochte to move from #5 to #4 all-time in the 200 back with his 1:36.54 today in Austin.

International Swimming League Match 1 Day 2- Recap Live Al via la seconda giornata del primo match della Internation Swimming League 2020. Recap Live delle gare di ES, NYB, CAC e LAC

ISL Match 1 Day 2: Pilato Nella Skin Race. Diretta, Link E Info Utili ISL Il Day 2 del primo match inizierà alle 20:00. In acqua torna Benedetta Pilato per affrontare la skin race a rana. Diretta, info utili

Texas First Chance Invitational: Day Two Live Recap Day 2 of the 2020 Texas First Chance Invite should feature plenty more fast swimming, including some attempts at national age group records.