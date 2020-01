Arena révèle ses nouveaux modèles pour 2020

Arena est fier d’annoncer le lancement, en 2020, de la gamme de combinaisons de compétition

en carbone et high-tech, Powerskin, afin de répondre à tous les besoins des nageurs. La gamme

comprend deux nouvelles combinaisons : la Powerskin Carbon Glide et la Core FX, s’ajoutant

à la Carbon Air 2 et à la Carbon Duo qui ont déjà remporté un vif succès suite à leur sortie au

cour de l’année. Arena propose ainsi quatre options qui ont chacune leurs fonctions et leurs

avantages.

Depuis plus de 45 ans, Arena travaille en collaboration avec les meilleurs athlètes du monde,

des universités et des centres d’innovation pour développer des combinaisons high-tech

proposant un confort maximal aux nageurs durant la course. Ce modus operandi a permis à

l’entreprise de comprendre que les besoins de chaque nageur sont individuels, personnels et

que chacun d’entre eux mérite une combinaison qui reflète cette diversité, qu’ils soient à la

recherche de plus de glisse, de puissance, de légèreté ou d’une combinaison qui épouse

juste parfaitement le corps des nageuses. Derrière cette vision de la marque, il y a bien

entendu un objectif fondamental : soutenir les athlètes dans leur quête d’exploits. En résulte

cette gamme de combinaisons, la plus high-tech jusqu’à ce jour, qui permettra aux athlètes de

pouvoir choisir l’équipement qui leur convient le mieux dans leur route vers la victoire.

“Avec les jeux olympiques qui débuteront dans moins de 8 mois nous voulons donner aux

nageurs le temps nécessaire pour leur préparation avec des combinaisons adaptées à leurs

besoins.” a indiqué Giuseppe Musciacchio, le co-PDG d’Arena. “Nos combinaisons Powerskin

Carbon sont conçues pour couvrir toutes les préférences des nageurs selon les différents types

de courses, de distances, en fonction de chaque corps et des choix personnels de chacun. Ce

sont tous les détails sur lesquels nous avons travaillé avec nos champions pour, en résultat,

proposer cette une gamme qui va aider à créer des héros à Tokyo. Nous sommes fiers de

présenter, sans aucun doute, la gamme la plus large de combinaisons high-tech sur le marché.”

Les quatre combinaisons de la gamme sont conçues via la technologie Carbon, brevetée par

arena et, associée à l’Intelligent Compression grâce à laquelle les fibres de carbone tissées se

resserrent pendant les mouvements brusques pour favoriser la compression sur certaines

zones et améliorer le soutien et le contrôle selon les besoins.

Powerskin Carbon Glide

La combinaison Arena la plus avancée et sophistiquée jusqu’à présent : la Carbon Glide. Elle procure aux nageurs une sensation de glisse sous l’eau et un sentiment de vitesse

inégalée. Le textile Hydroglide fabric et la Carbon Extreme Cage sont deux innovations majeures qui,

ensemble, permettent un maximum de légèreté et de compression pour les meilleurs résultats

possibles en termes de performance. Le très léger et discret modèle Hydroglide couvre l’avant

du corps et le bas du dos, et, est doux au toucher. Il offre vitesse et glisse tout en réduisant le freinage et les zones d’accrochage. Le modèle Carbon Extreme Cage, lui aussi très léger,

couvre les jambes et le bas du torse. Et avec ses fibres carbones tissées en grille qui englobent

les muscles sollicités, il permet un soutien musculaire et un maintien du corps optimal sans

entraver la liberté de mouvement du nageur. Le résultat qui en résulte : plus de puissance et

de stabilité avec une durabilité, une flexibilité et une efficacité optimisées. Par ailleurs la

combinaison utilise une structure à bandes avec du carbone, ajouté de manière stratégique à la

structure tissée, pour activer les groupes de muscles principaux et ainsi améliorer la sensation

de soutien et de maintien pour le nageur.

Plusieurs champions de l’équipe Elite d’arena ont testé la nouvelle Carbon Glide et leur

retour est unanimement positif sur cette combinaison :

Ranomi Kromowidjojo (Pays-Bas) : “Cette combinaison

est magnifique. Elle offre une excellente compression pour les jambes. La construction autour

du buste me donne l’impression d’être poussée vers l’avant. Je sais déjà que cette combinaison

est rapide !”

Margherita Panziera (Italie) : “J’adore la manière dont l’eau

glisse sur la combinaison.”

Bruno Fratus (Brésil) : “Cette

combinaison flotte ! La matière au niveau des jambes est ultra légère mais je me sens en

confiance et puissant grâce à la fibre carbone. C’est la meilleure combinaison arena jamais

produite ! ”

Sarah Sjostrom (Suède) : “La combinaison m’a permis d’avoir

des réflexes plus confortables et rapides.”

Powerskin Carbon Core FX

La gamme lancée en 2020 comprend aussi la Carbon Core FX avec toutes les améliorations du

très populaire Carbon Flex VX, et qui est la combinaison parmi les quatre avec la plus grande

compression. Elle procure une sensation de maintien et un soutien exceptionnel en

utilisant la même technologie Carbon Cage que ses prédécesseurs, pour permettre une

compression durable sur les différentes parties du corps. Pour toutes ces raisons, il y a fort à

penser que la Core FX plaira aux sprinteurs grâce à sa forte compression qui offre, également,

une grande liberté de mouvements.

Le modèle Core FX jammers pour hommes et femmes, avec sa nouvelle structure en Twin

Taping sur l’arrière des jambes, dévoile un effet lifting sur les jambes qui aide les nageurs à

garder une position optimale du corps même lorsque la fatigue se fait sentir en maintenant au

maximum les hanches dans l’eau. De plus, la doublure interne en fibres carbone, dans les

combinaisons pour femme, a été modifiée pour couvrir les côtés de la combinaison avec une

incision juste au-dessus de la poitrine pour : un maximum de compression et une sensation

de maintien au niveau des jambes et du torse ; une pression plus équilibrée sur

l’ensemble du corps ; encore plus d’améliorations de la stabilité pour meilleure position du corps dans l’eau ; une plus grande liberté de mouvements au niveau du haut du corps

sans pour autant faire de compromis sur la compression et le soutien.

Powerskin Carbon Duo

Lancée en 2019 la Carbon Duo est révolutionnaire : c’est la première combinaison deux

pièces conçue exclusivement pour les femmes. Cette technologie avancée dissocie les

pièces du haut et du bas et permet ainsi aux nageuses de créer une combinaison qui leur va

parfaitement tout en offrant une compression ajustable sur le haut et le bas du corps. Ainsi

c’est une combinaison high-tech disponible en plusieurs tailles pour un meilleur confort,

une compression optimale sur les différentes parties du corps et une grande liberté de

mouvements.

La combinaison est fabriquée à partir de deux sortes de textile sur le haut et le bas. Le bas de

la combinaison est conçu en Carbon Cage pour une meilleure compression dans les zones

clefs offrant un soutien optimal et un bon positionnement du bassin dans l’eau. A contrario, le

haut de la combinaison est produit dans une matière très légère pour une grande liberté de

mouvements et les bandes de carbone horizontales apportent une compression plus souple et

très confortable pour ne pas gêner la respiration du nageur. Par ailleurs, l’intérieur est élaboré

en deux parties très légères pour une meilleure flexibilité. Dans l’eau, les deux pièces se

combinent pour ne faire qu’une. Il y a moins de pression sur les épaules et le haut du

corps et grâce à la matière légère et souple, le nageur peut profiter d’une grande liberté de

mouvements. Le système bouge avec l’athlète pour suivre ses moindres mouvements et les

deux pièces s’emboîtent parfaitement.

Un autre avantage du design des deux-pièces Carbon Duo est que cette combinaison est

encore plus facile et rapide à enfiler qu’une une-pièce. L’athlète commence par positionner

le bas et le haut s’enfile ensuite très rapidement par-dessus. Des bandes de silicone rattachent

les deux pièces ensemble et apportent un bon maintien pour éviter que l’eau passe entre le

haut et le bas pendant la nage et provoque ainsi tout type de ralentissement. Ensemble les

deux pièces de cette combinaison Cardon Duo donnent non seulement l’impression d’une

combinaison une-pièce mais aussi la sensation.

Avec 49 options possibles en termes de tailles, les nageuses ont un grand choix d’options

possibles pour trouver la combinaison parfaite selon le corps de chacune. En ajustant la taille

du haut ou du bas, les nageuses peuvent décider de la compression qui leur convient le mieux.

Les pièces du haut et du bas peuvent être remplacées séparément ce qui est particulièrement

bienvenu pour les adolescentes dont le corps change rapidement. Les nageuses peuvent aussi

mélanger les couleurs des hauts et des bas pour créer leur propre style.

L’année dernière Katinka Hosszu et Sarah Sjostrom ont aussi pris part dans la phase de tests

de la Carbon Duo et leurs retours sur le concept de cette combinaison ont été plus que positifs :

Katinka Hosszu (Hongrie) : « En plus de 25 ans de nage, j’ai pu remarquer les changements que le corps d’une femme peut traverser. Ce n’est pas seulement difficile à accepter en tant que femme, c’est aussi complexe dans le bassin car le corps change constamment. Avoir la possibilité de pouvoir customiser sa combinaison en fonction des changements du corps est un luxe, autant pour les jeunes femmes nageuses que pour les plus expérimentées. Il n’y avait rien de ce genre avant la Carbon Duo. C’est la solution parfaite et adaptée à toutes les athlètes. »

Sarah Sjostrom (Suède) : « Je me souviens à quel point, lorsque j’étais plus jeune, il m’était difficile de

trouver la combinaison qui m’aille parfaitement. J’avais l’impression de toujours devoir faire un

compromis entre la coupe, le confort et la compression. La Carbon Duo change tout ! Pour les jeunes

nageuses en pleine croissance, c’est vraiment parfait, elles n’ont plus besoin de faire de

compromis. J’aurais aimé que la Carbon Duo existe lorsque j’étais adolescente. »

Powerskin Carbon Air 2

Comme son nom le suggère le Carbon Air 2 est le modèle de combinaison le plus léger de la

gamme avec une conception en une pièce qui donne une sensation de seconde peau.

Lancée début 2019, la combinaison présente deux améliorations majeures par rapport à sa

version antérieure, le Carbon-Air original. Tout d’abord, la doublure intérieure est conçue en

trois parties ce qui permet une plus grande liberté de mouvements et offre moins de poids.

Pour les combinaisons femme cela permet moins de compression au niveau de la poitrine pour

ne pas gêner la respiration et pour une grande liberté de mouvements. Concernant les

jammers : moins de pression sur les hanches pour améliorer la flexibilité autour de cette

zone. Avec une doublure plus fine, les combinaisons homme et femme sont plus légères et

absorbent moins d’eau pour éviter les ralentissements. Par ailleurs, la combinaison est conçue

dans une seule pièce de textile ce qui donne une meilleure coupe et, avec une seule couture

dans le dos, elle est très confortable et n’entrave en rien les mouvements puisqu’il y a moins

de points de pression sur le corps. Le Carbon Air 2 offre la compression parfaite grâce aux

bandes horizontales de carbone.

Les quatre combinaisons seront disponibles à l’achat en ligne :

Powerskin Carbon Air 2 : dès aujourd’hui

Powerskin Carbon Duo : dès aujourd’hui

Powerskin Carbon Core FX (en noir) :

Powerskin Carbon Core FX (en bleu) :

Powerskin Carbon Glide (en bleu) :

Les meilleurs accessoires pour un kit de compétition parfait :

Lunettes Cobra Ultra Swipe

Hydrodynamisme ultime et vision optimale, c’est la combinaison premium des lunettes de

compétition arena, les cobra Ultra Swipe, dotées de la technologie antibuée, qui permet de

prolonger la protection jusqu’à 10 fois plus longtemps qu’auparavant.

Activée par un simple frottement de doigt, l’antibuée Swipe signifie que les nageurs n’ont plus à

se préoccuper de la buée qui pourrait venir affecter leur vue.

De plus, les lignes pures des lunettes, son design étanche avec ses lentilles discrètes, sa

monture high-tech et ses contours au style aiguisé, minimisent la traînée et améliorent la

glisse, alors que la courbe de sa lentille augmente radicalement la vision périphérique et

frontale.

Différentes versions de verres, foncés & transparents avec effet miroir, sont idéales pour

chaque condition lumineuse mais aussi lors de lumière à faible intensité. Dotées de 5 ponts de

nez interchangeables, d’un double élastique en silicone, d’un système de réglage RFA et de

branches fines, c’est le pack ultime de lunettes de compétition à la pointe de la technologie.

Couleurs disponibles : jaune-cuivre-bleu, jaune-cuivre-rose, argent-rose, argent-bleu, argent-

noir, argent-blanc, jaune-cuivre-noir, jaune-cuivre-blanc.

Bonnet 3D Soft

Moulé parfaitement pour fournir une coupe sans pli, il est également super confort et

optimise l’hydrodynamisme au niveau de la tête.

Ajusté et stable grâce à l’adhésif incorporé à l’intérieur du bonnet, il protège les cheveux du

chlore, réduit la résistance à l’eau, est simple à enfiler et à une meilleure souplesse.

Fabriqué à partir de matériaux doux, durables et sans PVC.

Couleurs disponibles : noir, blanc, jaune, bleu marine, rouge

