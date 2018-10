“Vertical Kicking” Swimmer Ke Liye Kyu Hai Jaruri?

Fast Kick, Core Strength Ek Best Dolphin Kick Ki Preparation Ke Liye “Vertical Kicking” Kuch Best Options Me Se Ek Hai.

Dolphin Kick Karte Wakt Swimmers Galti “Up-Kick” Me Karte Hai Aur “Down-Kick” Par Jyada Power Lgate Hai Jabki Aisa Hota Nahi Hai Jitne Bhi Elite Level Ke Swimmer Hote Hai Unki Dono Kick Chahe Wo Up Ho Ya Down Dono Me Ek Jaise Pressure Ko Apply Karte Hai Jisse Speed Me Ek Continuity Milti Hai And Agar Aap Up Kick Par Kam Pressure Or Down Kick Par Jyada Pressure Lgate Hai To Aapko Wo Speed Nahi Mil Payegi Jo Aapko Ek Accha Start De Ske Aur Yahi Wo X-Factor Hai Jo Bahut Se Swimmer Najar Andaz Kar Dete Hai.

Ham Sab Jante Hai Strong Kick Fast Swim Karne Me Help Karti Hai, Jab Swimmers Ki Body Thakne Lagti Hai To Uski Body Position Bhi Khrab Hone Lagti Hai Jisse Swimmer Apna “Pace” Khone Lagta Hai. Lekin Ek Powerful Kick Hone Ka Yahi Fayda Hai Ki Jab Aapki Body Thakne Lagti Hai To Aap Kick Ki Help Se Apni Body Ko Correct Position Me Rakh Skte Hai.

Kuch Swimmers Dryland, Weight Training And Ankle Flexibility Ki Help Se Kick Improve Krte Hai To Kuch Swimmers Pool Me Kick Board Ka Use Krke Long Kick Sets Karte Hai. Lekin Inn Dono Ke Alawa Swimmers Vertical Kicking Bhi Kar Skte Hai Jisse Kick Ko Kafi Tezi Se Improve Kiya Ja Skta Hai. Vertical Kick Swimmers Ki Up And Down Dono Kick Ko Improve Krne Ke Liye Kafi Helpful Hoti Hai. Jabki Dryland And Normal Kick Board Ki Kicking Se Ham Up Kick Swimmers Utna Focus Nahi Kar Pate Hai.

Vertical Kick Ko Swimmers Fins/Without Fins Kar Sakte Hai, Best Results Ke Liye Swimmers Ko Vertical Kick Ke Sets Alternate Days Karna Chahiye. Iske Sets Me Swimmers 30-40-50 Sec Ke 4-5 Sets Kar Sakte Hai.

More Workout On SwimSwam Hindi:-

