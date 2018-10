Energy For Swim 2018-A Torino Anche Il Campione Mondiale Mehdy Metella

Il campione del mondo Mehdy Metella ha confermato che parteciperà all’ ENERGY FOR SWIM 2018 a Torino, il 20 e 21 Dicembre 2018:

A meno di due mesi dall’evento, hanno confermato la loro presenza Sarah Sjostrom, Chad Le Clos, Ben Proud, Tom Shields, Ben Proud, Cameron Van Der Burgh, Katinka Hosszu.

Inoltre, Federica Pellegrini, campionessa del mondo in carica dei 200 stile libero, tornerà a gareggiare nella “sua” gara. Il ritorno più atteso avverrà proprio durante l’ Energy For Swim 2018, l’evento spettacolo che si terrà a Torino il 20 e 21 Dicembre.

La Federazione Italiana Nuoto ha annunciato che organizzerà ENERGY FOR SWIM 2018 in collaborazione con la Città di Torino.

ENERGY FOR SWIM 2018 è una gara individuale su invito di atleti nazionali ed esteri. Sarà una tradizionale manifestazione in vasca da 25 metri sotto le regole della LEN e FINA mescolata con un evento di intrattenimento su larga scala.

ENERGY STANDARD GROUP, lo sponsor, fornirà un evento unico per i media e un’opportunità per gli atleti di competere per punti e premi in denaro.