3rd SFI All India Inter Club Swimming 2018 – Day 2 Ke Results

3rd SFI All India Inter Club Swimming Competition-2018

Rishikul Vidyapeeth Sonipat, Haryana Me 4 Se 7 Oct Tak Ho Rhe 3rd SFI All India Inter Club Swimming Competition 2018 Ka Aaj Day 2 Tha Jiske Resutls Official Website Par Aa Chuke Hai. Results Ki Direct Links Niche Di Gyi Hai Aap Waha Se Bhi Results Dekh Sakte Hai.

Competition Junior And Sub-Junior 2 Groups Me Ho Rha Hai. Group 1 Me 15 Se 17 Years, Group 2 Me 13 Se 14 Years, Group 3 Me 11 Se 12 Years And Group 4 Me 9 Se 10 Years Ke Swimmers Isme Participate Kar Rhe Hai.

Day 1 Start List – Download

Day 1 Final List – Download

Day 1 Results- Download

Day 2 Start List – Download

Day 2 Final List – Download

Day 2 Results – Download

Day 3 Start List – Download

Other Downloads

