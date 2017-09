Solid Breaststroke Sprint Workout – SwimSwam Hindi

Aaj Ka Workout Ka Name “Solid Breaststroke Sprint Workout Hai” , Is Workout Ka Level Pre-Senior Hai Or Agar Aapko Aur Workout Chahiye To Niche Comment Box Me Comment Kar De Aur Facebook Par Swimswamhindi Ko Jarur Like Kare.

Is Workout Ko Complete Karne Me Approximately 60min Ka Time Lagta Hai Or Iss Workout Ki Total Distance 2800m Hai.

To Chaliye Dekhte Hai Aaj Ka Workout:-

Set Description Intervals Warm-Up 400 (100 Swim – 100 Kick- 100 Pull- 100 Swim)

10*50 IM (Butterfly/Backstroke, Backstroke /Breaststroke, Breaststroke /Freestyle) 00:00

1:00 Pre-Set 12*25 Breaststroke – Wall Se Turn Lene Ke Baad 2 Pull Or Ek Pull-Out. Forward Kick Par Pura Focus Krna Hai :35sec Main Set 75 Breaststroke , 2 Kicks – 1 Pull Karna Hai

50m Easy Freestyle Krni Hai

75 Breaststroke, 1st 25 Me 60%, 2nd 25 Me Long Pull, 3rd 25m Me Sprint

-5 Times Karna Hai 1:30

1:00

1:20 Kick Set 300 Breaststroke Kick, Long Kicks Or High Hips Par Focus Karna Hai. No Rest Warm-Down 300 Easy Swim

