WATCH: Titmus’s World Record Race And More From Australian Trials

2022 AUSTRALIAN SWIMMING CHAMPIONSHIPS

Over the course of the last week, we witnessed some incredible racing at the 2022 Australian Swimming Championships. Some of these swims include Ariarne Titmus breaking Katie Ledecky’s world record in the women’s 400 free, Zac Stubblety-Cook becoming the first man under 2:06 in the men’s 200 breast, Kaylee McKeown‘s four individual wins, the prowess of Australian women’s sprint freestyle, and more.

Watch some of the race videos from Australian trials courtesy of Amazon Prime New Zealand and Australia and Tom Jeffries here, or in our previous article featuring some of the earlier swims of the meet. Which race was your favorite?

WOMEN’S 400 FREE FINALS

World Record: Katie Ledecky – 3:56.46 (2016)

World Junior Record: Katie Ledecky – 3:58.37 (2014)

Australian Record: Ariarne Titmus – 3:56.69 (2021)

Commonwealth Record: Ariarne Titmus – 3:56.69 (2021)

FINA ‘A’ Cut: 4:10.57

Top 3:

MEN’S 50 BACK FINALS

World Record: 23.71 – Hunter Armstrong (2022)

World Junior Record: 24.00 – Kliment Kolesnikov (2018)

Australian Record: 24.54 – Ben Treffers (2014)

Commonwealth Record: 24.04 – Liam Tancock (2009)

Top 3:

WOMEN’S 100 BREAST – FINALS

World Record: Lily King – 1:04.13 (2017)

World Junior Record: Rūta Meilutytė – 1:04.35 (2013)

Australian Record: Leisel Jones – 1:05.09 (2006)

Commonwealth Record: Tatjana Schoenmaker – 1:04.82 (2021)

FINA ‘A’ Cut: 1:07.43

Top 3:

Jenna Strauch – 1:06.69 Abbey Harkin – 1:06.88 Chelsea Hodges – 1:06.94

MEN’S 50 FREE – FINALS

World Record: Cesar Cielo – 20.91 (2009)

World Junior Record: Michael Andrew – 21.75 (2017)

Australian Record: Ashley Callus – 21.19 (2009)

Commonwealth Record: Ben Proud – 21.11 (2018)

FINA ‘A’ Cut: 22.18

Top 3:

Thomas Nowakowski – 21.86 Grayson Bell – 22.08 Isaac Cooper – 22.33

MEN’S 200 BACK – FINALS

World Record: Aaron Peirsol – 1:51.92 (2009)

World Junior Record: Kilment Kolesnikov – 1:55.14 (2017)

Australian Record: Mitch Larkin – 1:53.17 (2015)

Commonwealth Record: Mitch Larkin – 1:53.17 (2015)

FINA 'A' Cut: 1:58.07

Top 3:

Joshua Edwards-Smith – 1:56.71 Mitch Larkin – 1:56.79 Bradley Woodward – 1:57.38

WOMEN’S 800 FREE – FINALS

World Record: Katie Ledecky – 8:04.79 (2016)

World Junior Record: Katie Ledecky – 8:11.00 (2014)

Australian Record: Ariarne Titmus – 8:13.83 (2021)

Commonwealth Record: Ariarne Titmus – 8:13.83 (2021)

FINA 'A' Cut: 8:37.90

Top 3:

Lani Pallister – 8:17.77 Kiah Melverton – 8:22.64 Moesha Johnson – 8:26.35

MEN’S 400 FREE – FINALS

World Record: Paul Biedermann – 3:40.07 (2009)

World Junior Record: Mack Horton – 3:44.60 (2014)

Australian Record: Ian Thorpe – 3:40.08 (2002)

Commonwealth Record: Ian Thorpe – 3:40.08 (2002)

FINA ‘A’ Cut: 3:48.15

Top 3:

Elijah Winnington – 3:43.10 Mack Horton – 3:44.06 Samuel Short – 3:44.34

WOMEN’S 100 FREE – FINALS

World Record: Sarah Sjostrom – 51.71 (2017)

World Junior Record: Penny Oleksiak – 52.70 (2016)

Australian Record: Emma McKeon – 51.96 (2021)

Commonwealth Record: Emma McKeon – 51.96 (2021)

FINA ‘A’ Cut: 54.25

Top 3:

Mollie O’Callaghan – 52.49 Shayna Jack – 52.60 Meg Harris – 53.09

WOMEN 100 FLY FINALS

World Record: 55.48 – Sarah Sjostrom (2016)

World Junior Record: 56.46 – Penny Oleksiak (2016)

Australian Record: 55.72 – Emma McKeon (2021)

Commonwealth Record: 55.59 – Maggie MacNeil (2021)

FINA ‘A’ Cut: 58.33

Podium:

MEN 50 FLY FINALS

World Record: 22.27 – Andriy Govorov (2018)

World Junior Record: 23.05 – Andrei Minakov (2020)

Australian Record: 22.73 – Matt Targett (2009)

Commonwealth Record: 22.73 – Matt Targett (2009)

Podium:

MEN 200 FREE FINALS

World Record: 1:42.00 – Paul Biedermann (2009)

World Junior Record: 1:44.62 – Hwang Sun-woo (2021)

Australian Record: 1:44.06 – Ian Thorpe (2001)

Commonwealth Record: 1:44.06 – Ian Thorpe (2001)

FINA ‘A’ Cut: 1:47.06

Podium:

WOMEN 50 BACK FINALS

World Record: 26.98 – Liu Xiang (2018)

World Junior Record: 27.49 – Minna Atherton (2016)

Australian Record: 27.16 – Kaylee McKeown (2021)

Commonwealth Record: 27.16 – Kaylee McKeown (2021)

Podium:

WOMEN 400 IM FINALS

World Record: 4:26.36 – Katinka Hosszu (2016)

World Junior Record: 4:36.71 – Mio Narita (2022)

Australian Record: 4:29.45 – Stephanie Rice (2008)

Commonwealth Record: 4:29.12 – Summer McIntosh (2022)

FINA ‘A’ Cut: 4:43.06

Podium:

WOMEN’S 200 FREE FINALS

World Record: 1:52.98 – Federica Pellegrini (2009)

World Junior Record: 1:55.11 – Mollie O'Callaghan (2021)

Australian Record: 1:53.09 – Ariarne Titmus (2021)

Commonwealth Record: 1:53.09 – Ariarne Titmus (2021)

FINA 'A' Cut: 1:58.66

Top 3:

MEN’S 200 IM FINALS

World Record: 1:54.00 -Ryan Lochte (2011)

World Junior Record: 1:56.99 – Hubert Kos (2021)

Australian Record: 1:55.72 – Mitch Larkin (2019)

Commonwealth Record: 1:55.28 – Duncan Scott (2021)

FINA ‘A’ Cut: 1:59.76

Top 3:

WOMEN’S 200 BREAST FINALS

World Record: 2:18.95 – Tatjana Schoenmaker (2021)

World Junior Record: 2:19.64 – Viktoriya Gunes (2015)

Australian Record: 2:20.54 – Leisel Jones (2006)

Commonwealth Record: 2:18.95 – Tatjana Schoenmaker (2021)

FINA ‘A’ Cut: 2:25.91

Top 3:

WOMEN’S 100 BACK FINALS

World Record: 57.45 – Kaylee McKeown (2021)

(2021) World Junior Record: 57.57 – Regan Smith (2019)

Australian Record: 57.45 – Kaylee McKeown (2021)

Commonwealth Record: 57.45 – Kaylee McKeown (2021)

FINA 'A' Cut: 1:00.59

Top 3:

MEN’S 100 BREAST FINALS

World Record: 56.88 – Adam Peaty (2017)

World Junior Record: 59.01 – Nicolo Martinenghi (59.01)

Australian Record: 58.58 – Brenton Rickard (2009)

Commonwealth Record: 56.88 – Adam Peaty (2017)

FINA ‘A’ Cut: 59.75

Top 3:

MEN’S 800 FREE FINALS

World Record: 7:32.12 – Zhang Lin (2009)

World Junior Record: 7:45.67 – Mack Horton

Australian Record: 7:38.65 – Grant Hackett (2005)

Commonwealth Record: 7:38.65 – Grant Hackett (2005)

FINA ‘A’ Cut: 7:53.11

Top 3:

WOMEN 200 BACK FINALS

World Record: 2:03.35 – Regan Smith (2019)

World Junior Record: 2:03.35 – Regan Smith (2019)

Australian Record: 2:04.28 – Kaylee McKeown (2021)

Commonwealth Record: 2:04.28 – Kaylee McKeown (2021)

FINA 'A' Cut: 2:11.08

Top 3:

MEN 200 FLY FINALS

World Record: 1:50.73 – Kristof Milak (2019)

World Junior Record: 1:53.79 – Kristof Milak (2017)

Australian Record: 1:54.46 – Nick D’Arcy (2009)

Commonwealth Record: 1:52.96 – Chad le Clos (2012)

FINA ‘A’ Cut: 1:56.71

Top 3:

WOMEN 50 FLY FINALS

World Record: 24.43 – Sarah Sjostrom (2014)

World Junior Record: 25.46 – Rikako Ikee (2017)

Australian Record: 25.31 – Holly Barratt (2019)

(2019) Commonwealth Record: 25.20 – Francesca Halsall (2014)

Top 3:

MEN 400 IM FINALS

World Record: 4:03.84 – Michael Phelps (2008)

World Junior Record: 4:10.02 – Ilya Borodin (2021)

Australian Record: 4:09.27 – Brendon Smith (2021)

(2021) Commonwealth Record: 4:09.18 – Duncan Scott (2022)

FINA ‘A’ Cut: 4:17.48

Top 3:

MEN 100 FREE FINALS

World Record: 46.91 – Cesar Cielo (2009)

World Junior Record: 47.30 – David Popovici (2021)

Australian Record: 47.04 – Cam McEvoy (2016)

Commonwealth Record: 47.04 – Cam McEvoy (2016)

FINA ‘A’ Cut: 48.77

Top 3: