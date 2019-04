247 Swimmers Have Already Qualified for the 2020 U.S. Olympic Swimming Trials

114 American men and 133 American women have already qualified for the 2020 US Olympic Trials, as of the start of the 2019 Richmond Pro Swim Series meet. In total that makes 247 qualifiers, which is down from the approximate 330 qualifiers for the 2016 Olympic Trials as of the same point in that qualifying cycle, April 9th, 2015.

This reduction is aligning with USA Swimming’s stated target of reducing the number of participants in the meet by 350 swimmers, though it’s still a surprising total given the intentional hurdles added to qualifying this year.

Whereas qualifying for the 2016 Olympic trials opened on July 30th, 2014, the first day of Junior Nationals; this year, the qualifying period didn’t open until late November – the start of Winter Nationals. This move forces ‘recency’ upon qualifying times – swimmers must have been of Olympic Trials quality within 18 months of the meet, not 24. That cuts a full summer taper cycle out of the qualifying period for the meet.

USA Swimming also drastically-toughened the qualifying standards for the meet, by a bigger leap than in prior years. But, as always seems to happen, swimmers have risen to the occasion and early returns have not fallen off nearly as much as expected, so far.

Editors Note: this list is based on times that were submitted to the USA Swimming SWIMS database as of April 8th, 2019. USA Swimming’s database, while generally listing swimmers that represent other nations internationally as ‘foreign,’ is not perfect in doing so. We’ve gone through and manually removed those from the list that we could identify, but if you see one that we missed, please let us know.

Tables below are based on swimmers’ ages and official affiliations at the time of their best swim during the qualifying period. It’s possible that an athlete has changed clubs or become attached since their swim.

Swimmers with 4+ Entries

The versatile Melanie Margalis leads all swimmers with 8 Olympic Trials qualifying cuts so far, followed by 2017 World Championship bronze medalist in the 400 IM Madisyn Cox with 7. Katie Ledecky, Hali Flickinger, and the male swimmer with the most cuts Jay Litherland each have 6.

The average male qualifier has 1.92 qualifications so far, while the average female qualifier has 2.05 qualifications.

Women:

Swimmer # of Entries Margalis, Melanie 8 Cox, Madisyn 7 Ledecky, Katie 6 Flickinger, Hali 6 Pash, Kelly 5 Smith, Regan 5 Manuel, Simone 4 Smoliga, Olivia 4 Dahlia, Kelsi 4 Huske, Torri 4 DeLoof, Gabby 4 Gibson, Sarah 4 Smith, Leah 4 Walsh, Alex 4 Weyant, Emma 4 Denigan, Mariah 4 Smith, Summer 4 Baker, Kathleen 4 Bacon, Phoebe 4 Bray, Olivia 4 Galat, Bethany 4 Kingsley, Megan 4

Men:

Name # of Entries Litherland, Jay 6 Dressel, Caeleb 5 Grothe, Zane 5 Urlando, Luca 5 Rose, Dare 5 Andrew, Michael 4 Pebley, Jacob 4 Mitchell, Jake 4 Foster, Carson 4 Prenot, Josh 4 Foster, Jake 4

Entries By Event

Swimmers are glomming on to the two new individual Olympic events, the men’s 800 free and women’s 1500 free, at a very high rate. In fact, the men’s 800 has more qualifiers than does the men’s 1500 (11 vs. 9); and the women’s 1500 has more qualifiers than does the women’s 800 (15 vs. 14)

Women:

Event # of Qualifiers 50 FR LCM 25 100 FR LCM 23 200 FR LCM 18 400 FR LCM 18 800 FR LCM 14 1500 FR LCM 15 100 BK LCM 24 200 BK LCM 16 100 BR LCM 22 200 BR LCM 17 100 FL LCM 20 200 FL LCM 19 200 IM LCM 23 400 IM LCM 18

Men:

Event # of Qualifiers 50 FR LCM 20 100 FR LCM 19 200 FR LCM 18 400 FR LCM 13 800 FR LCM 11 1500 FR LCM 9 100 BK LCM 19 200 BK LCM 17 100 BR LCM 22 200 BR LCM 18 100 FL LCM 16 200 FL LCM 15 200 IM LCM 13 400 IM LCM 9

2020 US Olympic Trials Qualifiers, As of April 9th, 2019

Women:

Men: