10 Modi per ridurre la RESISTENZA FRONTALE

Tenere il corpo allineato. Un corpo curvo crea più trascinamento frontale rispetto a un corpo ben allineato. Mentre è necessaria una certa curva nel nostro corpo per creare più propulsione, come durante l’ondulazione nella gambata a delfino, è importante che il nostro corpo non rimanga troppo curvato perché provoca un enorme aumento della resistenza frontale. Mantenere l’allineamento del corpo richiede che il “core” rimanga ben saldo.