GRIESHOP Sean Thomas 4:15.40 IKARI Yuki 4:17.35 MATTEAZZI Pier Andrea 4:17.43 STUPIN Maxim 4:18.18 PAULSSON Adam 4:18.52 STEWART Samuel 4:18.81 SMITH Brendon 4:19.50 SZARANEK Mark 4:19.79

Pier Andrea Matteazzi, detentore del titolo italiano con il tempo di 4:15.73 (personal best), è sceso in acqua questa mattina nuotando il terzo tempo di ingresso in finale, 4:17.43.

L’americano Sean Grieshop ha chiuso in 4:15.40, entrando in finale come favorito ed anticipando il giapponese Yuki Ikari (secondo tempo) di quasi due secondi.

Entrambe le staffette miste della squadra italiana accedono alla finale di questa sera.