Joseph Hue Disqualify, 800 Me Advait Ne Kiya India Ka Best Time

15th Singapore National Swimming Championships 2019 Me Singapore Ke Joseph Schooling Ne 50m Butterfly Me False Start Lete Hue Khud Ko 50m Butterfly Se Disqualify Karwa Liya. Or Ye Joseph Schooling Ke Career Ka Phla Disqualification Hai. Joseph Ne 50m Flyme 24.38 Ka Time Kiya Tha Lekin Finals Meschooling Ne Starting Block Se Thoda Jaldi Start Le Liya Jiske Karan Unko Disqualification Ka Samna Karna Pda.

Isi Event Me India Ke 3 Swimmers Ne Participate Kiya Jinka Name Sajan Prakash And Supriya Mandal And Mihir Ambre Hai. Prelims Ki Baat Kre To Sajan Ne 24.92 Ka Time And Supriya Ne 25.18 And Mihir Ka Time 25.71 Ka Rha. Jabki Finals Me Sajan Ne 24.84 And Supriya Ne 24.99 Time Kiya.

India Ke Liye Jo Sabse Special News Hai Wo Ye Hai Ki Indian Swimmer Advait Page Ne 800m Freestyle Me 8:00.76 Ka Behatreen Time Karte Hue Ek Baar Fir India Ka Best Time Apne Name Kiya. Halaki Advait Ko Tokyo 2020 Ke Liye B Standard To Hasil Ho Hi Gya Hai Lekin A-Cut Ke Liye Unhe Abhi Bhi 6.45 Sec Se Khud Ke Stroke Ko Improve Karna Pdega.

Baki Jin Swimmers Ne Participate Kiya Unke Results Niche Table Me Diya Hua Hai.

Name Event Prelims Finals Sajan Prakash Men 50m Butterfly 24.92 24.84 Supriya Mandal Men 50m Butterfly 25.18 24.99 Mihir Ambre Men 50m Butterfly 25.71 – Kenisha Gupta Women 100m Freestyle 58.56 58.31 Shivani Kataria Women 100m Freestyle – – Neel Roy Men 100m Freestyle 51.20 51.12 Viraj Prabhu Men 100m Freestyle 52.11 – Suvana Baskar Women 100m Backstroke 1:07.17 1:07.12 M. Lohit Men 200m Breaststroke 2:22.58 – Ansh Arora Men 200m Breaststroke 2:24.37 – Jay Ekbote Men 200m Breaststroke 2:36.21 – Divya Satija Women 50m Butterfly 29.16 – Suvana Baskar Women 50m Butterfly 29.74 – Advait Page Men 800m Freestyle – 8:00.76 Kushagra Rawat Men 800m Freestyle – 8:07.29 Aryan Nehra Men 800m Freestyle – 8:15.25 Maana Patel Women 100m Backstroke 1:05.71 1:05.59 Vishal Grewal Men 800m Freestyle – 8:37.75 Vishal Grewal Men 100m Freestyle 53.50 –

Official Results: Singapore National 2019

