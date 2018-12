Adam Peaty desafía a la FINA: “saben que no me pueden suspender”

ISL London Summit: 11 Olympic and 18 World Champions To Discuss Swimmers’ Association Less than five days after swimming stars Katinka Hosszu, Michael Andrew, and Tom Shields filed a proposed class action lawsuit against FINA for violating U.S. antitrust laws, the International Swimming League (ISL) announces a two-day summit in London December 18-19.

