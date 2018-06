Maya Tobehn holt sieben Titel, Deutsche Jahrgangsmeisterschaften 2018

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften 2018

Vor den abschließenden Finalläufen haben Maya Tobehn (2002) und Josif Miladinov (2003) mit jeweils sechs Titeln die meisten Siege eingeheimst. Tobehn konnte über 100 m Freistil, 100 m und 200 m Rücken, 50 m und 100 m Schmetterling und die 200 m Lagen siegen. Miladinov stand in seinem Jahrgang über die 50 m und 100 m Freistil, 50 m und 100 m Brust und 50 m und 100 m Schmetterling ganz oben auf dem Podium. Beide sind heute noch über die 50 m Rücken im Finale zu sehen. Josif Miladinov wurde in Bulgarien geboren, lebt mit seiner Familie seit 2014 in Gera. Er wird in der aktuellen Saison noch in den bulgarischen Bestenlisten ebenfalls geführt und hat somit vermutlich noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft.

Für die vom 4. bis 8. Juli in Helsinki stattfindende Junioren EM sind bisher nominiert:

Die 23 Schwimmer für die JEM in Helsinki:

Mädchen (13): Alexandra Arlt, Anna Elendt, Mareike Ehring, Giulia Goerigk , Isabel Gose, Malin Grosse, Yara Hierath, Hannah Küchler, Lucie Kühn, Lena Riedemann, Celine Rieder, Barbara Schaal, Maya Tobehn

Jungen (10, Jahrgänge 2000 bis 2003): Sebastian Beck, Maurice Ingerieth, Lucas Matzerath, Lukas Märtens, Rafael Miroslaw, Fleming Redemann, Paul Reither, Michael Schäffner, Danny Schmidt, Peter Varjasi

Über die 400 m Freistil war die Schnellste aller Starterinnen Yara Hierath mit eine Zeit von 4:17,74. Der Jahrgangsrekord über 400 m Freistil bei den 17-Jährigen wird gehalten von Heike Friedrich seit 1987 (4:06,74). Bei den 17-Jährigen hält seit 1980 Petra Schneider den Jahrgangsrekord über 400 m Lagen in 4:36,29 Minuten – mit dieser Zeit wurde sie 1980 Olympiasiegerin. In 4:36,10 hält die DDR-Schwimmerin auch den Deutschen Rekord.

Die weiteren deutschen Jahrgangsmeisterinnen 2018 – 400 m Freistil:

400m Freistil weiblich Name Jg. Verein Zeit (Min.) Jahrgangsmeisterin (2001) Hierath, Yara Sophie 2001 SC Magdeburg 04:17,74 Jahrgangsmeisterin (2002) Goerigk, Giulia 2002 SGR Karlsruhe 04:20,27 Jahrgangsmeisterin (2003) Freyer, Henriette 2003 DLRG – Weimar 04:23,54 Jahrgangsmeisterin (2004) Seifert, Lara 2004 SC Chemnitz von 1892 04:21,38 Jahrgangsmeisterin (2005) Ditterich, Delara 2005 SG EWR Rheinhessen-Mainz 04:29,35

Bei den jungen Herren schwamm Aaron Schmidt (Jg. 2000) die schnellste Zeit aller Finalisten in 3:54,28 Minuten. Den deutschen Jahrgangsrekord bei den 18-Jährigen hält Moritz Brandt in 3:48,57.

Die deutschen Jahrgangsmeister 2018 – 400 m Freistil:

400m Freistil männlich Name Jg. Verein Zeit (Min.) Jahrgangsmeister (2000) Schmidt, Aaron 2000 SG Neuss 03:54,28 Jahrgangsmeister (2001) Märtens, Lukas 2001 SC Magdeburg 03:56,80 Jahrgangsmeister (2002) Schwarz, Sven 2002 W98 Hannover 03:59,58 Jahrgangsmeister (2003) Beth, Silas 2003 SG Bad Schwartau 04:02,63 Jahrgangsmeister (2004) Winkler, Kiran 2004 SC Magdeburg 04:11,79

Emily Herkle gewann den Titel über 200 m Brust im Jahrgang 2003 in starken 2:31.35 Minuten. Noch schneller war an diesem Finalabend Malin Grosse (Jg. 2002) in 2:29,99 Minuten. Malin schwamm zum ersten Mal unter 2:30 Minuten und kam bis auf 0,57 Sekunden an den deutschen Jahrgangrekord bei den 16-Jährigen heran, der von Margarethe Hummel gehalten wird. Anna Elendt schwamm in 2:31,01 eine neue persönliche Bestzeit (vorher: 2:33,26).

Die Jahrgangsmeisterinnen 2018 – 200 m Brust:

200m Brust weiblich Name Jg. Verein Zeit (Min.) Jahrgangsmeisterin (2001) Elendt, Anna 2001 DSW 1912 Darmstadt 02:31,01 Jahrgangsmeisterin (2002) Grosse, Malin 2002 SGS Hannover 02:29,99 Jahrgangsmeisterin (2003) Herkle, Kim Emely 2003 VfL Waiblingen 02:31,35 Jahrgangsmeisterin (2004) Droll, Isabell 2004 SG Essen 02:38,75 Jahrgangsmeisterin (2005) Piontek, Maxi 2005 SG Essen 02:39,77

Schnellster alle Finalisten über 200 m Brust bei den Herren war Lucas Matzerath in 2:17,74 Minuten. Seine persönliche Bestzeit liegt bei 2:16,31 Minuten.

Die deutschen Jahrgangsmeister 2018 – 200 m Brust:

200m Brust männlich Name Jg. Verein Zeit (Min.) Jahrgangsmeister (2000) Matzerath, Lucas 2000 SG Frankfurt 02:17,74 Jahrgangsmeister (2001) Schulz, Sebastian 2001 SGS Hamburg 02:22,49 Jahrgangsmeister (2002) Kress, Phillip 2002 SG Poseidon Eppelheim 02:19,74 Jahrgangsmeister (2003) Stief, Fabio 2003 SC Neustadt Weinstraße 02:26,23 Jahrgangsmeister (2004) Schönung, Mathis 2004 SG EWR Rheinhessen-Mainz 02:28,55

Ihren siebten Titel gewann Maya Tobehn über 50 m Rücken in 29,17 Sekunden, der Altersklassenrekord bei den 16-Jährigen wird gehalten von Laura Riedemann in 28,87 Sekunden.

Im Jahrgang 2005 verpasste Lucie Mosdzien ihren zweiten Altersklassenrekord bei dieser Veranstaltung nur knapp, sie schlug als Erste in 30,05 Sekunden an, nur 0,04 Sekunden über dem Altersklassenrekord bei den 13-Jährigen.

50m Rücken weiblich Name Jg. Verein Zeit (Min.) Jahrgangsmeisterin (2001) Schaal, Barbara 2001 SV Gelnhausen 1924 00:29,21 Jahrgangsmeisterin (2002) Tobehn, Maya 2002 Berliner TSC 00:29,17 Jahrgangsmeisterin (2003) Beune, Sirintana 2003 Swimteam HedDos 00:29,10 Jahrgangsmeisterin (2004) Zachenhuber, Amelie 2004 SC Prinz Eugen München 00:29,94 Jahrgangsmeisterin (2005) Mosdzien, Lucie 2005 SV Halle / Saale 00:30,05

Im letzten Wettkampf der deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2018, den 50 m Rücken der Männer schwimmt Michael Schäffner in 25,74 Sekunden die schnellste Zeit aller Starter im Finale und neue persönliche Bestzeit. Den Jahrgangsrekord bei den 18-Jährigen hält Christian Diener in 25,40 Sekunden.

50m Rücken männlich Name Jg. Verein Zeit (Min.) Jahrgangsmeister (2000) Schäffner, Michael 2000 SC DHfK Leipzig 00:25,74 Jahrgangsmeister (2001) Dahler, Marvin 2001 SSG Reutlingen Tübingen 00:26,26 Jahrgangsmeister (2002) März, Andreas 2002 SG Stadtwerke München 00:27,05 Jahrgangsmeister (2003) Miedler, Nils 2003 SSF Singen 1971 00:27,31 Jahrgangsmeister (2004) Jope, Ben 2004 SC Chemnitz von 1892 00:28,67

Die deutschen Jahrgangsmeisterinnen und Jahrgangsmeister 2018

400m Lagen weiblich Name Jg. Verein Zeit (Min.) Jahrgangsmeisterin (2001) Schnagl, Emelie 2001 SSG Saar Max Ritter 04:57,44 Jahrgangsmeisterin (2002) Goerigk, Giulia 2002 SGR Karlsruhe 04:51,71 Jahrgangsmeisterin (2003) Vogelmann, Zoe 2003 SV Nikar Heidelberg 04:57,49 Jahrgangsmeisterin (2004) Klein, Chiara 2004 Schwimm-Team Potsdam 04:56,34 Jahrgangsmeisterin (2005) Ditterich, Delara 2005 SG EWR Rheinhessen-Mainz 05:04,05

400m Lagen männlich Name Jg. Verein Zeit (Min.) Jahrgangsmeister (2000) Beck, Sebastian Aurelius 2000 SV Würzburg 05 04:30,71 Jahrgangsmeister (2001) Rodenko, Nikita 2001 SG Mittelfranken 04:28,22 Jahrgangsmeister (2002) Eich, Alexander 2002 1. Dresdner SG 04:32,66 Jahrgangsmeister (2003) Beth, Silas 2003 SG Bad Schwartau 04:39,86 Jahrgangsmeister (2004) Winkler, Kiran 2004 SC Magdeburg 04:41,78

50m Schmetterling weiblich Name Jg. Verein Zeit (Min.) Jahrgangsmeisterin (2001) Ehring, Mareike 2001 VFL Gladbeck 1921 00:27,72 Jahrgangsmeisterin (2002) Tobehn, Maya 2002 Berliner TSC 00:27,00 Jahrgangsmeisterin (2003) Beune, Sirintana 2003 Swimteam HedDos 00:27,87 Jahrgangsmeisterin (2004) Zachenhuber, Amelie 2004 SC Prinz Eugen München 00:27,86 Jahrgangsmeisterin (2005) Zwing, Katharina 2005 SSG Saar Max Ritter 00:28,93

50 m Schmetterling Jahrgang Name Klub Ergebnis 2000 Peter Varjasi SG Mittelfranken 00:24,90 2001 Luca Armbruster SG Dortmung 00:24,35 2002 Louis Schnuer SV Halle/Saale 00:25,16 2003 Josif Miladinov SV Gera 00:25,07 2004 Louis Schubert SSV Leutzsch 00:26,40

200 m Rücken Jahrgang Name Klub Ergebnis 2001 Barbara Schaal SV Gelnhausen 02:15,79 2002 Maya Tobehn Berliner TSC 02:15,24 2003 Kim Kreyer SG Dortmund 02:19,94 2004 Celine Wolter 1. Dresdner SG 02:18,81 2005 Lucie Mosdzien SV Halle/Saale 02:18,88

200 m Rücken Jahrgang Name Klub Ergebnis 2000 Till Steyer SV Halle/Saale 02:03,60 2001 Lukas Märtens SC Magdeburg 02:02,18 2002 Andreas Merz SG Stadtwerke München 02:07,06 2003 Ole Eidam Potsdamer SV 02:07,60 2004 Kevin Kuske SSG Leipzig 02:16,25

800m Freistil männlich Name Jg. Verein Zeit (Min.) Jahrgangsmeister (2000) Schmidt, Aaron 2000 SG Neuss 08:08,10 Jahrgangsmeister (2001) Rodenko, Nikita 2001 SG Mittelfranken 08:19,99 Jahrgangsmeister (2002) Schwarz, Sven 2002 W98 Hannover 08:08,21 Jahrgangsmeister (2003) Beth, Silas 2003 SG Bad Schwartau 08:20,99 Jahrgangsmeister (2004) Heim, Louis 2004 TSV Neustadt 1906 08:56,70

(Quelle: schwimmdjm.de)

200 m Schmetterling, Frauen Name Club Ergebnis 2001 Ehring, Mareike VFL Gladbeck 1921 02:15,73 2002 Wendland, Madlen SG RethenSarstedt 02:19,84 2003 Güven, Idil SG Essen 02:16,01 2004 Gerth, Lilli TSV Bad Saulgau 02:18,42 2005 Berentzik, Lisa Marie SSV Leutzsch 02:22,96

100 m Freistil, Frauen Name Club Ergebnis 2001 Titze, Julia SG Stadtwerke München 00:57,07 2002 Tobehn, Maya Berliner TSC 00:56,33 2003 Krüger, Kim Kristin SG Dortmund 00:57,29 2004 Zachenhuber, Amelie SC Prinz Eugen München 00:57,38 2005 Rose, Rianne TV 1843 Dillenburg 00:58,50

100 m Brust, Frauen

Jahrgang Name Klub Ergebnis 2005 Lisa Maria Ulsamer SGR Karlsruhe 01:14,73 2004 Isabell Droll SG Essen 01:13,50 2003 Kim Emely Herkle VfL Waiblingen 01:10,55 2002 Malin Grosse SGS Hannover 01:09,93 2001 Anna Elendt DSW 1912 Darmstadt 01:09,58

200 m Schmetterling Männer Jahrgang Name Klub Ergebnis 2004 Philipp Weber SV Halle 02:09,93 2003 Kirill Lammert SC Delphin Lübeck 02:08,71 2002 Alexander Eich 1. Dresdner SG 02:01,85 2001 Yannick Plasil SG Gladbeck Recklinghausen 02:02,61 2000 Maurice Ingenrieth DSW 1912 Darmstadt 02:01,92

100 m Freistil Männer Jahrgang Name Klub Ergebnis 2004 Kiran Winkler SG Magdeburg 00:54,72 2003 Josif Miladinov SV Gera 00:52,46 2002 Louis Dramm Dresdner Delphine 00:51,55 2001 Rafael Miroslaw SG ‘HAT 16 Hamburg 00:50,50 2000 Peter Varjasi SG Mittelfranken 00:50,48

100 m Brust Männer Jahrgang Name Klub Ergebnis 2004 Mathis Schönung SG EWR Rheinhessen Mainz 01:08,45 2003 Josif Miladinov SV Gera 01:07,28 2002 Phillip Kress SG Poseidon Eppelheim 01:04,33 2001 Sebastian Schulz SGS Hamburg 01:04,92 2000 Lucas Matzerath SG Frankfurt 01:02,66