Ledecky, Manuel, Ikee, Sjostrom-Le Assenze Illustri Dei Mondiali SC

MONDIALI FINA IN VASCA CORTA 2018

La USA Swimming ha diramato l’elenco dei convocati per i prossimi Mondiali in Vasca Corta.

Come riportato dal collega Jared Anderson di Swimswam (clicca qui per l’approfondimento completo), nella formazione spiccano gli atleti che con l’avvio della stagione sono diventati “pro”. Diversamente rispetto ai nuotatori più giovani, sono più disponibili perché non hanno un programma ed una scaletta universitaria da seguire.

Tra questi spiccano senza dubbio i nomi di Caeleb Dressel, Michael Andrew, Kathleen Baker e Leah Smith.

Altrettanto altisonanti sono i nomi degli assenti.

Atleti come Nathan Adrian, Conor Dwyer, Simone Manuel, Katie Ledecky salteranno l’appuntamento mondiale in Cina, ma saranno presenti ai Campionati Del Mondo 2019.

400 Stile Libero Kathleen LEDECKY USA 3:56.46 07/08/2016 Rio de Janeiro (BRA) 800 Stile Libero Kathleen LEDECKY USA 8:04.79 12/08/2016 Rio de Janeiro (BRA) 1500 Stile Libero Kathleen LEDECKY USA 15:20.48 16/05/2018 Indianapolis (USA)

Nella gara dei 200 metri stile libero Katie Ledecky ha un personale in vasca lunga di 1:53.73 nuotato alle Olimpiadi del 2016.

Il campo dei 200 stile si libera così dell’atleta americana, alla quale Federica Pellegrini ha strappato l’oro ai Mondiali di Budapest nel 2017.

L’intento della campionessa di Spinea è quello di nuotare le sue amate quattro vasche alle Olimpiadi di Tokyo nel 2020.

La strada per Tokyo, non solo in senso figurato, passa attraverso Hangzhou e Gwangju, dove, almeno per ora, non troverà ai blocchi di partenza l’atleta a stelle e strisce.

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato che anche la svedese Sarah Sjostrom non parteciperà ai Mondiali cinesi.

Tra le assenti, anche la giapponese Rikako Ikee, che, come riportato da Loretta Race ieri, ha deciso di concentrarsi sugli appuntamenti 2019.

Katie Ledecky rimane anche una delle avversarie più temibili per l’italiana Simona Quadarella, tre volte campionessa europea a Glasgow. La sfida Quadarella/Ledecky è dunque soltanto rinviata di qualche mese.

