2020 ISL: MVPs from Matches 7 and 8 with Prize Money Table

2020 International Swimming League

Thank you to Barry Revzin for the analysis.

Match 7

Thursday, November 5: 10:00 AM-12:00 noon CET (4 AM-6A M U.S. Eastern, 6 PM-8 PM Japan)

Friday, November 6: 10:00 AM-12:00 noon CET (4 AM-6A M U.S. Eastern, 6 PM-8 PM Japan)

Teams: DC Trident / Energy Standard Paris / Iron / Toronto Titans

Full Results Match 7

Match 7 is the first time five people have earned more than $10,000 for two days’ worth of racing. Emre Sakci of Iron was the top performer of the match with a total of $23,600, including the top bonus of $10,000 for his 51 points. The second-place bonus award of $6,000 went to Energy Standard’s Chad le Clos with 49.5 points, while Ranomi Kromowidjojo of Iron took home the $4,000 bonus for scoring 48 points. Energy Standard’s Sarah Sjostrom was half a point behind Kromowidjojo with 47.5 points so she missed out on bonus check but she nevertheless cashed in on $15,600 for her racing. Similarly, Ilya Shymanovich of Energy Standard did not finish among the top three in the quest for bonus points but he earned $10,800 in race winnings.

Emre Sakci Points Scored Men’s 50 Breast 24 Men’s 4×100 Free 2.5 Men’s 4×100 Medley 2.5 Men’s 100 Breast 7 Men’s 50 Breast Skins 30 Total MVP Points 51*

* Note: for MVP calculations, the points scored in the Skins rounds are divided in half.

Chad le Clos Points Scored Men’s 100 Fly 15 Men’s 4×100 Free 3.5 Men’s 4×100 Medley 5 Men’s 200 Fly 19 Men’s 50 Fly 7 Total MVP Points 49.5

* Note: for MVP calculations, the points scored in the Skins rounds are divided in half.

Ranomi Kromowidjojo Points Scored Women’s 100 Fly 4 Women’s 50 Free 7 Women’s 4×100 Medley 2 Women’s 100 Free 6 Women’s 50 Fly 19 Women’s 50 Free Skins 20 Total MVP Points 48*

* Note: for MVP calculations, the points scored in the Skins rounds are divided in half.

Full Individual Awards Prize Money (USD) List – Match 7 – sorted by earnings:

Name Team Points Invid Relay Skins MVP Total Stolen SAKCI Emre IRO 51 4400 400 8800 10000 23600 400 SJOSTROM Sarah ENS 47.5 4800 1200 9600 0 15600 0 le CLOS Chad ENS 49.5 6400 2000 0 6000 14400 0 KROMOWIDJOJO Ranomi IRO 48 4800 0 4000 4000 12800 0 SHYMANOVICH Ilya ENS 43.5 4000 1200 5600 0 10800 0 HAUGHEY Siobhan ENS 41 6400 2400 0 0 8800 0 RYLOV Evgeny ENS 33.5 4000 2400 0 0 6400 0 MASSE Kylie TOR 30.5 5600 800 0 0 6400 0 SHKURDAI Anastasiya ENS 29.5 4800 1600 0 0 6400 0 WOG Kelsey TOR 34.5 4800 800 0 0 5600 0 SEEBOHM Emily ENS 29.5 4000 1600 0 0 5600 0 CIEPLUCHA Tessa TOR 26 5600 0 0 0 5600 0 MANAUDOU Florent ENS 26.5 3200 2000 0 0 5200 0 HEEMSKERK Femke ENS 26 2400 1600 1200 0 5200 0 KOLESNIKOV Kliment ENS 25 3200 2000 0 0 5200 0 HENIQUE Melanie IRO 24 3200 0 2000 0 5200 0 HANSSON Louise TOR 23.5 2400 2400 0 0 4800 0 HULKKO Ida IRO 23 4800 0 0 0 4800 0 RAPSYS Danas ENS 22 4800 0 0 0 4800 0 PIERONI Blake TOR 21.5 3200 1600 0 0 4800 0 SANTOS Nicholas IRO 35 4400 200 0 0 4600 400 LAUKKANEN Jenna IRO 26.5 4400 0 0 0 4400 0 McKEE Anton TOR 23.5 2800 400 1200 0 4400 0 HOSSZU Katinka IRO 29 4000 0 0 0 4000 0 APPLE Zach DCT 26 3200 800 0 0 4000 0 RYAN Shane TOR 24.5 3200 600 0 0 3800 0 PILATO Benedetta ENS 17.5 2400 1200 0 0 3600 0 BANIC Maddie ENS 19.5 1600 1600 0 0 3200 0 SANTOS Leonardo IRO 19 3200 0 0 0 3200 0 GLINTA Robert IRO 13 3200 0 0 0 3200 0 FESIKOV Sergey TOR 15.5 1600 1200 0 0 2800 0 ORSI Marco IRO 12.5 2400 200 0 0 2600 0 PEBLEY Jacob DCT 19 1600 800 0 0 2400 0 TOUMARKIN Yakov IRO 17 2400 0 0 0 2400 0 VERRASZTO David IRO 14 2400 0 0 0 2400 0 LIMA Felipe ENS 12.5 800 800 800 0 2400 0 BLUME Pernille ENS 9 0 2400 0 0 2400 0 SMITH Rebecca TOR 18 1200 1000 0 0 2200 0 GREVERS Matt ENS 12 400 1600 0 0 2000 0 CHADWICK Michael TOR 9.5 0 2000 0 0 2000 0 BILQUIST Amy DCT 17.75 1200 600 0 0 1800 0 de BOER Thom IRO 11.5 1600 200 0 0 1800 0 HARVEY Mary-Sophie ENS 22 1600 0 0 0 1600 0 JAKABOS Zsuzsanna ENS 16 1600 0 0 0 1600 0 COLEMAN Michelle TOR 15.5 0 1600 0 0 1600 0 DEVINE Abrahm DCT 15 1600 0 0 0 1600 0 BRATTON Lisa TOR 14.5 1600 0 0 0 1600 0 STUPIN Max ENS 14 1600 0 0 0 1600 0 HARTING Zach DCT 13 1600 0 0 0 1600 0 BARKSDALE Emma DCT 13 1600 0 0 0 1600 0 GALAT Bethany DCT 12.5 1600 0 0 0 1600 0 FINNERTY Ian ENS 12.5 800 400 400 0 1600 0 EGOROVA Anna TOR 12.5 1600 0 0 0 1600 0 GROTHE Zane DCT 10 1600 0 0 0 1600 0 PERSSON Erik TOR 8.5 1600 0 0 0 1600 0 FISCH Claire TOR 8 0 1600 0 0 1600 0 BASSETO Guilherme IRO 13.5 1200 200 0 0 1400 0 KISIL Yuri TOR 7 0 1400 0 0 1400 0 QUAH Ting Wen DCT 17 800 400 0 0 1200 0 ANDRUSENKO Veronika IRO 14 1200 0 0 0 1200 0 MACK Linnea DCT 13.5 800 400 0 0 1200 0 HAYDEN Brent TOR 12.5 0 1200 0 0 1200 0 KOZELSKY Lindsey DCT 12.5 800 200 0 0 1000 0 DAVIES Georgia ENS 14 0 800 0 0 800 0 LOBANOVSZKIJ Maxim IRO 12.5 800 0 0 0 800 0 COPE Thomas DCT 12 800 0 0 0 800 0 GEER Margo DCT 11 400 400 0 0 800 0 LELLIOTT Jay TOR 10.5 800 0 0 0 800 0 SHEVTSOV Sergey ENS 7.5 0 800 0 0 800 0 ULYETT Jocelyn TOR 7 800 0 0 0 800 0 CHERUTI Meiron DCT 7 800 0 0 0 800 0 BILIS Simonas ENS 6.5 0 800 0 0 800 0 GOVOROV Andriy TOR 6.5 800 0 0 0 800 0 STJEPANOVIC Velimir DCT 6.5 800 0 0 0 800 0 LARSON Breeja ENS 14 0 400 0 0 400 0 ZIRK Kregor ENS 11 400 0 0 0 400 0 KNOX Finlay TOR 11 400 0 0 0 400 0 KRASNYKH Alexander TOR 9 400 0 0 0 400 0 MIGNON Clement IRO 6.5 0 400 0 0 400 0 KLENZ Ramon IRO 5.5 400 0 0 0 400 0 HOPE Lucy ENS 5 0 400 0 0 400 0 SANTANA Matheus DCT 4.5 0 400 0 0 400 0 MURDOCH Ross IRO 4 400 0 0 0 400 0 DEMLER Kathrin DCT 3.25 400 0 0 0 400 0 APOSTALON Anika TOR 4 0 200 0 0 200 0 KENNEDY Madison DCT 3.5 0 200 0 0 200 0 PERRY Kylee DCT 2.5 0 200 0 0 200 0 PRATT Cole TOR 9 0 0 0 0 0 0 PASYNKOV Daniil TOR 9 0 0 0 0 0 0 ANDISON Bailey DCT 9 0 0 0 0 0 0 UGOLKOVA Maria IRO 8.75 0 0 0 0 0 0 NIKOLAEV Mark DCT 7 0 0 0 0 0 0 BECKMANN Emilie IRO 6.25 0 0 0 0 0 0 SAMY Mohamed DCT 6 0 0 0 0 0 0 ZEVINA Daria IRO 5.75 0 0 0 0 0 0 van ROON Valerie IRO 5 0 0 0 0 0 0 LOY Andrew DCT 5 0 0 0 0 0 0 CONCEICAO Jhennifer TOR 5 0 0 0 0 0 0 OVERHOLT Emily TOR 5 0 0 0 0 0 0 PROUD Ben ENS 4 0 0 0 0 0 0 HINDLEY Isabella IRO 3.5 0 0 0 0 0 0 SIDLAUSKAS Andrius ENS 3 0 0 0 0 0 0 MACHEKIN Artyom IRO 3 0 0 0 0 0 0 PILHATSCH Caroline IRO 3 0 0 0 0 0 0 LUDLOW Danica IRO 3 0 0 0 0 0 0 MEYNEN Julie TOR 2 0 0 0 0 0 0 SMITH Giles DCT 2 0 0 0 0 0 0 TUCKER Miranda DCT 0.5 0 0 0 0 0 0 NASRETDINOVA Rosalia DCT 0.25 0 0 0 0 0 0 GUNES Viktoriya ENS 0 0 0 0 0 0 0 RULE Remedy DCT -0.25 0 0 0 0 0 0 USTINOVA Daria K IRO -0.75 0 0 0 0 0 0

Match 8

Thursday, November 5: 4:00 PM-6:00 PM CET (10 AM-12 noon U.S. Eastern, 12 AM-2 AM J+1 Japan)

Friday, November 6: 4:00 PM-6:00 PM CET (10 AM-12 noon U.S. Eastern, 12 AM-2 AM J+1 Japan)

Teams: Cali Condors / London Roar / NY Breakers / Tokyo Frog Kings

Full Results Match 8

Cali Condors’ Caeleb Dressel and Lilly King continued as they have in past matches to dominate the leader board, coming in 1st and 2nd place, with 69 and 51 points, respectively. They earned bonuses of $10,000 and $6,000 to finish the match with winnings of $25,800 and $24,000. Third place went to Adam Peaty of London Roar with 44.5 points for a bonus of $4,000. His total earnings amounted to $18,800 for the two days.

Caeleb Dressel Points Scored Men’s 100 Fly 9 Men’s 50 Free 12 Men’s 50 Breast 6 Men’s 4×100 Free 4.5 Men’s 4×100 Medley 2.5 Men’s 100 Free 9 Men’s 100 IM 10 Men’s 50 Fly 10 Men’s 50 Breast Skins 12 Total MVP Points 69*

* Note: for MVP calculations, the points scored in the Skins rounds are divided in half.

Lilly King Points Scored Women’s 200 Breast 9 Women’s 50 Breast 12 Women’s 4×100 Medley 4.5 Women’s 100 Breast 9 Women’s 50 Breast Skins 33 Total MVP Points 51*

* Note: for MVP calculations, the points scored in the Skins rounds are divided in half.

Adam Peaty Points Scored Men’s 200 Breast 4 Men’s 50 Breast 12 Men’s 4×100 Medley 5 Men’s 100 Breast 7 Men’s 50 Breast Skins 33 Total MVP Points 44.5*

* Note: for MVP calculations, the points scored in the Skins rounds are divided in half.

Full Individual Awards Prize Money (USD) List – Match 8 – sorted by earnings:

Name Team Points Invid Relay Skins MVP Total Stolen DRESSEL Caeleb CAC 69 12800 1400 1600 10000 25800 0 KING Lilly CAC 51 7200 1200 9600 6000 24000 0 PEATY Adam LON 44.5 4000 1200 9600 4000 18800 0 KOSEKI Yasuhiro TOK 37 4000 800 4800 0 9600 0 ANDERSON Freya LON 37 5200 3200 0 0 8400 0 ATKINSON Alia LON 27 2400 800 4800 0 8000 0 TOUSSAINT Kira LON 31.5 5600 800 0 0 6400 0 SMOLIGA Olivia CAC 29.5 3200 2800 0 0 6000 0 WATTEL Marie LON 31.5 3200 2000 0 0 5200 0 ANDREW Michael NYB 28 5200 0 0 0 5200 0 IRIE Ryosuke TOK 25.5 4400 800 0 0 5200 0 SURKOVA Arina NYB 31.25 4800 300 0 0 5100 0 NELSON Beata CAC 29.5 5000 0 0 0 5000 0 SCOTT Duncan LON 25 1600 3200 0 0 4800 0 WASICK Kasia NYB 26.5 4000 600 0 0 4600 0 STEWART Coleman CAC 20.5 4000 200 0 0 4200 0 CIESLAK Marcin CAC 23.5 2800 1200 0 0 4000 0 OHASHI Yui TOK 23 4000 0 0 0 4000 0 HAGINO Kosuke TOK 22.5 4000 0 0 0 4000 0 MARGALIS Melanie CAC 17 4000 0 0 0 4000 0 HAAS Townley CAC 17 4000 0 0 0 4000 0 DAHLIA Kelsi CAC 24.25 2600 1300 0 0 3900 0 FLICKINGER Hali CAC 24.25 3600 100 0 0 3700 0 RESS Justin CAC 23 1600 2000 0 0 3600 0 LANZA Vini LON 20.5 1600 2000 0 0 3600 0 PRIGODA Kirill LON 25 2000 400 800 0 3200 0 VEKOVISHCHEV Mikhail LON 23.5 800 2400 0 0 3200 0 HASEGAWA Suzuka TOK 19 2800 400 0 0 3200 0 SAKAI Natsumi TOK 22.5 2400 600 0 0 3000 0 MAJCHRZAK Kacper CAC 14 1600 1400 0 0 3000 0 KAWECKI Radoslaw CAC 20 2800 0 0 0 2800 0 DIENER Christian LON 20 2400 400 0 0 2800 0 SCHMITT Allison CAC 19.5 2000 800 0 0 2800 0 GUIDO Guilherme LON 17 1600 1200 0 0 2800 0 WOOD Abbie NYB 18.25 2400 100 0 0 2500 0 LAZOR Annie LON 21 1200 0 1200 0 2400 0 BROWN Erika CAC 20 800 1600 0 0 2400 0 MOROZOV Vladimir TOK 20 1600 800 0 0 2400 0 VAZAIOS Andreas LON 19.5 2400 0 0 0 2400 0 HANNIS Molly CAC 17 2400 0 0 0 2400 0 KOCH Marco NYB 15 2400 0 0 0 2400 0 WANG Eddie CAC 14 2400 0 0 0 2400 0 AUBOCK Felix NYB 12 2400 0 0 0 2400 0 HOPKIN Anna LON 11 0 2400 0 0 2400 0 SMITH Leah TOK 10 2400 0 0 0 2400 0 LITCHFIELD Joe NYB 23.5 2000 200 0 0 2200 0 KAMENEVA Maria LON 22 800 1200 0 0 2000 0 HINDS Natalie CAC 12 0 2000 0 0 2000 0 SHIRAI Rio TOK 16 800 800 0 0 1600 0 HONDA Tomoru TOK 15.5 1600 0 0 0 1600 0 TERAMURA Miho TOK 15 1200 400 0 0 1600 0 ESCOBEDO Emily NYB 12 1600 0 0 0 1600 0 SOMA Ai TOK 9 1600 0 0 0 1600 0 ALMEIDA Brandonn NYB 7 1600 0 0 0 1600 0 DELOOF Catie TOK 16.5 400 1000 0 0 1400 0 MATSUMOTO Katsuhiro TOK 13.5 1200 200 0 0 1400 0 PICKREM Sydney LON 18 1200 0 0 0 1200 0 KUSCH Marius LON 17.5 0 1200 0 0 1200 0 KAWAMOTO Takeshi TOK 16.5 400 800 0 0 1200 0 AOKI Reona TOK 15.5 0 0 1200 0 1200 0 SMITH Brendon NYB 11 1200 0 0 0 1200 0 TIMMERS Pieter NYB 12.5 400 600 0 0 1000 0 MATSUI Kosuke TOK 14 400 400 0 0 800 0 SHIMIZU Sakiko TOK 13 800 0 0 0 800 0 CHIMROVA Svetlana NYB 12 800 0 0 0 800 0 KUBOVA Simona TOK 12 800 0 0 0 800 0 KAPAS Boglarka NYB 10 800 0 0 0 800 0 JACKSON Tate CAC 5.5 0 800 0 0 800 0 RENSHAW Molly NYB 10.5 400 200 0 0 600 0 SHIOURA Shinri TOK 7 0 600 0 0 600 0 WIERLING Damian NYB 5.5 0 600 0 0 600 0 THORMEYER Markus TOK 12.5 0 400 0 0 400 0 IGARASHI Chihiro TOK 10 400 0 0 0 400 0 SATO Shoma TOK 9.5 400 0 0 0 400 0 MIZUNUMA Naoki TOK 8 400 0 0 0 400 0 VASEY Sarah NYB 7 400 0 0 0 400 0 KOBORI Yuki TOK 6.5 400 0 0 0 400 0 GREENBANK Luke LON 5 400 0 0 0 400 0 IMAI Runa TOK 5 0 400 0 0 400 0 SZARANEK Mark CAC 5 400 0 0 0 400 0 BRO Signe NYB 4.5 0 400 0 0 400 0 FRATUS Bruno TOK 4 0 400 0 0 400 0 CORDES Kevin CAC 7.5 0 200 0 0 200 0 TCHORZ Alicja NYB 6 0 200 0 0 200 0 RICHARDS Matthew NYB 6 0 200 0 0 200 0 KESELY Ajna NYB 6.25 0 100 0 0 100 0 DRESSEL Sherridon CAC 6.25 0 100 0 0 100 0 WADDELL Tevyn NYB 2.75 0 100 0 0 100 0 BURCHILL Veronica CAC 2.25 0 100 0 0 100 0 GUY James LON 9 0 0 0 0 0 0 POPRAWA Michal NYB 8 0 0 0 0 0 0 DEAN Tom LON 7.5 0 0 0 0 0 0 O’CONNOR Siobhan-Marie LON 6.5 0 0 0 0 0 0 CLAREBURT Lewis NYB 6 0 0 0 0 0 0 TELEGDY Adam NYB 5 0 0 0 0 0 0 WILLMOTT Aimee LON 5 0 0 0 0 0 0 DAWSON Kathleen LON 4.5 0 0 0 0 0 0 USTINOVA Daria S NYB 4.5 0 0 0 0 0 0 BAQLAH Khader CAC 4 0 0 0 0 0 0 NTOUNTOUNAKI Anna TOK 3 0 0 0 0 0 0 HIBBOTT Holly LON 3 0 0 0 0 0 0 BENTZ Gunnar CAC 2 0 0 0 0 0 0 ANDERSON Haley CAC 2 0 0 0 0 0 0 GOLDING Chloe NYB 1.5 0 0 0 0 0 0 McLAY Scott LON 1.5 0 0 0 0 0 0 WEST Harriet LON 1.5 0 0 0 0 0 0 SMALL Meghan CAC 1 0 0 0 0 0 0 FINK Nic CAC 1 0 0 0 0 0 0 WHITTLE Jacob NYB 0.5 0 0 0 0 0 0 SKIERKA Jakub NYB 0 0 0 0 0 0 0 LARGE Emily LON -1 0 0 0 0 0 0 WILBY James NYB -1 0 0 0 0 0 0

Season MVP Points Standings – Top 20 Through Match 8

Name Club Code M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Total DRESSEL Caeleb CAC 52.5 75 69 196.5 KING Lilly CAC 87.5 41.5 51 180 GASTALDELLO Beryl LAC 38.5 78 54.5 171 MURPHY Ryan LAC 74.5 60.5 33 168 SMOLIGA Olivia CAC 56 60 29.5 145.5 SZABO Szebasztian AQC 49.5 36 58 143.5 SAKCI Emre IRO 24 66.5 51 141.5 HAUGHEY Siobhan ENS 38 61.5 41 140.5 KROMOWIDJOJO Ranomi IRO 57 35.5 48 140.5 SHIELDS Tom LAC 40 36.5 62.5 139 APPLE Zach DCT 34.5 32 26.5 26 119 MASSE Kylie TOR 30.5 57.5 30.5 118.5 LE CLOS Chad ENS 28.5 39.5 49.5 117.5 SHYMANOVICH Ilya ENS 40.5 32 43.5 116 TOUSSAINT Kira LON 47.5 36 31.5 115 ANDREW Michael NYB 18 34.5 32 30 114.5 MANAUDOU Florent ENS 29.5 58 26.5 114 SJOSTROM Sarah ENS 66.5 47.5 114 KOCH Marco NYB 27 45 26.5 15 113.5 WATTEL Marie LON 47.5 30 31.5 109

Season Earnings – Through Match 8

Name Team Points Invid Relay Skins MVP Total Stolen DRESSEL Caeleb CAC 196.5 34400 4200 5600 20000 64200 0 KING Lilly CAC 180 22000 3600 21200 16000 62800 2400 MURPHY Ryan LAC 168 18000 3800 23600 12000 57400 5200 GASTALDELLO Beryl LAC 170 26400 4800 7200 16000 54400 400 SAKCI Emre IRO 141.5 12800 2400 18400 16000 49600 800 SHIELDS Tom LAC 139 17200 6800 8800 10000 42800 0 KROMOWIDJOJO Ranomi IRO 139.5 18800 1000 4800 14000 38600 400 HAUGHEY Siobhan ENS 140.5 19600 7200 0 10000 36800 400 SZABO Szebasztian AQC 143.5 17200 4600 4800 9000 35600 400 SMOLIGA Olivia CAC 145.5 14200 7600 9600 4000 35400 400 ATKINSON Alia LON 99.5 13600 3200 14400 4000 35200 0 SJOSTROM Sarah ENS 114 16800 4400 9600 4000 34800 0 MANAUDOU Florent ENS 114 14000 4400 9600 5000 33000 400 PEATY Adam LON 96.5 13600 3200 9600 4000 30400 0 MASSE Kylie TOR 118.5 16400 2800 10000 0 29200 400 le CLOS Chad ENS 117.5 14400 6400 0 6000 26800 0 SHYMANOVICH Ilya ENS 116 14800 3200 5600 0 23600 0 TOUSSAINT Kira LON 115 16800 3200 3200 0 23200 0 DIENER Christian LON 85.75 8400 1000 7000 6000 22400 0 APPLE Zach DCT 119 15200 5800 0 0 21000 0 WEITZEIL Abbey LAC 82 5200 5600 6000 4000 20800 400 GUIDO Guilherme LON 83.5 10400 3200 6400 0 20000 0 WATTEL Marie LON 109 11600 7600 0 0 19200 0 SEEBOHM Emily ENS 94 10800 3200 4800 0 18800 0 WOOD Abbie NYB 104.75 17200 1100 0 0 18300 0 KAMENEVA Maria LON 94 5600 5200 7200 0 18000 0 NELSON Beata CAC 92.5 12600 1200 3600 0 17400 0 FLICKINGER Hali CAC 100.25 17200 100 0 0 17300 0 WOG Kelsey TOR 102 14400 2800 0 0 17200 0 ANDREW Michael NYB 112.5 14000 200 2800 0 17000 0 MARGALIS Melanie CAC 93 16800 0 0 0 16800 0 RYLOV Evgeny ENS 88.25 11200 5600 0 0 16800 0 IRIE Ryosuke TOK 73.75 10800 2000 3800 0 16600 0 ANDERSON Freya LON 72.5 10000 6400 0 0 16400 0 SHKURDAI Anastasiya ENS 86.5 12800 3200 0 0 16000 0 SCOTT Duncan LON 86.5 8800 7000 0 0 15800 0 KOCH Marco NYB 113.5 14000 400 1200 0 15600 1200 KAWAMOTO Takeshi TOK 78.5 7200 2000 6200 0 15400 0 MACK Linnea DCT 78 5600 2200 7600 0 15400 0 RYAN Shane TOR 80 11600 1200 2400 0 15200 0 GORBENKO Anastasia LAC 77.25 8400 3200 3400 0 15000 0 MIRESSI Alessandro AQC 75 6800 6600 1600 0 15000 0 KOSEKI Yasuhiro TOK 77 8000 2000 4800 0 14800 0 PILATO Benedetta ENS 60.5 10400 2000 2400 0 14800 0 WASICK Kasia NYB 97.5 12800 1800 0 0 14600 0 OHASHI Yui TOK 86.5 14400 0 0 0 14400 0 PIERONI Blake TOR 70.5 8800 5000 0 0 13800 0 RESS Justin CAC 70.5 8800 3200 1600 0 13600 0 HAGINO Kosuke TOK 71 13600 0 0 0 13600 0 RAPSYS Danas ENS 67 13600 0 0 0 13600 0 BILQUIST Amy DCT 86.5 10400 3000 0 0 13400 0 McKEE Anton TOR 70 11200 1000 1200 0 13400 0 PEBLEY Jacob DCT 80.5 8400 4600 0 0 13000 0 CIEPLUCHA Tessa TOR 71 12800 0 0 0 12800 0 SURKOVA Arina NYB 92.25 11200 1500 0 0 12700 0 HENIQUE Melanie IRO 56.25 10400 0 2000 0 12400 0 HANSSON Louise TOR 71.5 6400 6000 0 0 12400 0 LITCHFIELD Joe NYB 101.5 10800 600 400 0 11800 0 ROONEY Maxime LAC 65.25 1600 8000 2000 0 11600 0 MARTINENGHI Nicolo AQC 60 9600 2000 0 0 11600 0 COLEMAN Michelle TOR 65.5 2400 6000 3200 0 11600 0 HEEMSKERK Femke ENS 59 5600 4800 1200 0 11600 0 MOROZOV Vladimir TOK 70 9200 2200 0 0 11400 0 HASEGAWA Suzuka TOK 74.5 9600 1600 0 0 11200 0 HOSSZU Katinka IRO 85.5 11200 0 0 0 11200 0 LANZA Vini LON 63.5 6400 4600 0 0 11000 0 SANTOS Nicholas IRO 79.5 9200 1400 0 0 10600 400 SHIMIZU Sakiko TOK 56 10400 0 0 0 10400 0 GKOLOMEEV Kristian LAC 51.5 4400 6000 0 0 10400 0 SANTOS Leonardo IRO 65 10400 0 0 0 10400 0 AUBOCK Felix NYB 57.5 10000 200 0 0 10200 0 HANNIS Molly CAC 55 6400 1200 2400 0 10000 0 DAHLIA Kelsi CAC 65.25 5800 4100 0 0 9900 0 BANIC Maddie ENS 58.5 5600 4200 0 0 9800 0 SMITH Rebecca TOR 60 6000 3800 0 0 9800 0 SCHMITT Allison CAC 50 6000 3600 0 0 9600 0 LAZOR Annie LON 64.5 6800 600 2000 0 9400 0 HULKKO Ida IRO 50.5 8800 400 0 0 9200 0 PRIGODA Kirill LON 66 7200 1000 800 0 9000 0 KUSCH Marius LON 63 4000 5000 0 0 9000 0 CARRARO Martina AQC 61.5 9000 0 0 0 9000 0 VAZAIOS Andreas LON 64.5 8800 0 0 0 8800 0 HAAS Townley CAC 36.5 6400 2400 0 0 8800 0 BASSETO Guilherme IRO 51.25 6000 1400 1400 0 8800 0 BRATTON Lisa TOR 75 8400 400 0 0 8800 400 HOPKIN Anna LON 42.5 1600 7000 0 0 8600 0 MUREZ Andi LAC 59 4400 4200 0 0 8600 0 KAWECKI Radoslaw CAC 70.5 8400 0 0 0 8400 0 STEWART Coleman CAC 50 6800 600 800 0 8200 0 MATSUMOTO Katsuhiro TOK 50.5 7600 400 0 0 8000 0 GALAT Bethany DCT 67 7600 400 0 0 8000 0 HINDS Natalie CAC 44.5 800 6800 0 0 7600 0 DEVINE Abrahm DCT 60 7600 0 0 0 7600 0 GROTHE Zane DCT 45 7600 0 0 0 7600 0 HEINTZ Philip AQC 62.5 7200 200 0 0 7400 0 BROWN Erika CAC 65 2000 5200 0 0 7200 0 PICKREM Sydney LON 60 7200 0 0 0 7200 0 SMITH Leah TOK 42.5 7200 0 0 0 7200 0 SILVA FRANCA Felipe LAC 46 4400 2800 0 0 7200 0 VERRASZTO David IRO 52 7200 0 0 0 7200 0 QUAH Ting Wen DCT 61.5 2600 4600 0 0 7200 0 CHIMROVA Svetlana NYB 49.5 6400 600 0 0 7000 0 GEER Margo DCT 57.5 1600 5400 0 0 7000 0 ORSI Marco IRO 41.5 5600 1400 0 0 7000 0 KAPAS Boglarka NYB 57 6800 0 0 0 6800 0 LAUKKANEN Jenna IRO 61.5 6800 0 0 0 6800 0 KOZELSKY Lindsey DCT 53 3600 1200 2000 0 6800 0 TERAMURA Miho TOK 48.75 5000 1400 200 0 6600 0 MAJCHRZAK Kacper CAC 40.5 2400 4200 0 0 6600 0 ESCOBEDO Emily NYB 47 6400 200 0 0 6600 0 KOLESNIKOV Kliment ENS 47.5 3600 3000 0 0 6600 0 LIMA Felipe ENS 41.5 4800 1000 800 0 6600 0 CIESLAK Marcin CAC 48.5 5200 1200 0 0 6400 0 HONDA Tomoru TOK 48 6400 0 0 0 6400 0 HVAS Tomoe LAC 42.5 6400 0 0 0 6400 0 CHIERIGHINI Marcelo AQC 42.5 1600 4800 0 0 6400 0 WANG Eddie CAC 40.5 6000 0 0 0 6000 0 DUMONT Valentine AQC 51 5200 800 0 0 6000 0 VEKOVISHCHEV Mikhail LON 52 1600 4000 0 0 5600 0 LICON Will LAC 47 4400 1200 0 0 5600 0 de DEUS Leonardo AQC 42.5 5600 0 0 0 5600 0 ANDRUSENKO Veronika IRO 44.5 5600 0 0 0 5600 0 FESIKOV Sergey TOR 46.5 3600 2000 0 0 5600 0 DELOOF Catie TOK 45 2000 3400 0 0 5400 0 IMAI Runa TOK 36.75 4800 600 0 0 5400 0 RIVOLTA Matteo AQC 49 4000 1400 0 0 5400 0 TCHORZ Alicja NYB 41 2800 800 1600 0 5200 0 STUPIN Max ENS 40 5200 0 0 0 5200 0 FERREIRA Marco LAC 30.5 800 4400 0 0 5200 0 ROMANCHUK Mykhailo AQC 33 5200 0 0 0 5200 0 SAKAI Natsumi TOK 57.5 3600 1400 0 0 5000 0 BLUME Pernille ENS 30 0 5000 0 0 5000 0 SHIRAI Rio TOK 49 2800 2000 0 0 4800 0 ALMEIDA Brandonn NYB 20 4800 0 0 0 4800 0 JAKABOS Zsuzsanna ENS 42.5 4800 0 0 0 4800 0 COPE Thomas DCT 55.5 4800 0 0 0 4800 0 ANDISON Bailey DCT 50 4800 0 0 0 4800 0 SMITH Brendon NYB 40 4400 0 0 0 4400 0 IGARASHI Chihiro TOK 45.25 4400 0 0 0 4400 0 DELOOF Ali LAC 34.5 3200 1200 0 0 4400 0 SELISKAR Andrew LAC 32 4000 400 0 0 4400 0 BILIS Simonas ENS 27 0 4400 0 0 4400 0 SCHEFFER Fernando LAC 37 4000 400 0 0 4400 0 STJEPANOVIC Velimir DCT 36.5 4400 0 0 0 4400 0 MATSUI Kosuke TOK 38.5 2400 1000 800 0 4200 0 de BOER Thom IRO 37 2400 1800 0 0 4200 0 EGOROVA Anna TOR 32.5 4000 200 0 0 4200 0 KISIL Yuri TOR 20.5 0 4200 0 0 4200 0 AOKI Reona TOK 48 1600 400 2000 0 4000 0 NIKOLAEV Mark DCT 40 2000 0 2000 0 4000 0 LOBANOVSZKIJ Maxim IRO 39.5 3200 400 0 0 3600 0 DAVIES Georgia ENS 40.5 800 1000 1600 0 3400 0 RENSHAW Molly NYB 36.5 3000 200 0 0 3200 0 WILLMOTT Aimee LON 30.5 3200 0 0 0 3200 0 TETZLOFF Aly LAC 27 800 2400 0 0 3200 0 GREVERS Matt ENS 35.25 1200 2000 0 0 3200 0 CORREIA Breno AQC 25 2000 1200 0 0 3200 0 MIGNON Clement IRO 27 0 3200 0 0 3200 0 PERSSON Erik TOR 25 3200 0 0 0 3200 0 CHADWICK Michael TOR 30.5 0 3200 0 0 3200 0 GLINTA Robert IRO 13 3200 0 0 0 3200 0 KUBOVA Simona TOK 35.5 2000 1000 0 0 3000 0 HEIDTMANN Jacob LAC 21 2800 0 0 0 2800 0 FISCH Claire TOR 20 0 2800 0 0 2800 0 HOWARD Robert DCT 14.5 0 2600 0 0 2600 0 HAYDEN Brent TOR 23.5 0 2600 0 0 2600 0 SATO Shoma TOK 29 2400 0 0 0 2400 0 SMALL Meghan CAC 30 2400 0 0 0 2400 0 HARVEY Mary-Sophie ENS 31.5 2400 0 0 0 2400 0 LITCHFIELD Max ENS 18 2400 0 0 0 2400 0 BECKMANN Emilie IRO 26.75 1600 800 0 0 2400 0 TOUMARKIN Yakov IRO 33.5 2400 0 0 0 2400 0 FINNERTY Ian ENS 31.5 800 1200 400 0 2400 0 SPAJARI Pedro AQC 13 0 2400 0 0 2400 0 KRASNYKH Alexander TOR 26 2400 0 0 0 2400 0 TIMMERS Pieter NYB 36 400 1800 0 0 2200 0 O’CONNOR Siobhan-Marie LON 33.5 800 1400 0 0 2200 0 DAWSON Kathleen LON 24 2000 200 0 0 2200 0 MARSH Alyssa LAC 21.5 2000 200 0 0 2200 0 SHEVTSOV Sergey ENS 22 0 2200 0 0 2200 0 SCOZZOLI Fabio AQC 42.5 2000 200 0 0 2200 0 PERRY Kylee DCT 12.5 0 2200 0 0 2200 0 MEDEIROS Etiene AQC 28.5 1600 200 400 0 2200 0 ULYETT Jocelyn TOR 28 2000 200 0 0 2200 0 JACKSON Tate CAC 18.5 0 2000 0 0 2000 0 MELO Luiz Altamir AQC 37 2000 0 0 0 2000 0 KLENZ Ramon IRO 15 2000 0 0 0 2000 0 BARKSDALE Emma DCT 33 2000 0 0 0 2000 0 POPRAWA Michal NYB 31.5 1600 200 0 0 1800 0 CASTIGLIONI Arianna AQC 23 1800 0 0 0 1800 0 SOMA Ai TOK 9 1600 0 0 0 1600 0 GREENBANK Luke LON 16 1600 0 0 0 1600 0 ANDERSON Haley CAC 9 1600 0 0 0 1600 0 ZIRK Kregor ENS 30 1200 400 0 0 1600 0 SKIERKA Jakub NYB 21 1600 0 0 0 1600 0 CARTER Dylan LAC 25 400 1200 0 0 1600 0 HARTING Zach DCT 22.5 1600 0 0 0 1600 0 ZEVINA Daria IRO 27.25 1600 0 0 0 1600 0 MEYNEN Julie TOR 13 0 1600 0 0 1600 0 CONCEICAO Jhennifer TOR 15 1600 0 0 0 1600 0 GOVOROV Andriy TOR 13 1600 0 0 0 1600 0 WIERLING Damian NYB 19 0 1400 0 0 1400 0 CLARK Imogen ENS 15 800 200 400 0 1400 0 van ROON Valerie IRO 20.5 0 1400 0 0 1400 0 MUNOZ del CAMPO Lidon AQC 24 0 1000 400 0 1400 0 SANTOS Gabriel AQC 11.5 0 1400 0 0 1400 0 SANTANA Matheus DCT 15.5 0 1400 0 0 1400 0 APOSTALON Anika TOR 16 0 1400 0 0 1400 0 THORMEYER Markus TOK 33.5 800 400 0 0 1200 0 MIZUNUMA Naoki TOK 36 1200 0 0 0 1200 0 USTINOVA Daria S NYB 31.5 0 1200 0 0 1200 0 BRO Signe NYB 12.5 0 1200 0 0 1200 0 GASSON Helena LAC 38 1200 0 0 0 1200 0 LARSON Breeja ENS 20.5 0 1200 0 0 1200 0 DEMLER Kathrin DCT 19.25 1200 0 0 0 1200 0 CHERUTI Meiron DCT 20 1200 0 0 0 1200 0 PILHATSCH Caroline IRO 16 1200 0 0 0 1200 0 SHIOURA Shinri TOK 17.5 0 1000 0 0 1000 0 CHRISTOU Apostolos LAC 19 0 1000 0 0 1000 0 OLIVEIRA Larissa AQC 24 0 1000 0 0 1000 0 KENNEDY Madison DCT 20.5 0 1000 0 0 1000 0 VASEY Sarah NYB 20.5 400 400 0 0 800 0 RICHARDS Matthew NYB 34 400 400 0 0 800 0 FRATUS Bruno TOK 15.5 400 400 0 0 800 0 McLAUGHLIN Katie LAC 12.5 0 800 0 0 800 0 BRUCE Tain AQC 7.5 800 0 0 0 800 0 SMITH Giles DCT 9.5 0 800 0 0 800 0 SANTI Fabio AQC 3.5 0 800 0 0 800 0 PRATT Cole TOR 27 800 0 0 0 800 0 LELLIOTT Jay TOR 19.5 800 0 0 0 800 0 SATO Aya TOK 10.5 0 800 0 0 800 0 KNOX Finlay TOR 26 800 0 0 0 800 0 LARGE Emily LON 3.5 800 0 0 0 800 0 CORDES Kevin CAC 16 400 200 0 0 600 0 McLAY Scott LON 9.5 0 600 0 0 600 0 NASRETDINOVA Rosalia DCT 16.25 400 200 0 0 600 0 HINDLEY Isabella IRO 14 0 600 0 0 600 0 AOKI Tomomi TOK 8.5 0 600 0 0 600 0 RULE Remedy DCT 9.25 0 600 0 0 600 0 DRESSEL Sherridon CAC 12.75 0 500 0 0 500 0 KESELY Ajna NYB 21.25 400 100 0 0 500 0 KOBORI Yuki TOK 6.5 400 0 0 0 400 0 CLAREBURT Lewis NYB 19 400 0 0 0 400 0 TELEGDY Adam NYB 22.5 400 0 0 0 400 0 SZARANEK Mark CAC 9 400 0 0 0 400 0 BAQLAH Khader CAC 17 0 400 0 0 400 0 BENTZ Gunnar CAC 11 400 0 0 0 400 0 WEST Harriet LON 8.5 0 400 0 0 400 0 SWITKOWSKI Jan NYB 8 0 400 0 0 400 0 PRENOT Josh LAC 23 400 0 0 0 400 0 GINGRICH Leah DCT 8 400 0 0 0 400 0 MURDOCH Ross IRO 10.5 400 0 0 0 400 0 USTINOVA Daria K IRO 8.75 0 400 0 0 400 0 PASYNKOV Daniil TOR 16 400 0 0 0 400 0 LOY Andrew DCT 12 0 400 0 0 400 0 GRASSI Santiago LAC 4.5 0 400 0 0 400 0 HOPE Lucy ENS 8.5 0 400 0 0 400 0 STEWART Kendyl LAC 16.5 0 200 0 0 200 0 PROUD Ben ENS 10.5 0 200 0 0 200 0 RASMUS Claire LAC 2 0 200 0 0 200 0 UGOLKOVA Maria IRO 22.25 0 200 0 0 200 0 KONOPKA REID Katrina AQC 7 0 200 0 0 200 0 QUINTERO Cristian TOK 19.5 0 200 0 0 200 0 WADDELL Tevyn NYB 9.25 0 100 0 0 100 0 BURCHILL Veronica CAC 7.75 0 100 0 0 100 0 GUY James LON 13 0 0 0 0 0 0 DEAN Tom LON 15.5 0 0 0 0 0 0 HIBBOTT Holly LON 6 0 0 0 0 0 0 NTOUNTOUNAKI Anna TOK 3 0 0 0 0 0 0 GOLDING Chloe NYB 2.5 0 0 0 0 0 0 FINK Nic CAC 1 0 0 0 0 0 0 WHITTLE Jacob NYB 3 0 0 0 0 0 0 OTTESEN Jeanette NYB 6 0 0 0 0 0 0 SEBASTIAN Julia LAC 26 0 0 0 0 0 0 GUNES Viktoriya ENS 8 0 0 0 0 0 0 SMITH Kierra LAC 6 0 0 0 0 0 0 NEAL Lia CAC 1.5 0 0 0 0 0 0 van VLIET Tamara ENS 0.5 0 0 0 0 0 0 BECKER Bowe CAC 4.5 0 0 0 0 0 0 SARGENT Makayla LAC 2 0 0 0 0 0 0 BLACK Haley AQC -5.5 0 0 0 0 0 0 SAHNOUNE Oussama IRO 3 0 0 0 0 0 0 BURIAN Katalin AQC 6.5 0 0 0 0 0 0 GALYER Ali DCT -3.5 0 0 0 0 0 0 GREENSLADE Kathryn AQC -3 0 0 0 0 0 0 TUCKER Miranda DCT 7 0 0 0 0 0 0 DRAKOU Theodora AQC 2 0 0 0 0 0 0 TOURETSKI Sasha Alexandra AQC 0.5 0 0 0 0 0 0 LEVEAUX Amaury LON 2 0 0 0 0 0 0 SAMY Mohamed DCT 12.5 0 0 0 0 0 0 PAPASTAMOS Apostolos AQC -2 0 0 0 0 0 0 VERRASZTO Evelyn AQC 2.5 0 0 0 0 0 0 MACHEKIN Artyom IRO 8.5 0 0 0 0 0 0 CLOGG Elliot LON 0 0 0 0 0 0 0 LUDLOW Danica IRO 4 0 0 0 0 0 0 OVERHOLT Emily TOR 11 0 0 0 0 0 0 PERIBONIO Tomas CAC 3 0 0 0 0 0 0 McHUGH Conner DCT 0 0 0 0 0 0 0 DARRAGH Mackenzie TOR -0.5 0 0 0 0 0 0 SIDLAUSKAS Andrius ENS 2 0 0 0 0 0 0 WILBY James NYB 7.5 0 0 0 0 0 0

PRIZE MONEY FORMAT

Athletes and relays earn money for top-4 finishes under the following system, which we’ve simplified below:

Prize Money Points

1st place 2nd place 3rd place 4th place Individual events 6 points 4 points 2 points 1 point Relay events (points distributed equally among team members) 12 points 8 points 4 points 2 points Skins race round 1 6 points 4 points 2 points 1 point Skins race round 2 6 points 4 points 2 points 1 point Skins race round 3 12 points 4 points

Event Earnings – Regular Season Matches

1st place 2nd place 3rd place 4th place Individual 2400 USD 1600 USD 800 USD 400 USD Full Relay 4800 USD 3200 USD 1600 USD 800 USD Skins Round 1 2400 USD 1600 USD 800 USD 400 USD Skins Round 2 2400 USD 1600 USD 800 USD 400 USD Skins Round 3 4800 USD 1600 USD

MVP Bonus in Regular Season Matches

1st: 10,000 USD

2nd 6,000 USD

3rd 4,000 USD

The ISL confirmed to SwimSwam that where relevant, Jackpot swims can also steal prize money.