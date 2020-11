ISL: Match 6 Aqua Centurions Vs Energy Standard Anteprima, Link-Diretta

ISL – INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE – MATCH 6

ISL di nuovo pronta per lo spettacolo. Questo pomeriggio, alle ore 18 italiane, inizierà il Match 6. Due giorni di gare, durante i quali vedremo in acqua i teams: Energy Standard, Aqua Centurions, NY Breakers, Toronto Titans

ISL classifica DOPO 5 PARTITE

RANK CLUB CLUB CODE MATCHES PLAYED MATCH1 MATCH 2 MATCH3 MATCH 4 MATCH5 STANDINGS POINTS 1 LA Current LAC 3 2 4 3 9 =2 London Roar LON 2 4 4 8 =2 Cali Condors CAC 2 4 4 8 4 Iron IRO 2 3 3 6 5 Tokyo Frog Kings TOK 2 3 2 5 6 DC Trident DCT 3 2 1 1 4 =7 Energy Standard ENS 1 3 3 =7 NY Breakers NYB 2 1 2 3 =9 Aqua Centurions AQC 2 1 1 2 =9 Toronto Titans TOR 1 2 2

ANTEPRIMA

Energy Standard, la squadra campione in carica dell’ISL, è stata sconvolta dai Cali Condors nella prima partita. A penalizzare la squadra sicuramente l’incetta di punti jackpot dei Condors, ma anche prestazioni non proprio stellari dei componenti.

Chad le Clos (ENS), campione del mondo in vasca corta nei 100 farfalla nel 2018, si è inaspettatamente piazzato quarto nella gara individuale. dietro Maxime Rooney.

Le stelle del dorso maschile dell’ENS, Kliment Kolesnikov ed Evgeny Rylov, non hanno brillato nelle gare, mentre erano alla vigilia componenti forti su cui puntare.

Emily Seebohm (ENS) ha vinto i 200 metri dorso femminili nella prima partita. Dovrà dare qualcosa in più per battere i Titans con Lisa Bratton e Kylie Masse, che si sono piazzate rispettivamente al 1° e al 2° posto nel Match 3.

Infine, e solo questo basterebbe per non perdere il Match 6, tornerà in acqua l’italiana Benedetta Pilato.

Durante il Match 1, al debutto nella International Swimming League Benedetta Pilato in due giorni di gare ha stabilito:

Gli Aqua Centurions sono per ora ultimi in classifica, insieme ai Toronto Titans. La sfida dunque coinvolgerà anche queste due squadre, che si batteranno per risalire la classifica.

La squadra con base in Italia, inoltre, aspetta l’arrivo a Budapest di Federica Pellegrini. Il capitano del team, dopo aver trascorso 15 giorni in quarantena poichè risultata positiva al COVID-19, può adesso volare verso la Duna Arena ed aiutare la squadra nelle ultime partite della stagione.

ISL PROGRAMMA GARE 1 NOVEMBRE

A PARTIRE DALLE ORE 18:00

GARE FEMMINILI DAY 1 GARE MASCHILI 1 100 FARFALLA 2 3 200 DORSO 4 5 200 RANA 6 7 4×100 STILE LIBERO —PAUSA— 9 50 STILE LIBERO 8 11 200 MISTI 10 13 50 RANA 12 4×100 STILE LIBERO 14 —PAUSA— 15 50 DORSO 16 17 400 STILE LIBERO 18 19 4×100 MISTA 20

DUE TABELLE DA TENERE SOTTO CONTROLLO PER COMPRENDERE L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI SONO QUELLE RELATIVE ALLA REGOLA DEL SUPER JACKPOT E DELLA TABELLA DEI TEMPI MINIMI.

TABELLA JACKPOT

MEN WOMEN MIXED 50 free 0.85 0.95 100 free 1.8 2.05 200 free 4 4.5 400 free 8.5 9.4 50 back 0.9 1.05 100 back 2 2.2 200 back 4.3 4.8 50 breast 1.05 1.15 100 breast 2.25 2.5 200 breast 5 5.4 50 fly 0.9 1.05 100 fly 2 2.2 200 fly 4.4 4.8 100 IM 2.05 2.3 200 IM 4.4 4.9 400 IM 9.4 10.4 4×100 free relay 9 10 10 4×100 medley relay 10 11

TEMPI MINIMI DA REALIZZARE

DISTANCE MEN WOMEN STILE LIBERO 50 22.50 25.50 100 49.50 55.00 200 1.49.50 1.58.50 400 3.50,50 4.10.10 DORSO 50 25.00 28.50 100 54.00 1.00.50 200 1.58.00 2.11.00 RANA 50 28.50 31.50 100 1.00.00 1.08.50 200 2.12.00 2.28.50 FARFALLA 50 24.00 26.50 100 53.00 58.50 200 1.59.50 2.12.00 MISTI 100 55.00 1.02.50 200 2.01.00 2.13.50 400 4.18.00 4.46.50 Freestyle Relay 4*100 3.17.00 3.39.00 Medley Relay 4*100 3.35.00 4.02.00 Mixed freestyle 4*100 3.28.00

DIRETTA ITALIA

Negli Stati Uniti la programmazione è affidata a CBS Sports Network ( disponibile via cavo o tramite streaming digitale). Tale rete è disponibile gratuitamente via etere negli States, il che significa che i circa 120,6 milioni di famiglie con televisori, circa il 94% della popolazione americana, potranno assistere all’incontro del sabato pomeriggio.

In Italia la seconda stagione della International Swimming League sarà visibile su Sky, servizio in abbonamento e su Now Tv.