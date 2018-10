Il Nuoto Internazionale a Torino Il 20-21 Dicembre Per Energy For Swim

ENERGY FOR SWIM 2018

Torino (Italia)

20-21 Dicembre 2018

Stadio Del Nuoto

vasca corta 25 metri

L’evento che prende il nome di Energy for Swim si terrà in Italia, a Torino, presso lo Stadio Del Nuoto.

Un nuovo format di competizione che vedrà coinvolti atleti di fama internazionale. Dal punto di vista degli atleti, si è cercato di rendere la partecipazione proficua. Non solo per i premi monetari, ma anche come ritorno in immagine e pubblicità.

Le gare si svolgeranno il 20 e 21 Dicembre. Ogni gara verrà disputata a carattere individuale, ma gli atleti verranno divisi in quattro gruppi. I singoli eventi saranno quelli del calendario mondiale, eccezione fatta per le nuove distanze olimpiche dei 1500 metri ed 800 metri.

Si svolgeranno anche le staffette 4×100 stile libero, 4×100 mista, 4×100 stile libero mista.

Organizzano l’evento, con la sponsorizzazione di Energy Standard Group, la Federazione Italiana Nuoto ed il Comune Di Torino.

Il 2018 del grande nuoto internazionale si chiuderà dunque in Italia. Il nostro paese si conferma terra dei grandi eventi degli sport acquatici.

Video: La genesi del concetto è l’Energy Competition prodotta a Roma:

approfondimenti