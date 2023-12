WATCH: Noe Ponti Sets 100 Fly ER On Day 2 of SC Euros (Race Videos)

2023 EUROPEAN SHORT COURSE SWIMMING CHAMPIONSHIPS

Day two of the action at the 2023 European Short Course Championships was highlighted by a European record and several national records, and we’ve compiled some of the race footage from tonight’s racing. A special shoutout to Mr. Carter on Twitter and Greta Georgieva on YouTube for making these videos available.

WOMEN’S 50 FREESTYLE – FINALS

World Record: Ranomi Kromowidjojo (NED) – 22.93 (2017)

European Record: Ranomi Kromowidjojo (NED) – 22.93 (2017)

SC Euros Record: Sarah Sjostrom (SWE) – 23.12 (2021)

MEN’S 50 BACKSTROKE – FINALS

World Record: Kliment Kolesnikov (RUS) – 22.11 (2022)

European Record: Kliment Kolesnikov (RUS) – 22.11 (2022)

SC Euros Record: Kliment Kolesnikov (RUS) – 22.47 (2021)

WOMEN’S 100 BREASTSTROKE – FINALS

World Record: Ruta Meilutyte (LTU) / Alia Atkinson (JAM) – 1:02.36 (2013/2014/2016)

European Record: Ruta Meilutyte (LTU) – 1:02.36 (2013)

SC Euros Record: Ruta Meilutyte (LTU) – 1:02.92 (2013)

MEN’S 50 FREESTYLE – SEMIFINALS

World Record: Caeleb Dressel (USA) – 20.16 (2020)

European Record: Florent Manaudou (FRA) – 20.26 (2014)

(FRA) – 20.26 (2014) SC Euros Record: Vlad Morozov (RUS) – 20.31 (2017)

Top 8 Advance to the Final:

Ben Proud (GBR) – 20.66 Lorenzo Zazzeri (ITA) – 20.85 Szebasztian Szabo (HUN) – 20.87 Lewis Burras (GBR) – 20.88 Maxime Grousset (FRA) – 20.94 Alessandro Miressi (ITA) – 21.02 Florent Manadou (FRA) – 21.06 Vladyslave Bukhov (UKR) – 21.16

WOMEN’S 200 BUTTERFLY – SEMIFINALS

World Record: Mireia Belmonte (ESP) – 1:59.61 (2014)

European Record: Mireia Belmonte (ESP) – 1:59.61 (2014)

SC Euros Record: Mireia Belmonte (ESP) – 2:01.52 (2013)

Top 8 Advance to the Final:

Angelina Kohler (GER) – 2:05.02 Emily Large (GBR) – 2:05.47 Lana Pudar (BIH) – 2:05.57 Laura Lahtinen (FIN) – 2:05.79 Helena Rosendahl Bach (DEN) – 2:05.88 Alessia Polieri (ITA) – 2:06.99 Kajtaz Amina (CRO) – 2:07.94 Katja Fain (SLO) – 2:08.48

MEN’S 100 BUTTERFLY – FINALS

World Record: Caeleb Dressel (USA) – 47.78 (2020)

European Record: Yevgeny Korotyshkin (RUS) – 48.48 (2009)

SC Euros Record: Noe Ponti (SUI) – 48.61 (2023)

Noe Ponti (SUI) – 48.47 **NEW EUROPEAN RECORD** Maxime Grousset (FRA) – 49.00 Jacob Peters (GBR) – 49.88 Matteo Rivolta (ITA) – 50.24 Daniel Gracik (CZE) – 50.25 James Guy (GBR) – 50.39 Nikola Miljenic (CRO) – 50.44 Michele Busa (ITA) – 50.61

WOMEN’S 800 FREESTYLE – FINALS

World Record: Katie Ledecky (USA) – 7:57.42 (2022)

European Record: Mireia Belmonte (ESP) – 7:59.34 (2013)

SC Euros Record: Alessia Filippi (ITA) – 8:04.53 (2008)

Anastasiia Kirpichnikova (FRA) – 8:08.48 Simona Quadarella (ITA) – 8:14.83 Anja Kesely (HUN) – 8:18.73 Nora Fluck (HUN) -8:26.96 Sarah Dumont (BEL) – 8:29.89 Diana-Gabriela Stiger (ROU) – 8:30.56 Hakkarainen Ada (FIN) – 8:31.22 Grace Palmer (BEL) – 8:33.33

MEN’S 100 BREASTSTROKE – SEMIFINALS

Top 8 Advance to the Final:

Arno Kamminga (NED) – 56.37 Emre Sakci (TUR) – 56.68 Caspar Corbeau (NED) – 56.85 Nicolo Martinenghi (ITA) – 57.08 Simone Cerasuolo (ITA) – 57.21 Berkay Omer Ogretir (TUR) – 57.36 Archie Goodburn (GBR) – 57.81 Bernhard Reitshammer (AUT) – 57.87

WOMEN’S 200 BACKSTROKE – SEMIFINALS

World Record: Kaylee McKeown (AUS) – 1:58.94 (2020)

European Record: Katinka Hosszu (HUN) – 1:59.23 (2014)

SC Euros Record: Katinka Hosszu (HUN) – 1:59.84 (2015)

Top 8 Advance to the Final:

Medi Harris (GBR) – 2:02.58 Pauline Mahieu (FRA) – 2:03.22 Katie Shanahan (GBR) – 2:03.73 Gabriela Georgieva (BUL) – 2:04.37 Kira Toussaint (NED) – 2:04.56 Margherita Panziera (ITA) – 2:04.59 Emma Terebo (FRA) – 2:04.70 Camila Rebelo (POR) – 2:05.44

WOMEN’S 100 IM – SEMIFINALS

World Record: Katinka Hosszu (HUN) – 56.51 (2017)

European Record: Katinka Hosszu (HUN) – 56.51 (2017)

SC Euros Record: Katinka Hosszu (HUN) – 56.67 (2015)

Top 8 Advance to the Final:

Charlotte Bonnet (FRA) – 57.95 Beryl Gastaldello (FRA) – 58.64 Louise Hansson (SWE) – 58.75 Neza Klancar (SLO) – 58.78 Lena Kreundl (AUT) – 58.83 Costanza Cocconcelli (ITA) – 58.95 Nele Schulze (GER) – 59.00 Fanny Teijonsalo (FIN) – 59.55

Semifinal #1 Only:

MEN’S 4×50 MEDLEY RELAY – FINALS

World Record: Italy – 1:29.72 (2022)

European Record: Italy – 1:29.72 (2022)

SC Euros Record: Italy – 1:30.14 (2021)