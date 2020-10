ISL: Cali Condors gewinnen das 1. Match. So geht es weiter – Programm.

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE 2020

Die Cali Condors konnten im 1. Match die Titelverteidiger von Energy Standard besiegen. Am Ende hieß es stolze 567 Punkte und damit über 100 Punkte mehr als Energy Standard mit 463. Dritter wurde das Team von LA Current mit 420 Punkten vor den NY Breakers mit 266 Punkten. Dabei kam in Einzelrennen aus deutscher Sicht nur Marco Koch zum Einsatz, er wurde Zweiter über 100 m Brust in 57,11 Sekunden hinter Ilya Shymanovich von Energy Standard (56,13). Für Koch ist die Zeit die Achtschnellstes seiner Karriere.

Die spannenden Skin Races, die Rennen mit KO Runde, gewannen Lilly King für die Cali Condors über die 50 m Brust. Bemerkenswert, dass King dabei in der 3. Runde in 28,90 Sekunden ihre schnellste Zeit an diesem Abend schwamm. Zweite wurde ihre Teamkolleging Molly Hannis. Das Team von LA Current hatte sich die Rückenlage ausgesucht, hat man doe im Team den Olympiasieger 2016 über 100 und 200 m Rücken, Ryan Murphy. Er siegte in der dritten Runde in 23,88 Sekunden vor Joe Litchfield von den New York Breakers. Dabei war in der 2. und dritten Runde Ryan Murphy jeweils mehr als 0,9 Sekunden schneller als die Konkurrenz und somit strich er auch noch die Punkte der Mitschwimmer ein. Insgesamt sammelte für Team 58 Punkte in den Skin Races. Lilly King kam auf 50 Punkte.

Heute greifen die Teams von London Roar mit Adam Peaty, DC Trident, die Aqua Centurions und Iron mit Katinka Hosszu ins geschehen ein.

Leider funktionierte der angekündigte Link auf der Homepage der ISL, der für die Länder gedacht war, in denen es keine Übertragungen von TV Anstalten gibt, nicht.

Wettkampfplan: