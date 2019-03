Jessica Vall se une al equipo de Katinka Hosszu de la ISL

View this post on Instagram

Let’s continue with the rest of our breaststroke crew 💪🏼 @jessica_vall 🇪🇸 – welcome to the team! #IronCobra #IronBreaststroke #TeamIron #Iron #ISL Jöjjenek a mellúszóink. Elsőként @jessica_vall-t köszöntjük a csapatban! 🇪🇸 #IronCobra #IronBreaststroke #TeamIron #Iron #ISL