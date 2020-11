ISL Match 7: Ranisti E Velocisti Pronti Per La Battaglia-Anteprima E Info

ISL – INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE MATCH 7

RANK CLUB CLUB CODE MATCHES PLAYED MATCH1 MATCH 2 MATCH3 MATCH 4 MATCH5 MATCH 6 STANDINGS POINTS 1 LA Current LAC 3 2 4 3 9 =2 Cali Condors CAC 2 4 4 8 =2 London Roar LON 2 4 4 8 4 Energy Standard ENS 2 3 4 7 5 Iron IRO 2 3 3 6 =6 NY Breakers NYB 3 I 2 2 5 =6 Tokyo Frog Kings TOK 2 3 2 5 =6 Toronto Titans TOR 2 2 3 5 9 DC Trident DCT 3 2 1 1 4 10 Aqua Centurions AQC 3 I 1 1 3

Il Match 7 della seconda stagione della International Swimming League inizierà domani mattina, 5 Novembre, alle ore 10:00. Il secondo giorno è programmato per Venerdì 6 Novembre, sempre alle ore 10:00.

Un programma ancora più fitto ci attende per i prossimi due giorni e la classifica generale ne potrebbe uscire stravolta.

Di motivi per seguire le gare domattina ce ne sono tanti. Eccone alcuni.

ULTIMA GARA PER DC TRIDENT

Nell’ISL, ogni squadra gareggia in 4 incontri nella stagione regolare e poi le prime 8 squadre avanzano in semifinale.

I DC Trident affronteranno la loro ultima partita, mentre le altre squadre saranno alla terza. Guardando la classifica del campionato, i DC Trident dovrebbero piazzarsi al 3° posto in questa partita per passare in semifinale.

Questo sarà possibile se i New York Breakers si piazzano ultimi nella loro quarta partita.

Come abbiamo visto nei match precedenti, non è facile fare previsioni, ma se guardiamo i top player del campionato, i DC Trident hanno ricevuto più punti dai singoli nuotatori rispetto ai Breakers.

BATTAGLIA TRA RANISTI E LE ACCUSE DI IMBROGLI

I 200 metri rana maschili vedranno in gara per i Toronto Titans Anton McKee ed Erik Persson. Energy Standard avrà invece in acqua il detentore del record ISL nei 100 rana Ilya Shymanovich.

Shymanovich è stato recetentemente accusato da Mel Marshal, head coach dei London Roar, di nuotata scorretta. Vedremo che tipo di influenza hanno avuto queste accuse sul concorrente di ES.

Ranisti all’appello anche nel team Iron, che potrà contare su Emre Sakci, detentore del record ISL nei 50 metri rana.

LO SHOW DELLA VELOCITA’

Ranomi Kromowidjojo (Iron) ha dominato i 50 stile libero femminili per tutta la stagione ISL. Domani doveva consumarsi lo scontro con Sarah Sjostrom, che non ha partecipato al Match 6 poichè infortunata. Non sappiamo ancora se gareggerà o meno.

Siobhan Haughey (ENS) ha siglato record su record nelle precedenti partite e rimane la favorita nelle quattro vasche.

Anche nello stile farfalla ne vedremo delle belle con Ranomi contro Madeline Banic, che nel Match 6 era stata più lenta del miglior tempo della Kromowidjojo di un solo centesimo di secondo.

Dal lato maschile, se Florent Manaudou è una certezza per Energy Standard, Zach Apple di DC Trident è stato la vera risorsa della squadra.