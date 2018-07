Laurent Guivarc’h : les Championnats à Rennes en live sur YouTube

Lisez l’interview de la Fédération Française de Natation avec Laurent Guivarc’h, Directeur Technique Régional de la Ligue de Bretagne. Recueilli par Jonathan Cohen de la FFN.

Jeudi 19 Juillet 2018 – 11:15

Du 18 au 22 juillet, Rennes accueille le Critérium Promotionnel filles plus de 14 ans et garçons plus de 15 ans ainsi que les championnats de France filles moins de 15 ans et Garçons moins de 16 ans. L’occasion pour Laurent Guivarc’h, Directeur Technique Régional de la Ligue de Bretagne de proposer une diffusion en live de l’événement sur la chaîne YouTube de la Ligue. Il nous a expliqué le dispositif mis en place pour cette compétition.

Comment est née l’idée de diffuser cette compétition en live sur YouTube ?

Au départ, nous avons créé une chaîne YouTube pour stocker simplement des vidéos à destination de la formation des entraîneurs, puisque cette plateforme permet de poster des vidéos publiques et privées, accessibles uniquement via un lien. Puis, nous avons vu l’opportunité d’animer l’actualité de la Ligue régionale un peu différemment en utilisant le live sur YouTube. Nous avons ainsi diffusé la journée autour de l’entraînement digital avec Alain Bernard, mais également la Coupe de France des régions à Agen. Pour la compétition qui se tient actuellement à Rennes, nous avons souhaité proposer un dispositif plus évolué avec cinq caméras et un ordinateur qui nous sert de support pour diffuser de la publicité. Pour animer ce dispositif, nous disposons d’une régie avec un écran sur lequel toutes les vues des caméras s’affichent.

Comment avez-vous procédé pour mettre au point cette diffusion ?

Nous avons d’abord consulté de nombreux tutoriels pour comprendre les problématiques liées à la compression vidéo et au fonctionnement de YouTube. Ensuite, nous avons sollicité les conseils de la société Loops pour gagner en expertise sur la mise en place des caméras. La longueur d’un bassin (50 m) et l’environnement aquatique impose de réfléchir en amont au type de câble à utiliser pour ne pas altérer la qualité du signal. En détail, nous disposons de deux ordinateurs (Macs), d’un mélangeur vidéo de chez Blackmagic (la régie), d’un boîtier AverMedia permettant de compresser nos vidéos vers un format utilisable sur YouTube. Nous utilisons ensuite le logiciel OBS gratuit pour lancer le streaming. Nous avons également des câbles SDI pour transporter le signal vidéo entre les caméras et la régie et des boîtiers pour convertir le signal vidéo des caméras HDMI vers un format SDI pour le transport.

On sait que la natation n’est pas toujours un sport évident à filmer. Quel dispositif a été mis en place ?

Nous avons placé 5 caméras en plan fixe puis un ordinateur pour faire tourner nos pubs. Une des caméras, que nous avons placé au niveau du podium, nous sert également pour réaliser des petites interviews des nageurs médaillés.

Est-ce un dispositif facilement réutilisable pour d’autres occasions ?

Ce dispositif peut être plus souple ou plus complexe en fonction de l’événement. Nous pouvons utiliser de une à huit caméra avec le mélangeur vidéo dont nous disposons.