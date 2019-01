Khelo India Youth Games 2019: Day 1 Ki Puri Swimming Report

Prajan Pal Ki Day Ki Report: Jaisa Ki Ap Sab Jante Hai Ki Khelo India Youth Games 2019 Start Ho Chuke Hai Aur Mai Aj Ap Sab Ko Day One Ka Result Bataunga Ye Result Sirf Swimming Ka Hai.

To Baat Karte Hai Swimming Ke First Event Ki Jo Ki Pune Maharashtra Mai Khela Gya Hai 10-01-2019 Ko Aur Ye Pehla Event Tha Boys 200 Meter Freestyle Ka To Khelo India Ke First Event Mai First Rank Achieve Kerne Wale Hai Karnataka Ke Sanjay Jaykrishnan Jinki Timing Rahi 1:59.06 Aur Isi Event Mai Second Rank Lay Hai Delhi Ke Anurag Singh Aur Agar Baat Kare Inki Timing Ki To Inka Time Raha Hai 2:00.06 Wahi Third Place Haasil Ki Hai Delhi Ke Gyan Kashyap Ne Aur Inki Timing Rahi Hai 2:00.37 Ab Baat Krte Hai Event 2nd Ki Jo Ki Woman Ka 200 Meter Freestyle Ka Hai Woman Mai First Place Archive Kerne Wali Hai Delhi Ki Shivangi Sharma Inki Timing Rahi Hai 2:11.91 Seconds Wahi Second Place Pe Rahi Hai Karnataka Ki Khushi Dinesh Aur Baat Kare Inki Timing Ki To Inka Time Raha Hai 2:12.55 Seconds Mai Inhone Apni Race Complete Kari Hai Aur Isi Event Mai Third Place Pe Rahi Hai Delhi Ki Janhvi Choudhary Aur Inki Timing Hai 2:16.18 Seconds Aura B Baat Krte Hai Day 1 Ke Third Event Ki Jo Ki Rha Hai Men 200 Meter Freestyle Ka Is Event Mai First Place Pe Rahne Wale Hai Karnataka Ke Srihari Natraj Jinki Timing Rahi Hai 1:53.22 Seconds Aur Second Place Pe Rahe Hai Delhi Ke Kushagra Rawat Inki Timing Hai 1:53.50 Seconds Aur Isi Event Mai Third Place Pe Rhe Hai Goa Ke Xavier D’souza Baat Kare Inki Timing Ki To Inki Timing Hai 1:57.62 Seconds.

Ab Baat Kerte Hai Event No.4 Ki Event 4 Woman 200 Meter Freestyle Ka Tha Isme First Place Haasil Kerne Wali Tamilnadu Ki Bhavika Dugar Rhi Aur Inki Timing 2:14.13 Seconds Rahi Hai Aur Second Place Pe Haryana Ki Jasmine Gurung Rahi Hai Inki Timing 2:14.20 Rahi Hai Wahi Is Event Mai Third Place Pe Maharashtra Ki Sadhvi Dhuri Rahi Hai Aur Inki Timing 2:19.34 Rahi Hai

Ab Baari Aati Hai Event No.5 Ki Jo Ki Boys 100 Meter Backstroke Ka Tha Isme First Place Pe Rehne Wale Hai Delhi Ke Swadesh Mondal Inhone 1:07.95 Seconds Mai Apna Event Complete Kiya Hai Wahi Second Place Pe Karnataka Ke Pasumarthy Kushal Hai Jinka Time 1:09.96 Seconds Raha Aur Third Place Pe Rehne Wale West Bengal Ke Srideep Mandal Rahe Hai Jinki Timing 1:09.99 Rahi Hai

Ab Baari Aati Hai Event No.6 Ki Jo Ki Woman 100 Meter Backstroke Ka Tha Isme First Place Maharashtra Ki Kareena Shankta Ka Reha Hai Inki Timing 1:16.82 Seconds Rahi Hai Aur Isi Event Mai Second Place Pe Uttar Pradesh Ki Aaliyah Singh Rhi Hai Jinki Timing 1:18.26 Seconds Rahi Hai Aur Isi Event Mai Third Place Pe Karnataka Ki Rachana Rao Rahi Hai Jinki Timing 1.20.15 Seconds Rahi Hai

Wahi Baat Kare Event No.7 Ki To Ye Event Boys Ka 100 Meter Back Stroke Ka Tha Is Event Mai First Place Pe Rehne Wale Karnataka Ke Likith Sp Rahe Hai Inki Timing 1:04.19 Seconds Rahi Hai Wahi Second Place Pe Tamilnadu Ke S Danush Rahe Hai Jinki Timing 1:04.32 Seconds Rahi Hai Aur Isi Event Mai Third Place Pe Andhra Pradesh Ke Lohith M Rehe Hai Jinki Timing 1.05.89 Seconds Rahi Hai

Ab Baari Aati Hai Event No.8 Ki Jo Kit Ha 100 Meter Backstroke Woman Ka Isme First Place Pe Rehne Wali Mahila Hai Maharashtra Ki Sharon Shaju Jinki Timing 1:16.86 Seconds Rahi Hai Wahi Second Place Pe Maharashtra Ki He Jyoti Patil Rahi Hai Inki Timing 1:18.54 Seconds Rahi Hai Aur Isi Event Mai Third Place Pe Karnataka Ki Harshita Jayaram Rahi Hai Aur Baat Inke Timing Ki To Inki Timing Rahi Hai 1:19.47 Seconds

Ab Baari Aati Hai Event No.9 Ki To Ye Event Boys Ka 50 Meter Butterfly Ka Tha Is Event Mai First Place Pe Rehne Wale Delhi Ke Aryan Varnekar Hai Aur Inki Timing 25.89 Seconds Rahi Hai Wahi Second Place Pe Tamilnadu Ke D Adhithya Rahe Hai Jinki Timing 25.93 Rahi Hai Aur Third Place Pe Rehne Wale Hai Delhi Ke Bikram Changmai Inki Timing Hai 26.49

Ab Baari Aati Hai Event No.10 Ki Ye Event Woman Ka 50 Meter Butterfly Tha Isme First Place Pe Rehne Wali Mahila Hai Karnataka Ki Naina Venkatesh Aur Inki Timing 29.39 Seconds Rahi Hai Aur Isi Event Mai Second Place Pe Rahi Hai Karnataka Ki He Suvana Baskar Inki Timing 29.58 Seconds Rahi Hai Aur Third Place Pe Delhi Ki Uttara Gogoi Rahi Hai Jinki Timing 30.18 Seconds Rahi Hai

Ab Baat Karte Hai Event No.11 Ki Jo Ki Tha 50 Meter Butterfly Boys Ka Isme First Place Pe Hai Maharashtra Ke Mihir Ambre Baat Kare Inki Timing Ki To 25.71 Seconds Mai Inhone First Place Archive Kiya Hai Wahi Is Event Mai Second Place Archive Kerne Wale Hai Tamilnadu Ke Prithvi Raj Jinki Timing 26.27 Seconds Rahi Hai Aur Isi Event Mai Third Place Pe Rehne Wale Hai Delhi Ke Priyank Rana Inki Timing 26.40 Seconds Rahi Hai

Ab Baari Aati Hai Event No.12 Ki Jo Kit Ha 50 Meter Butterfly Woman Ka Isme First Place Pe Rehne Wali Hai Tamilnadu Ki A V Jayaveena Jinki Timing Rahi Hai 29.12 Seconds Aur Second Place Pe Hai Maharashtra Ki Sadhvi Dhuri Baat Kre Inke Timing Ki To Inhone 30.89 Seconds Mai Apna Event Complete Kiya Hai Aur Third Place Pe Rehi Hai Tamilnadu Ki Nivya Raja Inki Timing Hai 30.94 Seconds

Ab Baari Aati Hai Event No.13 Ki Jo Ki Day 1 Ka Last Event Tha Woman 800 Meter Freestyle Isme First Place Archive Kerne Wali Hai Delhi Ki Prachi Tokas Jinki Timing 9.32.34 Rahi Hai Wahi Second Place Pe Rahi Hai Tamilnadu Ki V Varsha Inki Timing 9.46.8 Rahi Hai Aur Isi Event Mai Third Place Pe Rahi Hai Uttar Pradesh Ki Navya Singal Jinki Timing 9.48.61 Rahi Hai.

