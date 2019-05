FINA Champions Swim Series- Budapest: Jour 2 classement des gains

FINA CHAMPIONS SWIM SERIES 2019 #2 – BUDAPEST

Avec 5 médailles d’or individuelles et une médaille d’argent en relais, la Suédoise Sarah Sjostrom a dominé le classement des gains lors de la deuxième étape de la FINA Champions Swim Series à Budapest. Sjostrom a ajouté 33,00$ dimanche aux 20,000$ qu’elle avait gagné le samedi, totalisant 53,000$. Katinka Hosszu a eu aussi une très bonne deuxième journée avec trois médailles d’or en individuel. Elle finit donc le week-end en deuxième position derrière Sjostrom au classement des récompenses pour l’étape de Budapest avec 38,000$. La Russe Yulia Efimova a remporté les trois épreuves de brasse sur les deux jours de la compétition et a ajouté une troisième place en relais pour totaliser 32,000$.

De nouveau, les nageurs qui ont remporté le plus d’argent sont ceux qui étaient invités à nager sur le plus d’épreuves. Katie Meili, Farida Osman, Penny Oleksiak et Pernille Blume ont remporté chacune 20,000$ pendant le week-end sans remporter une épreuve individuelle.

Le seul Français engagé de la compétition était Mehdy Metella, il a participé le premier jour au relais 4×100 nage libre aux côtés de la Russe Yulia Efimova, le Belge Pieter Timmers et la Hongroise Ajna Kesely. Ils ont remporté le bronze. Le dimanche Metella était engagé sur 100 nage libre aux côté de Timmers, Kolesnikov et Morozov. Il a remporté l’argent derrière Timmers en 48.62. Metella totalise donc 10,000$ ce week-end.

Le Suisse Jeremy Desplanches bien connu des français a brillé en remportant le 200 4 nages devant le champion du Monde de 2017 Chase Kalisz et son relais a remporté le 4×100 nage libre.

Epreuves Individuelles Relais 1er 2nd 3ème 4ème 1er 2nd 3ème 4ème Gains Individuels Gains en Relais Total Remporté Sarah Sjostrom Sweden 5 0 0 0 0 1 0 0 $50,000 $3,000 $53,000 Katinka Hosszu Hungary 3 1 0 0 0 0 0 0 $38,000 $0 $38,000 Yuliya Efimova Russia 3 0 0 0 0 0 1 0 $30,000 $2,000 $32,000 Danas Rapsys Lithuania 2 0 0 1 0 0 0 0 $25,000 $0 $25,000 Katie Meili USA 0 1 1 1 1 0 0 0 $19,000 $4,000 $23,000 Anastasiia Fesikova Russia 1 1 0 0 1 0 0 0 $18,000 $4,000 $22,000 Chad le Clos South Africa 1 0 1 1 0 0 0 0 $21,000 $0 $21,000 Farida Osman Egypt 0 2 0 1 0 0 0 0 $21,000 $0 $21,000 Penny Oleksiak Canada 0 0 2 1 1 0 0 0 $17,000 $4,000 $21,000 Pernille Blume Denmark 0 2 0 1 0 0 0 0 $21,000 $0 $21,000 Evgeny Rylov Russia 2 0 0 0 0 0 0 0 $20,000 $0 $20,000 Molly Hannis USA 0 1 1 1 0 0 0 0 $19,000 $0 $19,000 Matt Grevers USA 0 2 0 0 0 1 0 0 $16,000 $3,000 $19,000 Emily Seebohm Australia 0 0 2 1 0 0 1 0 $17,000 $2,000 $19,000 Kristof Milak Hungary 1 1 0 0 0 0 0 0 $18,000 $0 $18,000 Anton Chupkov Russia 1 1 0 0 0 0 0 0 $18,000 $0 $18,000 Laszlo Cseh Hungary 0 0 1 1 0 1 1 0 $11,000 $5,000 $16,000 Vlad Morozov Russia 0 0 2 0 1 0 0 0 $12,000 $4,000 $16,000 Kliment Kolesnikov Russia 0 0 1 2 0 0 0 1 $16,000 $0 $16,000 Michael Andrew USA 0 0 2 0 1 0 0 0 $12,000 $4,000 $16,000 Ben Proud Great Britain 1 0 0 1 0 0 0 0 $15,000 $0 $15,000 Fabio Scozzoli Italy 1 0 0 1 0 0 0 0 $15,000 $0 $15,000 Etiene Medeiros Brazil 0 0 2 0 0 1 0 0 $12,000 $3,000 $15,000 Siobhan O’Connor Great Britain 0 0 1 1 1 0 0 0 $11,000 $4,000 $15,000 Federica Pellegrini Italy 0 1 1 0 0 0 0 0 $14,000 $0 $14,000 Jeremy Desplanches Switzerland 1 0 0 0 1 0 0 0 $10,000 $4,000 $14,000 Aleksandr Krasnykh Russia 0 1 1 0 0 0 0 0 $14,000 $0 $14,000 Justin Ress USA 1 0 0 0 1 0 0 0 $10,000 $4,000 $14,000 Georgia Davies Great Britain 0 1 0 1 0 0 0 1 $13,000 $0 $13,000 Ajna Kesely Hungary 1 0 0 0 0 0 1 1 $10,000 $2,000 $12,000 Pieter Timmers Belgium 1 0 0 0 0 0 1 0 $10,000 $2,000 $12,000 Holly Hibbott Great Britain 0 0 1 0 0 1 1 0 $6,000 $5,000 $11,000 Xu Jiayu China 0 0 1 1 0 0 0 0 $11,000 $0 $11,000 Jacob Pebley USA 0 1 0 0 0 1 0 0 $8,000 $3,000 $11,000 Li Bingjie China 0 0 0 2 0 0 0 0 $10,000 $0 $10,000 Margherita Panziera Italy 1 0 0 0 0 0 0 0 $10,000 $0 $10,000 Nicholas Santos Brazil 1 0 0 0 0 0 0 0 $10,000 $0 $10,000 Mehdy Metella France 0 1 0 0 0 0 1 0 $8,000 $2,000 $10,000 Joao Gomes Junior Brazil 1 0 0 0 0 0 0 1 $10,000 $0 $10,000 Philip Heintz Germany 0 0 1 0 0 1 0 1 $6,000 $3,000 $9,000 Imogen Clark Great Britain 0 0 1 0 0 1 0 1 $6,000 $3,000 $9,000 Wang Jianjiahe China 0 1 0 0 0 0 0 0 $8,000 $0 $8,000 Masato Sakai Japan 0 1 0 0 0 0 0 0 $8,000 $0 $8,000 Bruno Fratus Brazil 0 1 0 0 0 0 0 0 $8,000 $0 $8,000 Eszter Bekesi Hungary 0 1 0 0 0 0 0 0 $8,000 $0 $8,000 Andrii Govorov Russia 0 1 0 0 0 0 0 0 $8,000 $0 $8,000 Chase Kalisz USA 0 1 0 0 0 0 0 0 $8,000 $0 $8,000 Mykhailo Romanchuk Ukraine 0 1 0 0 0 0 0 0 $8,000 $0 $8,000 Franziska Hentke Germany 0 1 0 0 0 0 0 1 $8,000 $0 $8,000 Ippei Watanabe Japan 0 1 0 0 0 0 0 0 $8,000 $0 $8,000 Dmitriy Balandin Kazakhstan 0 0 1 0 0 0 1 0 $6,000 $2,000 $8,000 Seoyeong Kim South Korea 0 1 0 0 0 0 0 0 $8,000 $0 $8,000 Felipe Lima Brazil 0 1 0 0 0 0 0 0 $8,000 $0 $8,000 Ross Murdoch Great Britain 0 0 1 0 0 0 0 0 $6,000 $0 $6,000 Dominik Kosma Hungary 0 0 1 0 0 0 0 0 $6,000 $0 $6,000 Boglarka Kapas Hungary 0 0 1 0 0 0 0 0 $6,000 $0 $6,000 Robert Glinta Hungary 0 0 1 0 0 0 0 0 $6,000 $0 $6,000 Veronika Andrusenko Russia 0 0 1 0 0 0 0 0 $6,000 $0 $6,000 Dana Vollmer USA 0 0 0 1 0 0 0 0 $5,000 $0 $5,000 Anthony Ervin USA 0 0 0 1 0 0 0 0 $5,000 $0 $5,000 Katalin Burian Hungary 0 0 0 1 0 0 0 0 $5,000 $0 $5,000 Wang Shun China 0 0 0 1 0 0 0 0 $5,000 $0 $5,000 Kevin Cordes USA 0 0 0 1 0 0 0 0 $5,000 $0 $5,000 Josh Prenot USA 0 0 0 1 0 0 0 1 $5,000 $0 $5,000 Peter Bernek Hungary 0 0 0 1 0 0 0 0 $5,000 $0 $5,000 Alys Margaret Thomas Great Britain 0 0 0 1 0 0 0 0 $5,000 $0 $5,000 Piero Codia Brazil 0 0 0 1 0 0 0 0 $5,000 $0 $5,000 Zsuzsanna Jakabos Hungary 0 0 0 1 0 0 0 0 $5,000 $0 $5,000 TOTAUX 28 28 28 28 8 8 8 8 $812,000 $72,000 $884,000

En rappel les récompenses selon la place sont redistribuées de cette façon:

INDIVIDUELLE RELAIS 1er $10,000 $16,000 2nd $8,000 $12,000 3ème $6,000 $8,000 4ème $5,000 TBD

La FINA a décidé de récompenser les relais finissant 4ème et récompensera donc rétrospectivement les relais mixtes de Guangzhou. La FINA a initialement proposé de donner 2,000$ pour les 4èmes mais n’a pas mentionné les récompenses pour les relais dans sa documentation finale. (On ne sait pas combien seront récompensés ces relais mais on mettra à jour les tableaux lorsque nous saurons).