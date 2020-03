Fina Istituisce Una Taskforce Per Valutare Provvedimenti COVID-19

FINA ha annunciato l’istituzione di una taskforce COVID-19 in un comunicato stampa di oggi, martedì 10 Marzo.

Verranno riuniti medici esperti monitorare la diffusione del virus e considerare le sue conseguenze sui prossimi eventi FINA.

Ha dichiarato Julio C. Maglione, presidente FINA:

“Fin dall’inizio dell’epidemia di COVID-19, la FINA ha lavorato duramente per assicurare che i nostri atleti, i funzionari e i tifosi siano protetti il più possibile”.

“Tutti coloro che amano gli sport acquatici non vedono l’ora di partecipare alle competizioni di Tokyo 2020.

LE MISURE ADOTTATE

Si legge nel comunicato:

“La FINA si sta adoperando per garantire il sistema di qualificazione olimpica per le nostre discipline e per assicurare che i nostri atleti beneficino sia di opportunità sportive che di tutela della salute”.

“L’attenzione della FINA per la salute ci permette di ricorrere a molti esperti ampiamente riconosciuti in campo medico.

Siamo molto grati per il loro tempo e le loro intuizioni”.

La taskforce avrà il compito di:

analizzare la diffusione del virus

prevederne l’impatto sugli eventi FINA

raccomandare misure di protezione

informare le Federazioni FINA sulle strategie comuni di salute pubblica che minimizzeranno la diffusione

coordinarsi con la Commissione Medica del CIO.

Per ora la FINA non prevede cambiamenti ai sistemi di qualificazione olimpica generale attualmente in vigore. In Italia, però, i trials di qualificazione olimpica previsti per la settimana prossima, sono stati sospesi e la nazione è ora in lockdown.

Attualmente la situazione di contagio globale da coronavirus COVID-19 e di 116.000 casi confermati, con poco più di 4.000 morti, la maggior parte dei quali provenienti dalla Cina.

L’Italia conta 9.172 contagi, 463 decessi e 724 persone guarite.