Jugend-Olympia: Köhler und Miroslaw für Finalläufe qualifiziert

2018 YOUTH OLYMPIC GAMES – Jugend-Olympia

6. bis 18.10.2018

Schwimmen: 7. bis 12.10.

Buenos Aires, Argentinien

Zeitverschiebung: 5 Stunden früher als Berlin, Finalläufe um 18.00 Uhr Ortszeit, 23.00 Uhr in Deutschland

Heute ist der letzte Wettkampftag der Schwimmer. Am Abend werden in Buenos Aires sowohl Angelina Köhler als auch Rafael Miroslaw in einem Finale starten: Köhler schaffte mit der zweitschnellsten Zeit den Einzug in die Runde der letzten Acht. In einer Zeit von 59,78 Sekunden war sie noch einmal schneller als im Vorlauf und pirschte sich weiter an ihre Bestzeit von 59,39 heran. Ebenfalls unter einer Minute blieb im Halbfinale Anastasiya Shkurdai (BLR, 59,72 Sekunden).

Rafael Miroslaw reichten 50,28 Sekunden für den Einzug ins Finale. Im Vorlauf schlug er nach 50,54 Sekunden an (PB 50,01), dies war die sechstschnellste Zeit. Schnellster Mann war Jakub Kraska (POL) mit einer Zeit von 49,70 Sekunden.