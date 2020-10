ISL Scelte Le Skin Race: 50 Metri Rana Per Le Donne E 50 Dorso Uomini

La seconda giornata di gare del primo match della ISL stagione 2, si svolgerà questa sera dalle ore 20:00.

Una delle gare più entusiasmanti dell’intero formato è la skin race. Gli atleti si affrontano in manche sui 50 metri ad eliminazione diretta. Lo scorso anno questa particolare gara era stata concepita soltanto sullo stile libero.

Una delle novità della seconda edizione è proprio che la skin race potrà essere disputata anche negli altri stili. Secondo il Regolamento, le squadre che conquistano la vittoria nelle staffette dei misti sceglieranno lo stile della skin.

SKIN RACE FEMMINILE: 50 METRI RANA

Ieri sera la staffetta 4×100 metri misti femminile è stata vinta dai Cali Condors. La squadra ha scelto dunque che la skin race femminile sarà nello stile rana. I Cali Condors hanno fatto la scelta più ovvia. Non hanno mai perso una staffetta mista femminile per tutta la stagione 2019 e ieri sera hanno battuto le altre per oltre un secondo.

Con Lilly King in squadra la scelta non poteva essere diversa. La King non ha mai perso nessuna gara nello stile rana in nessuna distanza da quando è iniziata la ISL. Oltre la King, in squadra c’è anche Molly Hannis, che, nella finalissima di Las Vegas dell’anno scorso arrivò seconda e ieri terza.

Tra le due, farà da incomoda la nostra Benedetta Pilato, in gara con la squadra Energy Standard. Benedetta ieri sera nella gara individuale ha stampato il Record italiano e Record Mondiale Junior con un mostruoso 28.97. La battaglia diventa ora davvero interessante, anche perchè i 50 da nuotare saranno quattro per le due atlete che arriveranno alla fine.

Skin race maschile – 50 metri dorso

Meno scontata era la scelta dello stile della skin race per gli LA Current.

Probabilmente la scelta del dorso evita di avere in vasca le due dei migliori uomini del campionato: Caeleb Dressel e Chad Le Clos. LA Current hanno a disposizione la coppia di dorsisti del NC State Justin Ress e Coleman Stewart. Inoltre, possono contare sulla resistenza di Ryan Murphy.

Il pericolo arriva da Energy Standard. Il francese Florent Manaudou forse è meglio conosciuto come il campione olimpico del 2021 dei 50 stile libero maschili. Manaudou è però anche il detentore del record del mondo in vasca corta dei 50 metri dorso.