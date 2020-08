La Medaglia D’Oro Olimpica Jodie Henry Torna Nel Nuoto. Il Suo Nuovo Ruolo

La medaglia d’oro olimpica Jodie Henry tornerà nel mondo del nuoto a Settembre, Farà parte del team Athlete Wellbeing and Engagement. La Henry si unirà a Swimming Australia in un ruolo di Coordinatore con sede fuori dal Queensland per tre giorni a settimana.

Alex Baumann, capo di Swimming Australia, ha dichiarato riguardo all’inserimento di Jodie Henry:

“È stata presente. Conosce le pressioni che derivano dal nuoto d’elite. Sarà in grado di fornire ai nostri atleti grandi consigli per lo sviluppo personale e un supporto per la carriera e l’istruzione”.

“Abbiamo già una struttura molto forte per il benessere degli atleti e stiamo facendo un lavoro eccezionale con Linley. Avere ora due olimpionici che lavorano con i nostri attuali e aspiranti olimpionici e paralimpici è superbo.

“L’AIS ha fatto un investimento significativo nell’area del benessere degli atleti e siamo incredibilmente grati per questo. Lo consideriamo un aspetto integrante dello sport ad alte prestazioni e una parte importante della progressione di un atleta fino al livello d’élite”.

DICHIARAZIONI DI JODIE HENRY

“Lavorare in questo ambito è qualcosa che volevo fare da un po’ di tempo. L’ho vissuto in prima persona, non solo attraverso la mia carriera, ma anche con la carriera di mio marito nell’AFL. Ho visto prospettive diverse.

“Lo sport è molto diverso da qualsiasi altra carriera. All’improvviso non lo si fa più. Quindi non vedo l’ora di lavorare con gli atleti sulle opportunità di imparare e crescere, sia ora che in quella fase di transizione”. (Fonte Swimming Australia)

Jodie Henry ha conquistato l’oro nei 100 metri stile libero alle Olimpiadi di Atene del 2004. Fu la prima australiana in 40 anni a vincere una gara veloce. Inoltre, ha anche conquistato l’oro olimpico con la staffetta 4×100 metri misti e 4×100 metri stile libero femminile.