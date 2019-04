Schwimmst du, um zu gewinnen – oder nicht zu verlieren?

Austin Winchester Sends Verbal Commitment to NC State Austin Winchester, a 6’6″ freestyler from Wilmington, North Carolina, has verbally committed to the Wolfpack for 2020-21.

2019 French Elite Nationals: Hugo Sagnes Only Top-16 Scratch for Day 4 Mehdy Metella is top seed in the 100 free on Day 4 of 2019 French Elite Nationals.

Guy, Anderson, Wilby All Aim to Defend British Titles into Day 4 Prelims With the 2019 British Championships now in full motion, past British champs James Guy, Freya Anderson, and James Wilby will all look to defend their titles.

Monmouth’s Dabrowski Piles Up 27 Goals in 3 Games to Lead Week 12 Stars At the CWPA Division III Championships, Becca Dabrowski netted 27 goals in three games en route to All-Tournament Team and MVP honors. Dabrowski’s efforts led all scorers on collegiate water polo Week 12.

María Lenk, día 3: Pignatiello gana los 1500, Chierighini vuela en los 100 La argentina Delfina Pignatiello sigue destacándose en el Campeonato Brasileño, con su segunda medalla dorada, sólo superada por la estadounidense Mallory Comerford que hoy ya ganó su tercer oro individual. Además, los locales brillaron en los 100 libre.

Pinheiros Rattles 4×200 Records at Brazil Trophy Night 3 It was a big night for Pinheiros Club, whose swimmers rattled a couple of South American records tonight.