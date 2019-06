200m Freestyle Me Sajan and Neel Ne Piche Chhoda Joseph Schooling ko

15th SNSC 2019 Ka Aaj Day 2 Tha Jisme Indian Swimmers Ne Apni Apni Performance Di. Ye Championships 19 Se 22 June 2019 Tak Chlegi. Kal Hmne Dekha Tha Ki Advait Page Ne 800m Freestyle Me Behatreen 8:00.76 Ka Time Karke India Ka Best Time Diya And 1st Place Hasil Kari.

Aaj Bhi India Ke Liye Behad Achi News Aayi Hai, Aaj Indian Swimmer Neel Roy And Sajan Prakash Ne Behad Hi Achi Performance Di Or Olympic Gold Medalist Joseph Schooling Ko 200m Freestyle Me Piche Chod Diya. Jaha Joseph Schooling Ne Apni Race Ko 1:53.16 Sec Me Complete Kiya Wahi Neel Roy Ne 1:51.32 And Sajan Prakash Ne 1:51.31 Ke Time Ke Sath Apni Race Complete Kari.

Pichle Baar Bhi 50m Freestyle Me Joseph Schooling Ko 50m Freestyle Me Hrakar Virdhawal Khade Ne Gold Medal Apne Name Kiya. Isse Saaf Jahir Ho Rha Hai Ki Indian Swimmers Ki Improvement Kafi Achi Ho Rhi Hai.

Day 2 Ke Swimmers Ki Performance Table:

Name Event Prelim Final Ansh Arora Men 100m Breaststroke 1:05.30 – M. Lohit Men 100m Breaststroke 1:05.90 1:05.57 Jay Ekbote Men 100m Breaststroke 1:08.00 – Suvana Baskar Women 50m Backstroke 31.10 30.82 Neel Roy Men 200m Freestyle 1:52.44 1:51.32 Kushagra Rawat Men 200m Freestyle 1:53.07 – Sajan Prakash Men 200m Freestyle 1:53.53 1:51.31 Vishal Grewal Men 400m IM 4:48.92 – Vishal Grewal Men 200m Freestyle 1:56.74 – Maana Patel 50m Backstroke 30.35 30.04

